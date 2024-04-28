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Спорт фоторепортаж Молодежная сборная России по хоккею победила на Кубке Будущего в Новосибирске — фоторепортаж

Молодежная сборная России по хоккею победила на Кубке Будущего в Новосибирске — фоторепортаж

Самым ценным игроком турнира признан нападающий ХК «Сибирь» Владимир Михалев

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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» 28 апреля прошел финальный матч международного турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего». В нем приняли участие молодежные сборные России и Белоруссии.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из России. Отечественная молодежная сборная выиграла три матча из трех на турнире и стала его победителем. Самым ценным игроком Кубка Будущего признан нападающий хоккейной «Сибири» Владимир Михалев.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил игру и запечатлел яркие моменты турнира.

В первом периоде сборная России повела в счете, но дважды не реализовала большинство
Опасные моменты создавались у ворот молодежной сборной Белоруссии, но вратарь старался «подтащить»
После двух периодов счет стал 4:0 в пользу молодежной сборной России
Тем не менее, сборной Белоруссии удалось забить «гол престижа» в концовке матча
Молодежная сборная России выиграла на турнире три игры из трех
Награды лучшим игрокам турнира вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников
На матче был побит рекорд посещаемости среди игр игроков U-20, на нем присутствовали 10 195 зрителей

Напомним, «Кубок Будущего» стартовал в Новосибирске 25 апреля. Посмотрите фоторепортаж, как сборная России разгромила сборную Казахстана со счетом 8:1.

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Новосибирск Хоккей Кубок Будущего ХК Сибирь
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