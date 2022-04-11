Организаторы отказались от фестиваля «Новая книга» в Новосибирске — на него не нашлось денег

Ежегодный литературный фестиваль «Новая книга» в Новосибирске проводиться больше не будет. Об этом у себя в соцсетях сообщил его организатор Михаил Фаустов, известный также как автор всероссийских проектов: чемпионата по чтению вслух «Открой рот» и чемпионата по чтению вслух среди школьников.
— Книжный фестиваль такого масштаба стоит от полутора миллионов рублей, и это без зарплат. В какой-то момент город просто прекратил финансирование. А от области я ничего не слышал, кроме обещаний и включения фестиваля «Новая книга» во все официальные документы, связанные с продвижением книги и чтения. То есть медаль себе за него вешали многие чиновники. Рассказывали везде, какой у нас красивый проект проходит, но только для этого проекта убивались три человека: я, Наташа Лопатина и Андрей Привродский. И тогда я понял: пусть я здесь не нужен, но я остаюсь во многих других местах, — сообщил НГС организатор «Новой книги».
Фаустов рассказал, что проводит аналогичный региональный фестиваль в Архангельске и этот регион за два года официально стал самым читающим в России. А совсем недавно с организатором «Новой книги» связались из Екатеринбурга с просьбой устроить там в 2023 году большую книжную ярмарку.
Михаил Фаустов уточнил, что новосибирская мэрия помогала фестивалю три раза финансированием по 500 тысяч рублей и один раз выделила 150 тысяч. Последнюю «Новую книгу» в 2020 году организаторы фестиваля проводили уже на свои деньги, заработанные на других проектах.
В мэрии на запрос корреспондента НГС про причину отсутствия внимания городской власти к литературному мероприятию пояснили, что в 2021 году фестиваль не проводился в связи с запретом на культурно-массовые мероприятия из-за пандемии, а в 2022 году к ним никто за помощью не обращался.
— Вопрос о проведении и поддержке фестиваля «Новая книга» в 2022 году в настоящее время не рассматривался из-за отсутствия обращения от организаторов фестиваля в мэрию города Новосибирска, — сообщили журналисту в пресс-службе мэрии.
Фаустов пояснил, почему не стал обращаться за помощью к городским властям.
— После того как в 2019 году и без того скудное финансирование фестиваля урезали более чем в три раза, я решил, что обращаться в мэрию за поддержкой просто нет смысла. В мэрии явно другие приоритеты, и пускай они эти приоритеты реализуют. Я не в претензии. Как говорится, благодарен за годы, проведенные вместе, — пояснил свою позицию Михаил Фаустов.
В правительстве Новосибирской области тоже рассказали журналисту, что проекты организаторов поддерживали анонсами на сайте Министерства культуры и письмом.
— В рамках полномочий Министерства культуры Новосибирской области была оказана информационная поддержка проектов Ассоциации (организаторы фестиваля. — Прим. ред.): анонсы фестиваля «Новая книга — 2019», фестиваля «Сверхновая книга — 2021», фестиваля женской книги «Сибирская Атлантида — 2022» размещались на официальном сайте министерства. Также была оказана методическая помощь: в конкурсную комиссию общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» в марте 2021 года было направлено письмо поддержки проекта фестиваля «Новая книга», — сообщила в ответе на запрос, полученный на прошлой неделе, министр культуры Наталья Ярославцева.
Фестиваль «Новая книга» проводился ежегодно в конце лета — начале осени. В течение нескольких дней различные книжные издательства со всей России привозили в Новосибирск свою продукцию вместе с самыми свежими новинками. Книги обычно продавали по ценам ниже, чем в новосибирских магазинах. На фестиваль съезжались также актуальные писатели, музыканты и известные литературные критики. Во время фестиваля проходила не только книжная ярмарка, но и всевозможные творческие встречи, лекции, концерты. Книжная ярмарка в рамках литературного фестиваля «Новая книга» традиционно размещалась в сквере за Краеведческим музеем, кроме последнего раза, когда мероприятие прошло на территории лофт-парка «Подземка».