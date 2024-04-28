Спорт фоторепортаж Молодежная сборная России по хоккею победила на Кубке Будущего в Новосибирске — фоторепортаж
Молодежная сборная России по хоккею победила на Кубке Будущего в Новосибирске — фоторепортаж
Самым ценным игроком турнира признан нападающий ХК «Сибирь» Владимир Михалев
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» 28 апреля прошел финальный матч международного турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего». В нем приняли участие молодежные сборные России и Белоруссии.
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из России. Отечественная молодежная сборная выиграла три матча из трех на турнире и стала его победителем. Самым ценным игроком Кубка Будущего признан нападающий хоккейной «Сибири» Владимир Михалев.
Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил игру и запечатлел яркие моменты турнира.
Напомним, «Кубок Будущего» стартовал в Новосибирске 25 апреля. Посмотрите фоторепортаж, как сборная России разгромила сборную Казахстана со счетом 8:1.