НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

ю-з.

 750мм 26%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Рыбак поймал и отпустил огромного судака — видео

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Зарплаты директоров школ
Лайфхаки для работодателей
Дала отпор мошенникам
Что производят в Сибири
Сибиряк с «Фабрики звезд»
Горячий парень въехал в машину
Идет жара — куда бежать
НГС в Telegram
Развлечения Сейчас буду качать: новосибирец поймал и отпустил судака весом в 6 килограммов — видео

Сейчас буду качать: новосибирец поймал и отпустил судака весом в 6 килограммов — видео

Судака мужчина поймал на реке Обь

2 401
14 комментариев
Другие рыбаки оценили поступок сибиряка

Новосибирец поймал огромного суда весом более 6 килограммов. Кадры с царским уловом опубликованы в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «Вконтакте».

Автор поста сообщил, что поймал судака на реке Обь с помощью спиннинга ультралайт. Точное место мужчина пожелал оставить втайне. После взвешивания судак был отпущен.

В том же сообществе опубликовано видео с огромным судаком. На нем рыбаки взвешивают улов.

— 6 300! Ну всё, снимай, как я его буду качать сейчас, — говорит удачливый рыбак на опубликованных кадрах.

В комментариях под записью другие любили рыбалки из Новосибирска положительно оценили поступок сибиряка.

В начале апреля на Обском водохранилище новосибирец поймал судака весом в 8 килограммов. Чтобы вытащить такой крупный улов, ему пришлось просить помощи у других рыбаков.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Рыбалка Крупная рыба
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Таня,  42

Артём,  26

Марина,  35

Елена,  45

Юрий,  55

Алексей,  44

Начать знакомиться
Объявления

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление