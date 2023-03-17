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Первый за 19 лет частный университет регистрируют в Новосибирске. Выбор курсов в нем самостоятельный

Документы на регистрацию нового гуманитарного образовательного учреждения поданы 16 марта

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Название нового университета учредители держат в тайне

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Учредители нового гуманитарного частного вуза подали заявление на его регистрацию 16 марта. Теперь ему предстоит получить лицензию Министерства образования, рассказал НГС один учредителей Сергей Чернышов, бывший директор Новосибирского городского открытого колледжа.

— Таким образом дополнится наша образовательная линейка: у нас есть начальная и средние школы, колледж и школа иностранных языков. Это в совокупности — крупнейший частный образовательный проект в регионе. Университет будет работать по модели Liberal Arts («свободные искусства»), — сказал Чернышов.

Liberal Arts — это модель свободного образования. Студенты самостоятельно составляют себе программу из доступных в учреждении курсов. О факультетах и доступных направлениях учредители вуза не распространяются, известно лишь, что для юристов там место найдется.

— Выпускникам-юристам Новоколеджа необходимо высшее образование: в России без него таким специалистам сложно найти престижную работу. Остальная информация по доступным направлениям обучения будет озвучена 17 апреля, там же мы презентуем и название, — добавил Чернышов.

Необходимые разрешительные документы учредители планируют получить к лету, в их планах — объявить набор студентов уже на ближайший учебный год.

Последний частный университет в Новосибирске получал лицензию в 2004 году. Это была Сибирская академия управления и массовых коммуникаций, ректором работал Виктор Козодой. Академию лишили лицензии в 2016 году, писало «РБК-Новосибирск».

Ранее журналист НГС изучила отзывы в 2ГИС о разных колледжах города, чтобы узнать, чем недовольны студенты и за что хвалят свое место учебы.

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