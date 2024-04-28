«Бабушка везла деньги будто под гипнозом». Как таксисты спасают пенсионерок от мошенников

Мошенники часто заказывают клиенту такси или просят передать деньги через доставку, чтобы остаться анонимными Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ежегодно из-за телефонных и интернет-мошенников, по данным Центробанка, россияне теряют 14–19 миллиардов рублей. Каждый, наверное, хоть раз получал звонки от якобы банковских сотрудников — это у них самая распространенная схема.

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. И герои этой статьи также остались бы без накопленных годами сбережений, если бы не таксисты, которые спасли пенсионеров от преступной схемы. Рассказываемые три истории, когда водители «Яндекс Такси» помешали мошенникам ограбить пожилых москвичек.

«Такси вызвали из банка»

Петр Петрухин работает водителем в категории «бизнес». Утром 22 марта он приехал на заказ в район улицы Флотская.

— Пошло время ожидания, а пассажира всё нет, — вспоминает этот день Петр. — Пришло сообщение: «подождите, мне тяжело идти». Я, конечно, с пониманием отнесся, сижу жду. Вижу, выходит пенсионерка лет 75. Вышел, встретил, довел до машины, аккуратно ее усадил.

Бабушка была отстраненная, как будто потерявшаяся. Она практически не разговаривала со мной Петр Петрухин, водитель такси

По дороге, рассказывает Петр, бабушка немного расслабилась, и у них завязался разговор. Водитель понял, что пассажирка даже не понимает, куда едет.

— Она начала жаловаться, что, мол, ей снова нужно ехать в банк. Но при этом она не очень ориентировалась, куда именно, говорила что-то вроде «там должно быть такое здание, вот к нему». Мне это показалось подозрительным.

Такси заказывала не она, оплата была по карте. Я спросил, кто заказал машину, она сказала, что сотрудники банка Петр Петрухин, водитель такси

Мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно проверить свой счет и в случае если с ним возникнут проблемы — перевести все деньги на безопасный счет. Она рассказала, что один раз ее уже обманули.

— Я понял, что ехать нужно, конечно, не в банк, а в полицию, — рассказывает Петр. — Она не верила до последнего, что ее обманывают, только в отделении уже начала понимать. Взяли показания у меня и у бабушки, меня отпустили, ее оставили, чтобы провести беседу.

Петр не считает, что совершил геройский поступок, и благодарности не ждет, но в рейтинге он потерял: мошенники, поняв, что их план не удался, поставили водителю низкую оценку.

По информации «Яндекс Такси», рейтинг водителя автоматически пересчитывается, если система распознает оценку как недостоверную (от мошенников, или если пассажир оценивал дорожную ситуацию, а не качество вождения).

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Поспешите, моя бабушка мерзнет»

Бектур Базарбеков прибыл на свой очередной заказ ночью 13 декабря. В чате ему пришло сообщение от того, кто заказал такси, что его ждет бабушка и она очень замерзла.

— Я помог ей сесть в машину, — вспоминает Бектур. — Спрашиваю: вас там кто-то ждет? Я думал, мне писал ее внук, беспокоился. Бабушка сказала, что ничего не расскажет. Она очень испуганная была.

Бектур начал спрашивать пенсионерку, что у нее случилось. Но она сказала, что ей нельзя разговаривать с водителем.

— У нее зазвонил телефон, она подняла трубку, и я сразу понял, что с бабушкой говорят мошенники, — продолжает таксист. — Позвонил в полицию, начал объяснять ситуацию, и тот, кто с ней говорил, это услышал.

Адрес конечного пункта сразу же изменился. Но я понимал, что ехать надо не туда, а в отделение Бектур Базарбеков, водитель такси

Бектур отвез бабушку в полицию. Она всё еще не верила, что ее обманывают. Выяснилось, что пенсионерка должна была отдать мошенникам 570 тысяч рублей. Ее оставили в отделении для дачи показаний, а Бектур отправился на следующий заказ.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











«Как под гипнозом»

Еще один подобный случай произошел с Евгенией Романовой — она также работает в «Яндекс Такси» и вечером 15 февраля прибыла на заказ. Из подъезда вышла бабушка 85 лет. Пенсионерка постоянно говорила с кем-то по телефону.

— Я невольно слушала разговор бабушки, — рассказывает Евгения. — Ей кто-то давал четкие указания. Я так поняла, она должна была перевести деньги на другой счет. Я сразу насторожилась.

Бабушка была растеряна, как под гипнозом Евгения Романова, водитель такси

Евгения предупредила пожилую женщину, что с ней по телефону могут говорить мошенники, и повезла ее в отделение полиции.

— Представьте, она чья-то мать, никому бы не хотелось, чтобы маму обокрали. Я поставила себя на место ее детей, — поделилась Евгения.

В полиции выяснилось, что бабушка уже сняла деньги и отправлялась перевести их мошенникам.

