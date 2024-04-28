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Религия Пересаживаем цветы и идем в церковь: что еще можно делать в Вербное воскресенье, 28 апреля (народные приметы)

Пересаживаем цветы и идем в церковь: что еще можно делать в Вербное воскресенье, 28 апреля (народные приметы)

Рассказываем о главных поверьях и традициях праздника

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Вход Господень в Иерусалим празднуется ровно за неделю до Пасхи, в 2024 году этот день приходится на 28 апреля. Этот день называют Вербное воскресенье. Он считается одним из главных православных праздников. Мы собрали самые известные народные приметы, традиции и поверья.

Что можно и нельзя делать

Отмечать праздник верующие начинают с вечера субботы. С веточками вербы люди отправляются в храмы на всенощное бдение. Веточкам вербы в этот день приписывают целебные свойства. Освященную вербу приносят в дом и хранят ее целый год. Люди верили, что это убережет их от несчастий и болезней. Проходят богослужения и ранним утром, в воскресенье. По традиции их проводят с особой торжественностью. Люди ждут Пасху и окончание Великого поста.

Как и в любой православный праздник, в Вербное воскресенье нельзя ссориться и обижать других. Воздержитесь от тяжелой работы. Планируя праздничный ужин, следует соблюдать Великий пост. Поэтому на столе должны быть только постные блюда, исключение — рыба. Также в этот день не стоит уделять чрезмерное количество времени своей внешности. Говоря проще, запрещается ходить в салон красоты и на маникюр.

Народные приметы

Связан день и со множеством примет, по которым судили, каким будет год. Если в Вербное воскресенье подул сильный ветер, значит, лето будет прохладным. А если птицы кричат в этот день — июнь, июль и август выдадутся засушливыми. Иней или туман с самого утра, а также хорошая погода в целом, говорили о том, что год будет урожайным.

Приметы окружают большинство крупных праздников. Особенно много их на Пасху — главный день православного календаря. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье нужно не только посетить службу и съесть кулич, но и присмотреться к разного рода мелочам. По ним можно определить, каким будет год, будут ли у человека деньги и кому ждать счастливого брака.

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Приметы Народные приметы Православные праздники Вербное воскресенье
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