«Лучше не делать никак, чем как попало»: В Новосибирске под угрозой закрытия оказался Новоколледж

Студентов планируют перевести в другие образовательные учреждения Источник: novocollege.ru











В Новосибирске принято решение закрыть Новоколледж, Новошколу и школу иностранных языков «Инотекст». Это произойдет с июля 2024 года.



Как рассказал директор Новоколледжа Юрий Лобанов в беседе с корреспондентом НГС, собственником было принято решение не продолжать проект. В текущих условиях, по его словам, у руководства образовательного учреждения уходит слишком много сил на борьбу с разными проблемами, в том числе административными проверками, судами.



— Поэтому лучше не делать никак, чем делать как попало, — заявил Юрий Лобанов.



По словам директора Новоколледжа, юридическая процедура его ликвидации пока не запущена — о решении сообщили только студентам и преподавателям. Лобанов отметил, что, если появятся педагоги, которые захотят в этой ситуации взять на себя управление проектом и если будет достаточное количество студентов — то Новоколледж продолжит работу.



Пока точно можно сказать, что проект сменит собственника. Будет ли он закрыт или нет, по словам Лобанова, решится в ближайшие недели. Если же будет принято решение о закрытии — студентов планируют перевести в другие образовательные учреждения. Также отмечается, что филиал Новоколледжа в Томске продолжит работу в обычном режиме, поскольку у него другой собственник.



Юрий Лобанов добавил, что всего у Новоколледжа пять филиалов, в которых обучаются около тысячи студентов.



Автономная некоммерческая организация ПО «Новоколледж» образована 20 сентября 2021 года. Директор — Юрий Лобанов. В 2023 году компания получила выручку в 70 миллионов рублей. Она выросла за год на 106%.