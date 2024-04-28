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Слышно звон: 80-летняя сибирячка возрождает забытое музыкальное искусство — учиться к ней приезжают из других регионов

Лариса Благовещенская основала Школу звонарей и стала главной по колоколам в Сибири

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Жительница Новосибирска Лариса Благовещенская освоила редкую профессию и основала в городе Школу звонарей

Лариса Благовещенская — известный на всю страну музыковед-кампанолог. Много лет назад она основала Школу звонарей и стала главной в Сибири по колокольному звону. Ее ученики возрождают утраченное искусство и передают традиции, а она пытается сохранить Музей колоколов, который собирала по крупицам. Журналисты НГС побывали в гостях у представительницы редчайшей профессии и узнали о премудростях утраченного музыкального искусства.

В этом видео Лариса Благовещенская объясняет, как связан колокольный звон с наукой и рассказывает про своих учеников

Лариса Благовещенская родилась в 1943 году в Свердловске, но вскоре вместе с родителями переехала в Новосибирск и уже давно считает себя сибирячкой. С малых лет она занималась музыкой, правда, иногда из-под палки: упражнения на пианино нередко выполняла по настоянию мамы, а не по собственной инициативе. Зато на концерты всегда ходила с удовольствием.

— Мне очень нравилось заниматься музыкой в первом–втором классе, а потом я какое-то время ловчила: если мама скажет, что я сегодня не занималась, то сяду за упражнения; а если мама не вспомнит, то и я — нет, — вспоминает Лариса Благовещенская.

Настоящий интерес к музыке у нее проснулся в пятом классе благодаря дирижеру Арнольду Кацу.

Колокольный звон

Звонари — редкая профессия, но их труд практически не оплачивается

После школы Лариса поступила сначала в музыкальное училище, а затем в консерваторию, где и увлеклась колоколами. Связать с ними свою жизнь она решила после того, как прочитала в газете статью о путешествии журналиста в Ростов Великий: «Как будто что-то щелкнуло». Вот только в учебных заведениях не было и нет никакой специализации по колоколам. Большинство педагогов-музыкантов в них не разбирались, поэтому информацию о редком ремесле приходилось получать на ощупь.

— В консерватории у меня была замечательная руководительница. Однажды она спросила, что я буду делать к конференции по русской музыке. Я ответила: «Колокольный звон!» Для нее это было шоком, тем не менее она никогда не говорила: «Нет», — вспоминает свою преподавательницу Лариса Дмитриевна.

В 1990-м году она защитила кандидатскую диссертацию «Колокольня с подбором колоколов и колокольный звон в России», но практиковаться было негде, а хотелось. Впервые ей удалось позвонить в колокола в рождественскую ночь в новосибирском храме.

— Я говорю: «Батюшка, можно попробую [позвонить в колокола]?» Раз уж как музыкант я знаю, какие там примерно попевки, то подумала, что просто веревками хоть что-то соображу, — вспоминает Лариса Благовещенская свой первый колокольный звон.

Где рождается благодать

Колоколами Благовещенская увлекалась во время учебы в Новосибирской консерватории

По просьбе игумена Владимира (тогда еще отца Николая) Благовещенская основала в Новосибирске Школу звонарей при Свято-Макарьевском православном богословском институте, которая за время своего существования выпустила больше 200 учеников. Лариса Дмитриевна признается, что не хотела браться за эту работу — переживала, что у нее не хватает знаний и опыта, но отказать батюшке не смогла.

Со временем школа стала Сибирским центром колокольного искусства. Сейчас Лариса Благовещенская — его постоянный консультант, а руководит им ее ученик Алексей Талашкин.

— В колокольном звоне может родиться благодать. Это случается там, где звонарское сердце переполнено радостью и любовью, — делится мыслями Алексей Талашкин во время экскурсии для НГС.

Алексей и Лариса собирают экспонаты для Музея колокольного звона. В нем представлены большие колокола, маленькие колокольчики и необычные музыкальные инструменты — якорь, двуручная пила, бронзовая ступка и обрезок рельса. Благовещенская опасается, что ветхую постройку, в которой находится их музей, рано или поздно могут снести. Вместе с учеником она пытается сохранить музей.

В 1990-х Лариса Благовещенская защитила кандидатскую диссертацию о колоколах

Лариса Благовещенская говорит, что любит работать людям во благо, в соответствии со своей «говорящей» фамилией. Она настаивает на том, что колокольный звон — это искусство и даже наука, которая требует знаний и умений. Женщина сыграла большую роль в становлении колокольного звона в Сибири. Несмотря на сложности, она восстанавливает это музыкальное искусство по крупицам и учит когда-то утраченному мастерству. Благодаря ей сохраняются традиции, а колокольный звон, как говорят ее ученики, греет душу.

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