В Новосибирске зацвела черемуха. Ждать ли теперь похолодания?

Цветущее дерево заметили в Ленинском районе Источник: Мария Черешнева











На улице Котовского в Новосибирске зацвела черемуха. Дерево, усыпанное душистыми белыми цветами, сфотографировала сибирячка Мария Черешнева.

— Заметила утром, когда отводила дочку в детский сад, — рассказала Мария. — Это дерево интересно тем, что оно одним из первых дало листья, а теперь первым зацвело. Буквально в метре от него растет точно такая же черемуха, и она еще не цветет, а листики у нее поменьше.

Согласно народным приметам, черемуха цветет к холодам, и если завтра, по данным синоптиков, воздух еще прогреется до +27, уже в среду станет гораздо прохладнее — порядка +17 градусов днем. Тем не менее, руководитель группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского Ботсада Юрий Овчинников уверен, что цветение черемухи и похолодание — вещи не связанные.

— Иногда народная мудрость дает сбой, — пошутил он в разговоре с журналистами, — цветение черемухи с морозами далеко не всегда связано. Так что будем любоваться на черемуху. А если снег пойдет — будем любоваться на черемуху под снегом.