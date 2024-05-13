Клиенты со всей России и тысячи подписчиков на YouTube. История уникального сапожника, который, как обычно, сам без сапог

Александру 45 лет, 30 из них он передвигается на костылях Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Грузинская поговорка гласит: «Хороший сапожник — тоже поэт». Глядя на Александра Лущика из Барнаула в этом не сомневаешься. Он может часами говорить про ботинки, кроссовки и каблуки. Обувь на ремонт ему привозят из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. А еще у Александра свой блог на YouTube. Наши коллеги из NGS22.RU рассказывают историю удивительного мастера, который превращает старые башмаки в новые (но до своих никак не доберется).



Для великанов, дюймовочек и модников

— Большинство мастерских у нас ориентировано на мелкосрочный ремонт: поменять набойку или бегунок на сапоге. Ну заплаточку поставить, шовчик подлатать. Что-то глобальное, когда нужно заново перешить, — не делают. Мало где возьмутся за перетяжку, — объясняет Александр. — А мне интересно брать сложные заказы. Часами выдумывать, что и как сделать. И когда наконец получается, я сам доволен. Очень нравится эффект «вау».



Всю беседу он держит в руках то кроссовок, то ботинок. Показывает очередную изношенную пару и говорит, каково это — превращать ее в новую.



— Сейчас сезон кроссовок. Все поголовно их несут. Чаще всего они просто прошаркиваются, особенно в области пятки. Дорогие выбросить жалко. Тем более сейчас многие бренды ушли. Вот New Balance, например, стоят 20 тысяч. И достать их проблематично. Поменяли замшу, сделали новый подклад. Полная перетяжка около пяти тысяч стоит.



Недавно Лущик переехал в новую мастерскую. Он купил и оборудовал ее за собственные деньги Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Пара американских кроссовок действительно выглядит как из магазина. Ее барнаульскому мастеру прислали из столицы.



Позади рабочего стола Александра — стеллажи с колодками. На вид все одинаковые, но это не так. Подобрать подходящую важно, если делают обувь по индивидуальным меркам. Такие заказы Лущик тоже берет.



— Бывают проблемные ноги. Например, очень большой или маленький размер, который не вписывается в стандартную сетку. У некоторых людей стопа широкая, им найти обувь в обычном магазине почти нереально.



В киоск на 80-й Гвардейской заходят не только за обувью Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Пошить на заказ сапоги или ботинки стоит примерно 10 тысяч рублей, в зависимости от материала.



— Как-то раз приехали ко мне сапоги, тоже из Москвы, женские кожаные, очень хорошие. Я думаю: «Ну что не так?» Оказалось, маленькие на размер. Ошиблись, может быть. Так вот, я потом загуглил бренд — Pazolini. Такие 120 тысяч стоят. Человек, может быть, себе такие больше никогда не купит.



Бизнесмен на костылях

В 2000-х Лущик закончил училище и пошел работать в мастерскую. Там менял набойки да шил заплатки. Но всегда хотел большего, несмотря на серьезную травму ноги, из-за которой пришлось выбрать сидячую профессию.



В 15 лет Александр упал с горки и сломал тазобедренный сустав. Было несколько операций. Сустав меняли, в итоге имплант пришлось вытащить. По мастерской он ходит сам, а дальше — на костылях.



Работает мастер с раннего утра и до позднего вечера почти без выходных Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Каждое утро мастера начинается одинаково — с поездки на почту и СДЭК за обувью от заказчиков из других городов.



— Есть у меня одна постоянная клиентка. Она работает в краевом центре травматологии. Однажды сказала мне: «Саша, ну давай я договорюсь, сходишь на консультацию к профессору». Ну я пришел. Походил туда-сюда по кабинету. Врач у меня расспрашивал, как я живу. Я ему рассказал про работу, про жену и дочку. И мы пришли к выводу, что я хорошо социализирован, а делать операцию — слишком большой риск. Так и отправил меня профессор дальше жить, — вспоминает Александр.



За последние несколько лет, признается он, выходных было пять-шесть. А рабочий день начинается в восемь утра и заканчивается в десять вечера.



— Этот груз несделанного на меня очень давит. Посмотрите сколько, — показывает Лущик на забитую башмаками полку. — Чтобы всё это разобрать, нужно закрыться в мастерской на месяц.



Источник: @alexobuvrem

Примерно столько же места занимает готовая обувь. А на двери киоска уже несколько дней висит табличка: «Много работы. Новые заказы не беру». Но люди идут и идут.



— Я в этом районе всю жизнь. Меня все знают, заходят. Одна бабушка была, которая всё с огорода мне в благодарность носила: огурцы-помидоры, варенье. Мне неудобно отказывать. Я же потом как-то людям в глаза смотреть буду.



Поэтому мастер не слишком повышает цену на работу. Самые дорогие услуги — это перетяжка и индивидуальный пошив. Всё остальное в пределах двух тысяч рублей.



Лущик говорит, что свои деньги заработать успеет. Недавно Александр переехал в новый киоск. Вместе с оборудованием он обошелся в 1,5 миллиона рублей. Без кредитов, всё на свои, гордится ремонтник.



Из такой пары кроссовок ремонтник может сделать новую Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











А не так давно к обувщику пришел первый ученик. Пока он берет задачи попроще, но и это уже большая помощь.



— Хотелось бы, конечно, расширятся. Но это надо и новый павильон, и рабочие места. Я пока не потяну, — считает мастер.



Главный обувщик YouTube

В последний месяц у Александра стало еще больше клиентов — всё из-за популярности в соцсетях.



— Я вдруг подумал, что это отличная реклама. Народ смотрит короткие, понятные ролики. Я наткнулся на один такой из Казахстана. Мне всё понравилось, но я написал в комментарии небольшое замечание коллеге. Мы с тех пор общаемся. Он знает, что я с него взял пример.



Лущик стал записывать минутные видео с ремонтом обуви. Показывал, как заделывает трещину по всей подошве кроссовок или увеличивает сапоги в размере. Только на YouTube у него 112 тысяч подписчиков. А в TikTok больше 130 тысяч. Комментаторы пишут, что Барнаулу очень повезло, и спрашивают, как попасть к сапожнику.



— Последний месяц — просто паломничество какое-то. Когда видео стали залетать в рекомендации по хэштегам, в киоск выстраивались буквально очереди, я не преувеличиваю. Один мужчина приехал на машине и занес 13 пар кроссовок. Он их несколько лет копил, не хотел выбрасывать. И только потом узнал, что их можно починить.



Источник: @alexobuvrem

Видео Лущик записывает прямо за работой на стареньком андроиде. Говорит, что о славе не мечтал, просто так получилось. Но секрет своего успеха знает.



— Многие обувщики с 1990-х меняться так и не захотели. До сих пор занимаются набойками и бегунками. Но мир-то другим стал. И обувь люди носят другую. Поэтому нужны другие навыки.



Однако самым лучшим в сфере сапогов себя не считает. Перенимает опыт коллег из других городов России и стран СНГ.



— У нас есть чат, где мы делимся интересными заказами. Рассказываем, как и какую пару чинить. Есть даже соревнования среди мастеров. Но я пока не участвовал, скромно подмечает мужчина.



Дома Александр проводит мало времени, так что семья видит его редко. Дочка уже совсем взрослая и недавно съехала от родителей. Учится на дизайнера и трудится на двух работах — папа гордится ей. И, кажется, это взаимно. Ведь она носит только ту обувь, которую сделал отец.



А до своей у Александра руки не доходят.

