Помогали соседние рыбаки: рыбак поймал на Новосибирском водохранилище судака на 8 килограммов

Житель Новосибирска Александр поймал на Обском водохранилище судака весом в 8 килограммов. Об этом НГС сообщила его внучка Виктория.
Крупную рыбу новосибирец поймал примерно в 17 часов в среду, 3 апреля. Мужчина почувствовал, что у него «клюёт» и начал подсекать, но улов оказался настолько крупным, что рыба не пролезала в лунку.
— Он сам бы её не достал, ему помогали соседние рыбаки. Все это было довольно долго и захватывающе, — рассказала Виктория.
Она отметила, что такую крупную рыбу её дед поймал первый раз в жизни. После взвешивания оказалось, что вес пойманного судака составляет 8 килограммов 100 граммов. Рыбу Александр решил пустить на пирог.
В конце января житель Новосибирской области рассказал, что поймал краснокнижного тайменя на рыбалке в Ордынском районе. Чтобы достать килограммовый улов мужчине пришлось сильно постараться.