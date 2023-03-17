Шутки с ТНТ про дерьмо и безвкусица: новосибирцам показали спектакль модного московского автора

Билеты на спектакль «Люди своевременных взглядов» закончились задолго до премьерного дня. Зал был полным. Зрители в шикарных нарядах, а перед фотозоной — очередь. В общем, атмосфера в театре праздничная и премьерная.

В первые минуты спектакля выходят актеры, которые танцуют под зажигательную музыку. Яркое начало, красивые костюмы сразу настраивают на то, что спектакль несерьезный, веселый и бодрый. Между рассказами выступает сам Александр Цыпкин.

— Почему название «Люди своевременных взглядов»? С одной стороны, почему нет? С другой стороны, я услышал тревожащую новость, что в ряде школ, к счастью, только в ряде школ, мои рассказы дают подросткам в качестве летнего чтения. Я изумился, потому что мне кажется, не всё так плохо в государстве. И уточнил зачем. Мне говорят: «Чтобы узнавали жизнь реальную». Я говорю, спасибо большое. «Очень своевременные ваши работы. Они фотографируют время», — рассказал со сцены зрителям Александр Цыпкин.