Сейчас буду качать: новосибирец поймал и отпустил судака весом в 6 килограммов — видео

Другие рыбаки оценили поступок сибиряка Источник: Рыбалка в Новосибирске, vk.com











Новосибирец поймал огромного суда весом более 6 килограммов. Кадры с царским уловом опубликованы в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «Вконтакте».



Автор поста сообщил, что поймал судака на реке Обь с помощью спиннинга ультралайт. Точное место мужчина пожелал оставить втайне. После взвешивания судак был отпущен.

Источник: Рыбалка в Новосибирске, vk.com

В том же сообществе опубликовано видео с огромным судаком. На нем рыбаки взвешивают улов.



— 6 300! Ну всё, снимай, как я его буду качать сейчас, — говорит удачливый рыбак на опубликованных кадрах.



В комментариях под записью другие любили рыбалки из Новосибирска положительно оценили поступок сибиряка.

