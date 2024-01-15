Человек-оркестр. Священник записывает многоголосые композиции и сам исполняет все партии

Я видел в жизни моих родителей отражение бога, и мне это нравилось. Поэтому уже в 12 лет я серьезно задумывался и в конечном итоге принял решение посвятить свою жизнь богу и служению. Мне всегда хотелось сделать то, что приносит смысл в жизни других, во что я могу вложить свою душу. И я не нашел ничего лучшего, чем служение людям именно в церкви.



— Вы и ваши родители застали еще советские времена, когда отрицали бога. Каково было тогда служителям церкви?



— Я родился в 1976 году и, конечно же, застал период атеизма. Так как я с детства ходил в церковь и не стеснялся этого, но в школе меня стыдили учителя. Однажды на Пасху мы шли с родителями из храма, я немножко отстал от них, и ко мне подошли какие-то тетеньки. Они стали спрашивать, из какой я школы, и записали это.



На следующий день в школе меня подняли с места перед всем классом и сказали: «Вот смотрите, этот парень вчера ходил в церковь!» Меня позорили перед всем классом, но, несмотря на всё это, я видел, как мой отец был верен богу. Он был служителем церкви во время коммунизма.

