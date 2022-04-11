СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 74.85
eur 81.71
Тема дняВ Новосибирске нашли место для «Диснейленда»
Все новости
Все новости

Организаторы отказались от фестиваля «Новая книга» в Новосибирске — на него не нашлось денег

Фестиваль проходил пять лет подряд, но впервые не состоялся еще в прошлом году из-за пандемии

218
Литературный фестиваль «Новая книга» проходил в Новосибирске на протяжении пяти лет

Литературный фестиваль «Новая книга» проходил в Новосибирске на протяжении пяти лет

Поделиться

Ежегодный литературный фестиваль «Новая книга» в Новосибирске проводиться больше не будет. Об этом у себя в соцсетях сообщил его организатор Михаил Фаустов, известный также как автор всероссийских проектов: чемпионата по чтению вслух «Открой рот» и чемпионата по чтению вслух среди школьников.

— Книжный фестиваль такого масштаба стоит от полутора миллионов рублей, и это без зарплат. В какой-то момент город просто прекратил финансирование. А от области я ничего не слышал, кроме обещаний и включения фестиваля «Новая книга» во все официальные документы, связанные с продвижением книги и чтения. То есть медаль себе за него вешали многие чиновники. Рассказывали везде, какой у нас красивый проект проходит, но только для этого проекта убивались три человека: я, Наташа Лопатина и Андрей Привродский. И тогда я понял: пусть я здесь не нужен, но я остаюсь во многих других местах, — сообщил НГС организатор «Новой книги».

Фаустов рассказал, что проводит аналогичный региональный фестиваль в Архангельске и этот регион за два года официально стал самым читающим в России. А совсем недавно с организатором «Новой книги» связались из Екатеринбурга с просьбой устроить там в 2023 году большую книжную ярмарку.

Михаил Фаустов известен как автор чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»

Михаил Фаустов известен как автор чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»

Поделиться

Михаил Фаустов уточнил, что новосибирская мэрия помогала фестивалю три раза финансированием по 500 тысяч рублей и один раз выделила 150 тысяч. Последнюю «Новую книгу» в 2020 году организаторы фестиваля проводили уже на свои деньги, заработанные на других проектах.

В мэрии на запрос корреспондента НГС про причину отсутствия внимания городской власти к литературному мероприятию пояснили, что в 2021 году фестиваль не проводился в связи с запретом на культурно-массовые мероприятия из-за пандемии, а в 2022 году к ним никто за помощью не обращался.

— Вопрос о проведении и поддержке фестиваля «Новая книга» в 2022 году в настоящее время не рассматривался из-за отсутствия обращения от организаторов фестиваля в мэрию города Новосибирска, — сообщили журналисту в пресс-службе мэрии.

Фаустов пояснил, почему не стал обращаться за помощью к городским властям.

— После того как в 2019 году и без того скудное финансирование фестиваля урезали более чем в три раза, я решил, что обращаться в мэрию за поддержкой просто нет смысла. В мэрии явно другие приоритеты, и пускай они эти приоритеты реализуют. Я не в претензии. Как говорится, благодарен за годы, проведенные вместе, — пояснил свою позицию Михаил Фаустов.

В правительстве Новосибирской области тоже рассказали журналисту, что проекты организаторов поддерживали анонсами на сайте Министерства культуры и письмом.

— В рамках полномочий Министерства культуры Новосибирской области была оказана информационная поддержка проектов Ассоциации (организаторы фестиваля. — Прим. ред.): анонсы фестиваля «Новая книга — 2019», фестиваля «Сверхновая книга — 2021», фестиваля женской книги «Сибирская Атлантида — 2022» размещались на официальном сайте министерства. Также была оказана методическая помощь: в конкурсную комиссию общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» в марте 2021 года было направлено письмо поддержки проекта фестиваля «Новая книга», — сообщила в ответе на запрос, полученный на прошлой неделе, министр культуры Наталья Ярославцева.

Фестиваль «Новая книга» проводился ежегодно в конце лета — начале осени. В течение нескольких дней различные книжные издательства со всей России привозили в Новосибирск свою продукцию вместе с самыми свежими новинками. Книги обычно продавали по ценам ниже, чем в новосибирских магазинах. На фестиваль съезжались также актуальные писатели, музыканты и известные литературные критики. Во время фестиваля проходила не только книжная ярмарка, но и всевозможные творческие встречи, лекции, концерты. Книжная ярмарка в рамках литературного фестиваля «Новая книга» традиционно размещалась в сквере за Краеведческим музеем, кроме последнего раза, когда мероприятие прошло на территории лофт-парка «Подземка».

По теме (5)

«Открой рот»книжный фестиваль
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2