Физик-старовер из Сибири основал общество, которое называет себя элитой. Чем занимается братство?

«Борьба с инакомыслием (читай западничеством) происходит внутри каждого. Академисты — здравые русские люди, которые не мыслят себя вне родины, они хотят, чтобы их дети и внуки были русскими, чтобы Россия была и процветала великой державой». Так описывают себя члены Братства Академистов в Новосибирске в своей группе во «ВКонтакте». Сообщество появилось недавно, в конце ноября.

Идейный вдохновитель ячейки в Новосибирске Роман Куц рассказывает, что пока члены Братства успели собраться несколько раз — чтобы познакомиться и обменяться идеями.