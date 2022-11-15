Говорят на загадочном языке и не берут оружие в руки. Как живет исчезающая община меннонитов в Сибири — репортаж

— Сейчас уже, конечно, есть смешанные семьи — меннониты с не меннонитами. А раньше, когда у нас в деревне были только меннониты, такой вопрос не вставал. А сейчас, во-первых, и мужчин мало, и как-то уже изроднились все. Выбор не великий, конечно, но если он себе где-нибудь немку найдет, буду только рада. Но и запрещать не буду, если решит замуж взять не меннонитку, — показывает Рита на своего 10-летнего сына, играющегося с котом. — У нас Солнцевская община рядом, оттуда сейчас невест берут. Но там тоже, знаете, родни много и семьи большие, и все еще остаются там, в деревне, поэтому невесту найти уже трудновато. Но в Солнцевке (село в Омской области. — Прим.ред.) смотрят на сына и со смехом говорят: «Мы этого мальчика уже заказали».



Рита приводит в пример свою сестру Катю — та вышла замуж за русского. Мужчина набрался смелости и лично просил руки Кати у ее отца, главы меннонитской общины:



— Пришел, как полагается у немцев, в пятницу, сказал, что полюбил вашу дочку. Ну а отец что против скажет? Спросил у Кати, любит ли она его, она сказала, что да. Традиции они соблюдают, всё как надо. И свадьба была немецкая, без выпивки. У нас нет такого, как у вас, что все пришли и за стол сели и сидят. У нас вот обед принесли, горячее, десерт, и всё. Дальше общаются, танцуют.

