Модный столичный писатель и автор сериала «Беспринципные» сделал кино про Новосибирск

— Съемки были в марте или в конце февраля, что-то такое. Мне позвонил какой-то продюсер… Честно говоря, я не знал, кто такой Цыпкин и что это за проект такой. Но все, кому я об этом рассказал, сказали: «Вау! Цыпкин!» Ну хорошо… Это был нормальный и открытый разговор. Мы говорили о том, чем мы занимаемся. Я не великий эксперт в визуальных коммуникациях, но суть нашего разговора они вполне точно отразили, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Чернышов.

