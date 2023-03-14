«Вы вынуждаете меня вас унижать»: где заставляют писать конспекты как у Ленина и учатся фрики — изучаем отзывы на колледжи

Скоро в колледжах Новосибирска пройдут дни открытых дверей, где будут рассказывать о плюсах учебных заведений. После школьникам придется решать, куда поступать, и сравнивать разные варианты. Чтобы узнать о заведении больше, стоит пообщаться с теми, кто уже окончил его или еще получает среднеспециальное образование. Журналист НГС изучила отзывы в 2ГИС о разных колледжах города, чтобы узнать, чем недовольны студенты и за что хвалят свое место учебы. Одни благодарят преподавателей, а другие жалуются на устаревшую программу, отсутствие спортзала, прогнивший потолок. Что студенты говорят об учебных заведениях, читайте в материале.
Мы решили узнать мнения студентов о четырех колледжах. В материале они расставлены в соответствии с рейтингом сервиса 2ГИС: от самой низкой оценки — 2,6 — до самой высокой — 4 (максимальное количество баллов, которое могут поставить пользователи сервиса, — 5, минимальное — 1).
Журналисты редакции НГС понимают, что отзывы чаще всего оставляют недовольные студенты: нам интересно посмотреть и на положительные, и на отрицательные высказывания.
Невоспитанные студенты. Новосибирский автотранспортный колледж — 2,6 балла
Новосибирский автотранспортный колледж получил меньше всего баллов не только от студентов, но и от жителей города, которые недовольны поведением обучающихся.
Студенты жалуются на нехватку знаний, на бесполезность диплома, а их родители — на грубых работников приемной комиссии. При этом некоторые обучающиеся хвалят педагогический коллектив и то, что все могут получить образование, потому что преподаватели помогают.
Низкий балл колледж получил не из-за уровня образования, а из-за поведения самих студентов. Местные жители пишут, что обучающиеся ведут себя некультурно: толкают прохожих, мусорят, оставляют машины в неположенных местах и громко слушают музыку в автомобиле под окнами жилых домов. Новосибирцы написали несколько отзывов с просьбой к администрации колледжа провести беседы со студентами.
— Администрация колледжа, проведите разъяснительную работу, как нужно себя вести ребятам в общественных местах, если родители этим пренебрегают. Парковка для инвалидов — только для инвалидов. Музыка орет, особенно неприятно, когда проходишь с маленьким ребенком, он боится.
Автор отзыва также жалуется на то, что студенты мусорят возле магазина и «заплевывают территорию». По словам пользователя, ученики так торопятся в магазин, что один раз сбили маленького ребенка.
— Паркуются как попало: днем ни пройти, ни проехать. Музыка под окнами жилых домов орет из их автомобилей, студенты едят, обертки от еды бросают тут же. Плюют, курят, окурки бросают, всё это остается на территории жилых домов.
При этом женщина, написавшая комментарий, указала, что просила студентов не бросать мусор, но те, по ее словам, не отреагировали. В одном из отзывов пользователь даже иронизирует, что студенты, которые учатся в автотранспортном колледже, не знают, что парковать машины возле пешеходного перехода, перед домами и включать громко музыку — ненормальное поведение.
— Почему у автотранспортного колледжа нет своей парковки для студентов? Близлежащие парковки заставлены днем автомобилями студентов.
НГС направил запрос в колледж, чтобы узнать, как администрация решает проблему с парковкой и поведением студентов и поступали ли обращения от местных жителей.
Сложная программа и неудобное расписание. Высший колледж информатики (ВКИ НГУ) — 2,9 балла
Студенты Высшего колледжа информатики (ВКИ НГУ) недовольны образованием, они отмечают, что учиться здесь стоит тем, у кого есть способности и кто уже знает хотя бы один язык программирования, потому что другим учиться будет трудно.
— С первого курса на базе одиннадцатого класса не дают даже базы. Сразу, через три недели, начинается контрольная неделя, где преподаватели топят тех, кого считают слабыми.
Одни считают, что в колледже учатся фрики, а отношение к обучающимся — негативное, другие недовольны отдаленностью его местоположения от города. Также студенты отмечают, что в учебном заведении неудобно составлено расписание. Например, занятия по физкультуре могут стоять в середине учебного дня, а после студенты решают задачи. Автор отзыва отметила, что прилетела учиться в колледж из другого города и пожалела об этом.
— Почему физкультура стоит посередине пар, а не в конце? После физической нагрузки [сложно] решать задачи по программированию. Были частые окна между парами, и приходилось ждать по несколько часов.
Чаще всего студенты жалуются на трудную программу, большое количество домашних заданий и высокую нагрузку.
— Принцип колледжа — спрашивать, а образовывайся сам, крутись как хочешь.
— Преподаватели понимают сложность программы, но никаких изменений в учебный план не вносится, сами на уступки не идут и лишь увеличивают нагрузку. Бесконечное число лабораторных работ, сложных задач.
Удалось найти и отзыв студента, который окончил колледж в 90-х. Он уверен, что учебное заведение — трамплин в мир информационных технологий, но главное — не прогуливать занятия.
«Обучают людей, которые впервые видят компьютер». Колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ— 3 балла
Студенты колледжа телекоммуникаций и информатики СибГУТИ также отмечают, что учиться сложно, при этом некоторые уверены, что практически полезных знаний учебное заведение не дает. Ученики жалуются на сотрудников гардероба, невозможность сдать шапку и отсутствие ремонта.
В отзывах пишут, что в колледже учат работать с документами, писать курсовые и дипломы, и это в будущем поможет в университете. Но система обучения, по мнению студентов, устарела.
— Неплохо было бы преподавать языки программирования, которые сейчас востребованы, например Python. Очень жаль, что основой упор как на язык программирования делается именно на Турбо Паскаль. Стоит сказать, что многие даже сдать этот предмет с первого раза не могут. А пригодится им вообще этот язык? На своем опыте могу сказать, что нет.
Некоторые беспокоятся за свою безопасность, в отзывах указано, что в колледже отсутствуют меры безопасности, а охранники «не сделают ничего». Также пользователь написал, что один из преподавателей утверждает, что собаки умеют говорить и он слышал, как животное общается с человеком.
— Здание колледжа и его состояние оставляют желать лучшего. Когда заходишь в него, появляется ощущение, будто тут время остановилось и сейчас из-за поворота выйдет сам Брежнев и поцелует тебя. Только тут не целуют, — так оценивают ремонт в колледже.
Студенты отмечают, что в заданиях можно увидеть пункт «Включите компьютер, нажав соответствующую кнопку на корпусе». Это, по мнению пользователя, странно, потому что колледж обучает специалистов в сфере информатики.
— С переходом на второй курс удивлению моему не было предела. Преподаватели требовали больше, чем объясняли, и было множество абсолютно бесполезных тем. Всё те же глупые задания в лабораторных по типу «Откройте меню "Пуск", нажав на иконку», которые вызывали ощущение, что обучают людей, которые впервые видят компьютер.
Также ученики жалуются на то, что информатику преподают люди советской эпохи, которые не знают современных технологий. При этом преподаватели то и дело меняются.
На запрос НГС в колледже ответили, что проблемы с гардеробом в учебном заведении решают индивидуально, по личному письменному заявлению студентов.
«Вы вынуждаете меня вас унижать». Новосибирский авиационный технический колледж имени
Б. С. Галущака — 4 балла
Авиационный технический колледж хвалят за возможность поработать на заводе в период практики, за профессионализм работников приемной комиссии и преподавателей, которые помогают школьникам определиться, на какой факультет лучшего всего поступить.
Но есть и отрицательные отзывы. Например, студент недоволен тем, что в колледже нет спортивного зала и ученики вынуждены бегать по второму этажу колледжа или через дорогу. Жалуются учащиеся на гниющие потолки и неработающий интернет.
— Колледж старый, и я не видел бы в этом проблемы, если бы он хотя бы ремонтировался. На четвертом этаже гниют потолки. Интернет в колледже ограничен: на парах информатики нас учат писать сайты, а преподаватель говорит: «Шрифты можно брать из интернета, это вы проверите дома».
Преподаватели, по словам студентов, запугивают их и говорят: «Вы вынуждаете меня вас унижать». А некоторые заставляют старосту группы во время пары произносить: «Группа, внимание! Товарищ преподаватель, группа готова к занятию».
— Буквально на первой паре [преподаватель] достала конспекты Ленина и заставляла нас писать свои так же, потому что: «Конспект делается не как вам удобно, это официальный документ».
Администрация колледжа в ответе на отзыв отметила, что несовершенства, которые указал автор, стараются исправить.
— Как показывают многолетние наблюдения, часто студенты не готовы к высоким требованиям при обучении и винят в этом преподавателей, — подчеркнули в администрации.
НГС направил запрос в колледж, чтобы узнать, жаловались ли студенты на грубость преподавателей и почему в учебном заведении нет спортивного зала.
Мы недавно изучили отзывы студентов на университеты НГУ, НГТУ, НГПУ, НГУЭУ, а также НГМУ, СибГУТИ, СГУПС, НГУАДИ. После публикаций НГС в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) решили выдать охранникам персональные видеорегистраторы, чтобы отслеживать, не грубят ли они студентам, которые жаловались на хамство. А в Сибирском государственном университете путей сообщения решили выдавать студентам прозрачные пакеты, чтобы те могли сдавать шапки и шарфы в гардероб.