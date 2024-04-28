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Новоколледж оказался под угрозой закрытия

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Образование «Лучше не делать никак, чем как попало»: В Новосибирске под угрозой закрытия оказался Новоколледж

«Лучше не делать никак, чем как попало»: В Новосибирске под угрозой закрытия оказался Новоколледж

У учреждения сменится собственник, он будет принимать решение о его дальнейшей судьбе

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Студентов планируют перевести в другие образовательные учреждения

В Новосибирске принято решение закрыть Новоколледж, Новошколу и школу иностранных языков «Инотекст». Это произойдет с июля 2024 года.

Как рассказал директор Новоколледжа Юрий Лобанов в беседе с корреспондентом НГС, собственником было принято решение не продолжать проект. В текущих условиях, по его словам, у руководства образовательного учреждения уходит слишком много сил на борьбу с разными проблемами, в том числе административными проверками, судами.

— Поэтому лучше не делать никак, чем делать как попало, — заявил Юрий Лобанов.

По словам директора Новоколледжа, юридическая процедура его ликвидации пока не запущена — о решении сообщили только студентам и преподавателям. Лобанов отметил, что, если появятся педагоги, которые захотят в этой ситуации взять на себя управление проектом и если будет достаточное количество студентов — то Новоколледж продолжит работу.

Пока точно можно сказать, что проект сменит собственника. Будет ли он закрыт или нет, по словам Лобанова, решится в ближайшие недели. Если же будет принято решение о закрытии — студентов планируют перевести в другие образовательные учреждения. Также отмечается, что филиал Новоколледжа в Томске продолжит работу в обычном режиме, поскольку у него другой собственник.

Юрий Лобанов добавил, что всего у Новоколледжа пять филиалов, в которых обучаются около тысячи студентов.

Автономная некоммерческая организация ПО «Новоколледж» образована 20 сентября 2021 года. Директор — Юрий Лобанов. В 2023 году компания получила выручку в 70 миллионов рублей. Она выросла за год на 106%.

В мае прошлого года НГС рассказал о том, как «Новоколледж» попал в сериал модного российского писателя и драматурга Александра Цыпкина. Автор сериала восхитился новосибирским учебным заведением, где, как он выразился, строят совершенно иную систему образования.

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Новосибирск Образование Новоколледж
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