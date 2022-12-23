Физик-старовер из Сибири основал общество, которое называет себя элитой. Чем занимается братство?

Недавно в Новосибирске открылась ячейка федерального Братства Академистов. Члены организации называют себя новой элитой, которую объединяет любовь к родине и приверженность традиционным ценностям. Куратор новосибирского отделения — аспирант Института автоматики и электрометрии СО РАН, физик и старообрядец Роман Куц. НГС познакомился с Романом и узнал, какие цели братство преследует в Новосибирске, как на них реагируют жители Академгородка и как наука совмещается с верой в бога.
«Борьба с инакомыслием (читай западничеством) происходит внутри каждого. Академисты — здравые русские люди, которые не мыслят себя вне родины, они хотят, чтобы их дети и внуки были русскими, чтобы Россия была и процветала великой державой». Так описывают себя члены Братства Академистов в Новосибирске в своей группе во «ВКонтакте». Сообщество появилось недавно, в конце ноября.
Идейный вдохновитель ячейки в Новосибирске Роман Куц рассказывает, что пока члены Братства успели собраться несколько раз — чтобы познакомиться и обменяться идеями.
— Это же консолидация вокруг идеи. Мы должны объединиться. Мы должны стать таким кругом друзей, что ли. Круг единомышленников, где люди нашего мировоззрения могли бы найти какое-то пристанище, — рассказывает Роман Куц.
С Романом мы встретились в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В старообрядческий храм недалеко от Заельцовского кладбища он каждое воскресенье приезжает из Академгородка. Иногда Роман приходит сюда и на неделе — например, для репетиции церковного хора. Он говорит, что ждет каждую поездку с нетерпением, а длинная дорога его не смущает. Иногда Роман даже ночует в храме.
«По православным законам»
Роман вырос в православной семье. Его отец пришел к старообрядчеству, когда мальчику было 2 года. За отцом веру приняла и мать Романа, они крестили двоих сыновей и «стали жить по православным законам». Роман вместе с семьей постился, соблюдал церковные праздники. Когда одноклассники спрашивали его, почему он не ест некоторые продукты, Роман рассказывал о специальной диете.
Кроме еды во время поста они ограничивали себя в развлечениях. Роман вспоминает, что в детстве они с братом всё равно просили включить им «мирские» фильмы, и родители в качестве исключения включали христианские:
— В непостное время мы могли посмотреть советские, военные фильмы, а в пост — только христианские. То есть ограничивали свое информационное пространство, — объясняет Роман.
Он следует этому правилу и сейчас: например, во время поста старается меньше сидеть в соцсетях.
Роман рассказывает, что с детства воспринимал религиозные ограничения как данность, поэтому ему не было обидно. Небольшой протест был в подростковом возрасте. Рома не понимал, зачем каждое воскресенье рано утром нужно ехать в храм.
— Однажды мама будила меня в храм, а я не хотел ехать. Мама не стала настаивать и начала собираться. А я лежу в кровати и думаю — я же не увижу своих друзей. Останусь тут, у меня будет воскресенье без общения, — вспоминает молодой человек переломный момент.
В школе у Ромы не было близких друзей, а с ребятами из храма он мог проводить все выходные: ходить на каток, гулять в лесу. Со временем стал оставаться и на вечерние службы, а потом начал ездить в храм сам.
Университет
После школы Роман поступил на физический факультет НГУ. Из родительского дома он попал в общежитие, где пришлось привыкать к новым правилам.
— Однажды я проснулся и начал утреннюю молитву. И тут проснулся мой сосед и сел на кровати. Ему надо вставать и ходить, а тут я посреди комнаты на крест молюсь, крещусь и кланяюсь. Он сидит, ждет минут 10. Я закончил, а он такой: «Да, весело...», — с таким небольшим негодованием. Я понял, что начинаю неудобства доставлять. Может быть, я неправильно сделал, но я перестал именно открыто молиться, делал это в постели или сидя, — вспоминает Роман.
Так он делал до
Студенческие пьянки обошли парня стороной — Роман говорит, что просто не попадал в такую компанию:
— Я считаю, Господь меня оградил. Хотя соблазнов и возможностей было много. Если бы я захотел пойти, например, в клуб на посвящение, я бы пошел. Но у меня досуг абсолютно другой. Люди, которые предпочитают такой вид досуга, они немножко другие, им со мной может быть неинтересно, и мне с ними неинтересно, — объяснил молодой человек.
Из «самого плохого» во время университетской жизни Роман вспоминает компьютерные игры. В их комнату в общежитии приходили ребята со своими ноутбуками и играли в «Доту».
— Было шумно, с матерками даже. Но всё равно я считаю, это меньшее из всех зол. Благодарен Богу, что у меня был именно такой путь, довольно-таки тепличные условия, — говорит Роман.
Наука и христианский путь
Как верующий человек мог выбрать профессию ученого-физика — пожалуй, один из самых частых вопросов, которые задают Роману. В ответ он улыбается и привычно говорит, что физика — это наука о природе, она не подразумевает прикосновение к божественному миру.
— Допустим, теория большого взрыва. Во-первых, это просто теория, которая, как любая теория, имеет границы применимости. Это просто то, как мы, люди, видим процессы, которые стали результатом создания вселенной. Может, Бог вообще всё это устроил, — рассуждает Роман.
Роман работает в лаборатории дифракционной оптики в Институте автоматики и электрометрии СО РАН. Там они изготавливают в том числе линзы-хрусталики, которые применяют для лечения катаракты.
— Когда у нас было распределение по кафедрам, я всё равно думал, как бы мне не помешать моему христианскому пути. Оптика — это такая область науки, которая ничего божественного не затрагивает. Это один из простых путей в науке, чтобы не конфликтовать с верой, — объясняет Роман, — Например, астрофизика или ядерная физика могут поднимать вопросы мироздания. И это наука, возможно, объяснит всё это дело, и при этом не будет Бога. Тогда люди поймут, что можно и без Бога это всё объяснить. Поэтому я решил не идти в области, где могут возникнуть такие щепетильные вопросы.
Братство
Организация ячейки братства — одно из направлений работы с молодежью, рассказывает Роман. Работать в Академгородке не слишком легко — когда ячейка купила рекламу в одном из местных пабликов, в комментариях участников начали называть «фашистами» и «рашистами», вспоминает Роман.
— В Академгородке исторически, наверное, сложилось свободолюбивое общество, во многом либеральное, поддерживающее западный путь России, — объясняет такую реакцию молодой человек.
Организатором ячеек Братства по всей стране является «Общество исторического просвещения "Царьград"». При этом юридически они никак не связаны, объясняет Роман, это просто одно из неформальных направлений работы «Царьграда». Братство Академистов — сетевая организация, ближайшие ячейки есть в Омске и Барнауле. Внутри системы работает система кураторов, главный из которых живет в Краснодаре (в разговоре Роман называет его Екатеринодаром).
Основатель и идейный вдохновитель «Царьграда» (ранее — «Двуглавый орел») — российский бизнесмен Константин Малофеев. Баланс организации на конец 2021 года — 18,2 миллиона. У Малофеева также есть телеканал «Царьград ТВ». Он выступает с ультраправых, консервативных и монархических позиций и позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».
Малофеев, кроме того, замглавы Всемирного русского народного собора и член попечительского совета некоммерческого партнерства «Лига безопасного интернета», числился в совете директоров «Ростелекома». В 2012 году баллотировался в муниципальные депутаты в Смоленской области, был снят с кампании за подкуп избирателей, но решение не успело вступить в силу, и он избрался, а через несколько лет судом был признан невиновным.
Судя по странице братства во «ВКонтакте», куратор сети по России —
При этом у братства нет цели продвигать религию и политику, основная идея — консолидация, объединение вокруг общей идеи службы Родине, утверждает Роман. По его словам, сейчас российскому государству не хватает идеологии.
— Мне кажется, уже даже современная власть начинает понимать это. По крайней мере, в ее риторике возникают такие фразы, как «национальная идея». На мой взгляд, как верующего человека, такой идеей может стать как раз вера в Бога, — объясняет Роман.
На странице новосибирского братства во «ВКонтакте» можно найти репосты из групп других городов, в том числе с пикетами в поддержку СВО. Роман говорит, что многие восприняли это как пропаганду.
— Как бы кто ни относился к специальной военной операции, лично мне хочется, чтобы мои друзья, знакомые, те русские ребята, которые ушли на фронт, чтобы они вернулись героями, а не изгоями. Это не поддержка власти, мы не лезем в политику, — уверен Роман.
По словам Романа, члены братства воспринимают политику как гравитацию — то есть как данность, с которой сделать ничего нельзя.
— Я такой человек, что люблю свою страну, какая бы внешняя политика ни была. Да, каждый может ошибаться, но мы должны поддерживать, по крайней мере, порядок в нашей стране. Задача воинов — выполнение интересов государства, а тех, кто в тылу — сохранить это государство. Чтобы воины не пришли на развалины государства. Например, митинги Навального — это как раз попытка расшатать наше общество, — делится своим мнением Роман.
При этом в свободное время молодой человек занимается спортом и старается поддерживать себя в хорошей форме, так как «времена сейчас тяжелые и нужно быть готовым ко всему».
Пока объединение академистов больше напоминает клуб по интересам: члены братства вместе занимаются спортом, ездят в соседние города, отмечают праздники (например, день рождения Новониколаевска). При этом Роман не исключает, что академисты будут «исполнять законы». К примеру, закон о запрете пропаганды ЛГБТ — если увидят где-то радужный флаг, сообщат об этом правоохранителям.
— Я не считаю, что это стукачество, просто реакция. Есть такое понятие, как социальный контроль, — объясняет свою позицию Роман.
В целом члены Братстсва продвигают традиционные ценности, их придерживается и сам Роман. Молодой человек сожалеет, что в России больше нет сватовства, а в семьях рождается всего по 1–2 ребенка.
— На мой взгляд, фундаментальная ошибка, когда люди сходятся на основе влюбленности, чувств, которые могут затуманить любые недостатки друг друга. А когда идет сватовство, грубо говоря, вмешательство извне, тогда этой ошибки не возникает, — говорит Роман. По его словам, основа для крепкого брака — вера и послушание.
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