«Пришлось упасть на колени и бороться с рыбой»: новосибирец заявил, что поймал краснокнижного тайменя

Рыбак поймал в Новосибирской области краснокнижного тайменя. По словам Андрея, вес рыбы примерно 1 кг, но чтобы ее достать, пришлось постараться.
Как рассказал НГС Андрей, он на прошедших выходных с сыном и друзьями приехал на рыбалку на Обское водохранилище в Ордынском районе недалеко от сел Усть-Хмелевка и Кирзы. Все два дня, отмечает рыбак, прошли без особого улова, но как только компания начала собираться домой, а сам Андрей переоделся в легкую одежду, то заметил, как один из рыбаков начал махать руками о друг за другом вытащил двух судаков.
— Я быстро взял бур и две удочки, пробурился недалеко. Просидев и порыбачив 10 минут, я хотел уже уходить. Но на подъеме снасти почувствовал сильный удар и удочку стало прижимать ко льду. Мне пришлось упасть на колени к лунке и бороться с рыбой, — вспоминает Андрей. — Не мог понять, что за рыба пытается вырвать у меня удочку.
Тогда к мужчине подбежали друзья и сын, рыбаки вокруг начали подсказывать, чтобы он ослабил леску на катушке, но Андрей пытался не дать слабину и держал рыбу в натяжке. Спустя время рыба поддалась и мужчина завел ее в лунку.
— Когда я увидел голову рыбы на выходе из лунки, то на какой-то момент растерялся. Оказалось, что это краснокнижный таймень, очень редкий вид в наших краях. Это настоящая удача и мечта любого рыбака, — отметил мужчина.
Андрей объяснил, что таймень может быстро погибнуть на воздухе, поэтому попросил сына и друзей сфотографировать его с добычей и снять видео. После сразу же опустил ее в воду. Сам мужчина рыбачит с раннего детства, такое хобби ему привили папа и дедушка.
Несколько лет назад краснокнижного тайменя весом почти 5кг поймали в Оби.