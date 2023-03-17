Первый за 19 лет частный университет регистрируют в Новосибирске. Выбор курсов в нем самостоятельный

Учредители нового гуманитарного частного вуза подали заявление на его регистрацию
— Таким образом дополнится наша образовательная линейка: у нас есть начальная и средние школы, колледж и школа иностранных языков. Это в совокупности — крупнейший частный образовательный проект в регионе. Университет будет работать по модели Liberal Arts («свободные искусства»), — сказал Чернышов.
Liberal Arts — это модель свободного образования. Студенты самостоятельно составляют себе программу из доступных в учреждении курсов. О факультетах и доступных направлениях учредители вуза не распространяются, известно лишь, что для юристов там место найдется.
— Выпускникам-юристам Новоколеджа необходимо высшее образование: в России без него таким специалистам сложно найти престижную работу. Остальная информация по доступным направлениям обучения будет озвучена 17 апреля, там же мы презентуем и название, — добавил Чернышов.
Необходимые разрешительные документы учредители планируют получить к лету, в их планах — объявить набор студентов уже на ближайший учебный год.
Последний частный университет в Новосибирске получал лицензию в 2004 году. Это была Сибирская академия управления и массовых коммуникаций, ректором работал Виктор Козодой. Академию лишили лицензии в 2016 году, писало «РБК-Новосибирск».
Ранее журналист НГС изучила отзывы в 2ГИС о разных колледжах города, чтобы узнать, чем недовольны студенты и за что хвалят свое место учебы.