Яна Вагнер открыла НГС тайну нового романа — прошлая книга стала пророческой, а сериал похвалил Стивен Кинг

А так-то мне о других вещах, конечно, хотелось поговорить. Вообще, я всегда так делаю — беру дорогую сердцу жанровую декорацию и помещаю туда людей, которые не очень-то для нее годятся. Таких, знаете, обычных нежанровых людей — как мы с вами. Пугаю их почти до смерти и смотрю потом, как они будут справляться. А справляются они так себе, да что там, плохо они справляются. И это возмущает, причем совершенно оправданно, поклонников классического канона. Примерно половина читательских отзывов на все мои книжки — негодование и ярость, и я очень понимаю, я и сама поклонник. У меня никогда нет амбиции деконструировать жанр, наоборот — я все их тоже нежно люблю и по ним скучаю. Просто канону следовать неспособна, ну что уж тут сделаешь.



— У вас есть повесть «2068», написанная в 2018 году. Там описывается 2068 год — мир после экологической катастрофы. Когда леса вырублены, все земли распаханы, наука, искусство и образование давно забыты, главная цель — работа и воспроизводство. Для работы, опять же. Этакое новое Средневековье… По-моему, глядя на то, что происходит вокруг, у нас есть шанс через 45 лет, если не раньше, увидеть, как воплотится в реальность и это ваше произведение.

