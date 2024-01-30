«Пришлось упасть на колени и бороться с рыбой»: новосибирец заявил, что поймал краснокнижного тайменя

Рыбак поймал в Новосибирской области краснокнижного тайменя. По словам Андрея, вес рыбы примерно 1 кг, но чтобы ее достать, пришлось постараться.

Как рассказал НГС Андрей, он на прошедших выходных с сыном и друзьями приехал на рыбалку на Обское водохранилище в Ордынском районе недалеко от сел Усть-Хмелевка и Кирзы. Все два дня, отмечает рыбак, прошли без особого улова, но как только компания начала собираться домой, а сам Андрей переоделся в легкую одежду, то заметил, как один из рыбаков начал махать руками о друг за другом вытащил двух судаков.