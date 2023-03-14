«Вы вынуждаете меня вас унижать»: где заставляют писать конспекты как у Ленина и учатся фрики — изучаем отзывы на колледжи

Но есть и отрицательные отзывы. Например, студент недоволен тем, что в колледже нет спортивного зала и ученики вынуждены бегать по второму этажу колледжа или через дорогу. Жалуются учащиеся на гниющие потолки и неработающий интернет.

— Колледж старый, и я не видел бы в этом проблемы, если бы он хотя бы ремонтировался. На четвертом этаже гниют потолки. Интернет в колледже ограничен: на парах информатики нас учат писать сайты, а преподаватель говорит: «Шрифты можно брать из интернета, это вы проверите дома».

Преподаватели, по словам студентов, запугивают их и говорят: «Вы вынуждаете меня вас унижать». А некоторые заставляют старосту группы во время пары произносить: «Группа, внимание! Товарищ преподаватель, группа готова к занятию».

— Буквально на первой паре [преподаватель] достала конспекты Ленина и заставляла нас писать свои так же, потому что: «Конспект делается не как вам удобно, это официальный документ».