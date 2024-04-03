Помогали соседние рыбаки: рыбак поймал на Новосибирском водохранилище судака на 8 килограммов

Судак попался на удочку мужчине на Новосибирском водохранилище Источник: Читательница НГС Виктория











Житель Новосибирска Александр поймал на Обском водохранилище судака весом в 8 килограммов. Об этом НГС сообщила его внучка Виктория.



Крупную рыбу новосибирец поймал примерно в 17 часов в среду, 3 апреля. Мужчина почувствовал, что у него «клюёт» и начал подсекать, но улов оказался настолько крупным, что рыба не пролезала в лунку.



— Он сам бы её не достал, ему помогали соседние рыбаки. Все это было довольно долго и захватывающе, — рассказала Виктория.



Она отметила, что такую крупную рыбу её дед поймал первый раз в жизни. После взвешивания оказалось, что вес пойманного судака составляет 8 килограммов 100 граммов. Рыбу Александр решил пустить на пирог.

