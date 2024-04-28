Сейчас буду качать: новосибирец поймал и отпустил судака весом в 6 килограммов — видео

Новосибирец поймал огромного суда весом более 6 килограммов. Кадры с царским уловом опубликованы в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «Вконтакте».
Автор поста сообщил, что поймал судака на реке Обь с помощью спиннинга ультралайт. Точное место мужчина пожелал оставить втайне. После взвешивания судак был отпущен.
В том же сообществе опубликовано видео с огромным судаком. На нем рыбаки взвешивают улов.
— 6 300! Ну всё, снимай, как я его буду качать сейчас, — говорит удачливый рыбак на опубликованных кадрах.
В комментариях под записью другие любили рыбалки из Новосибирска положительно оценили поступок сибиряка.
В начале апреля на Обском водохранилище новосибирец поймал судака весом в 8 килограммов. Чтобы вытащить такой крупный улов, ему пришлось просить помощи у других рыбаков.