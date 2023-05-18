Модный столичный писатель и автор сериала «Беспринципные» сделал кино про Новосибирск

Модный столичный писатель и драматург Александр Цыпкин, известный по сериалу «Беспринципные», снял видео про Новосибирск. Этот эпизод вошел в его новый проект «Непровинция», в котором рассказывается о российских нестоличных городах. В каждой серии — три эпизода с интересными специалистами из разных областей.
— Я к Новосибирску пристрастен, потому что в ведущем театре Новосибирска идет спектакль по моей пьесе. И для меня это большая честь, что в «Красном факеле», культовом театре, вот такая постановка, — в самом начале видео заметил Александр Цыпкин.
После автор «Непровинции» озвучил стереотип, что за пределами столицы нет соответствующих ХХI веку архитектуры и образования и начал этот стереотип разрушать.
Первая часть серии «Новосибирск: своим путем» — про архитектора Дениса Герасимова. Этот человек является автором концепта самых необычных зданий в Новосибирске: «Шарик» у «Глобуса», бизнес-центр «Кокон» на Максима Горького, «Бутон» — напротив часовни, торгово-офисный центр «Льдина» («Айсберг») и наклонные башни технопарка.
Далее автор сериала посетил новосибирское учебное заведение, где, как он выразился, строят совершенно иную систему образования. Вторым героем серии про Новосибирск стал учредитель и директор по развитию «Новоколледжа» Сергей Чернышов.
— Съемки были в марте или в конце февраля, что-то такое. Мне позвонил какой-то продюсер… Честно говоря, я не знал, кто такой Цыпкин и что это за проект такой. Но все, кому я об этом рассказал, сказали: «Вау! Цыпкин!» Ну хорошо… Это был нормальный и открытый разговор. Мы говорили о том, чем мы занимаемся. Я не великий эксперт в визуальных коммуникациях, но суть нашего разговора они вполне точно отразили, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Чернышов.
В конце серии — гастрономическая часть: общение с «очередным исключительным человеком» — шеф-поваром ресторана Pardon my French француза Франсуа Фурнье.
В финале
Новые серии сериала Александра Цыпкина «Непровинция» пока выложены на площадках Okko и Tvkinoradio, а в ближайшее время должны появиться на YouTube-канале Александра Цыпкина.
В марте 2023 года НГС рассказал подробно о театральной постановке по Цыпкину «Люди своевременных взглядов», которая идет в «Красном факеле».