Шутки с ТНТ про дерьмо и безвкусица: новосибирцам показали спектакль модного московского автора

В Новосибирск приехал автор сценария к сериалу «Беспринципные» на ТНТ Александр Цыпкин. По его произведениям в «Красном факеле» поставили спектакль «Люди своевременных взглядов». Несколько «забавных» рассказов Цыпкина появились на сцене одного из культовых театров города с шутками про говно, второсортными романтическими историями и сломанной четвертой стеной. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова побывала на премьере спектакля, и у нее есть что сказать о новой постановке.
Билеты на спектакль «Люди своевременных взглядов» закончились задолго до премьерного дня. Зал был полным. Зрители в шикарных нарядах, а перед фотозоной — очередь. В общем, атмосфера в театре праздничная и премьерная.
В первые минуты спектакля выходят актеры, которые танцуют под зажигательную музыку. Яркое начало, красивые костюмы сразу настраивают на то, что спектакль несерьезный, веселый и бодрый. Между рассказами выступает сам Александр Цыпкин.
— Почему название «Люди своевременных взглядов»? С одной стороны, почему нет? С другой стороны, я услышал тревожащую новость, что в ряде школ, к счастью, только в ряде школ, мои рассказы дают подросткам в качестве летнего чтения. Я изумился, потому что мне кажется, не всё так плохо в государстве. И уточнил зачем. Мне говорят: «Чтобы узнавали жизнь реальную». Я говорю, спасибо большое. «Очень своевременные ваши работы. Они фотографируют время», — рассказал со сцены зрителям Александр Цыпкин.
Спектакль состоит из нескольких юморесок и пары трогательных историй. Юморески могут быть размером с анекдот. Например, когда иностранец подумал, что на праздновании Нового года ему предлагают экстази. А оказалось, что русские пьют активированный уголь, чтобы не пьянеть, и поэтому они «сумасшедшие».
Открывает постановку история про бестолкового мэра, который сумел чудом выкрутиться из сложной ситуации и оказался в Москве. Чтобы не спойлерить, я расскажу сюжет только одной этой истории.
Сначала на сцену выходит девушка и рассказывает, как чиновник наступил в собачье говно. Да, так сразу, да, без подготовки вас окунут в говно и плоский юмор. Дальше чиновники в пьяном угаре решают устроить субботник, но проблема в том, что парк уже почистили. Тогда работники мэрии решили его загрязнить, чтобы потом убрать. Но — вот неожиданность — приходят сотрудники на место в назначенное время и с журналистами, а оказалось, что нанятые работники загадили не тот парк.
Мэр небольшого городка всё равно выкручивается. Он произносит трогательную речь про любимый город и вместе с журналистами идет в другой парк — убирать за собаками, которых сами чиновники и привели. Мэр постоянно напоминает главную звезду «Однажды в России». Даже шутки те же: «Трагическое недоразумение — это то, что тебя зачали», — говорит он одному из работников. Где-то в середине постановки актеры снова начинают танцевать, в этот раз с собаками. Куклы собак, к слову, сделаны очень хорошо — стоит отдать должное художникам по сцене.
Следующий рассказ был про знаменитого героя Цыпкина — Славика с матерщинным прозвищем, которое расшифровывается как «Не ври». О том, что этот персонаж известен зрителям, сообщает сам автор. Так что, кто не смотрит ТНТ, разбирайтесь сами. Пришлось вникать на месте, кто там сестра, кто брат и сват. Как оказалось, Славик — лгун, изменщик и аморальный авантюрист.
Первая история про героя с ТНТ называется «Чеширский кот с окровавленной бензопилой». И название одно из самых нелепых в этом рассказе. Потому что это просто бессмысленная, но красивая фраза. Просто главный герой один раз так называет юриста, и всё.
Но не только ТНТ был на сцене «Красного факела». Там также показались второсортные романчики с «России 1». Небольшие рассказики с намеком, какие особенные русские люди, с непонятными героями и пафосными словами.
— А сидел бы иностранец и не понял, — описывает некоторые истории про Россию сам Цыпкин.
Возможно, это прекрасно: старые анекдоты на новый лад, идеи про самобытную Россию и песни из поездов. Но это про Россию уже сказали тысячу раз. И ничего нового в том, что говорит Цыпкин, нет. Его спектакль не о реальной России, не о современных проблемах страны и россиян. Даже музыка в спектакле вся из прошлого, потому что всё, о чем говорит автор, не задевает и имеет отношение к другой России. К той, что в телевизоре, которую показывают по ТНТ и «России 1».
Это десятки лет назад Россия открывалась миру как что-то самобытное и необычное. Но сейчас истории автора звучат как из прошлого. Он пишет: «Приезжает, значит, финн в Москву». Не приезжает. И непонятно, когда приедет. Спасибо за выдуманные декорации, но фальшь — она и в театре фальшь.
Кстати, про финна в Москве — одна из немногих хороших историй в спектакле. Правда, она тоже про ностальгию.
В спектакле видна хорошая работа режиссера Александра Созонова. В том числе забавная попытка «отмазаться» от происходящего на сцене. Четвертая стена ломалась в спектакле несколько раз, но, наверное, самым заметным стал «бунт актеров». Когда играющий Славика артист начал говорить, что персонаж отвратительный. После вышли актрисы и заявили, что в рассказах много непрописанных персонажей, и возмутились тем, что жена Славика терпит постоянные измены. Правда, все отчасти обоснованные претензии свелись к «Нам нужен счастливый конец». Закончилось всё выходом самого Цыпкина на сцену, который весь такой «знаменитый и крутой», что актеры бегут сделать с ним селфи.
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