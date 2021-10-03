Она предсказала ковид 10 лет назад: Яна Вагнер — о своем пророческом романе, по которому сняли сериал «Эпидемия»

А самое интересное, что буквально десять лет назад Яна Вагнер и не помышляла о том, чтобы стать писателем. До 2008 года она вполне продуктивно работала логистом, и ее всё устраивало. Как стать писателем, напророчить мировой коллапс и получить одобрение короля ужасов — об этом и не только мы поговорили с Яной.



— Мне нравится, когда вокруг писателя начинают складываться такие красивые легенды. Когда, например, бедная Джоан Роулинг царапает на салфетке в кафе будущего «Гарри Поттера», и вдруг — бабах! — мировая слава. Или вот Яна Вагнер, логист, пишет себе посты в ЖЖ, которые — бабах! — складываются в бестселлер. Неужели никогда не мечтали о писательской карьере? Даже в юности?



— Ничего такого, и стихов я никаких в юности не писала, у меня не было текстов в стол. Дневник разве что вела в школе где-то полгода и потом сожгла его, чтобы никто не прочел. Но справедливости ради, между тем, что ты пишешь что-то в ЖЖ, и вот этим вот «бабах» на самом деле проходят годы. И даже то, что роман вышел на бумаге, совсем не значит, что вот, пришла слава.

