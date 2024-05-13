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Происшествия Прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что мальчик сломал позвоночник на детской площадке

Прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что мальчик сломал позвоночник на детской площадке

Инцидент произошел 10 мая на Мичурина 20/1

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В Новосибирске прокуратура начала проверку послу публикации НГС о том, что пятилетний мальчик сломал позвоночник на детской площадке на Мичурина 20/1.

— В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности принятых ответственными лицами мер по содержанию детской площадки в надлежащем состоянии, — отметили в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, в случае оснований будут приняты меры реагирования.

Инцидент произошел 10 мая. Как рассказал НГС отец пострадавшего, его сын упал с высоты 1,5 метра из-за того, что под ним сломались прогнившие доски. Сейчас ребенок находится в больнице.

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