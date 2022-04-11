Организаторы отказались от фестиваля «Новая книга» в Новосибирске — на него не нашлось денег

Ежегодный литературный фестиваль «Новая книга» в Новосибирске проводиться больше не будет. Об этом у себя в соцсетях сообщил его организатор Михаил Фаустов, известный также как автор всероссийских проектов: чемпионата по чтению вслух «Открой рот» и чемпионата по чтению вслух среди школьников.



— Книжный фестиваль такого масштаба стоит от полутора миллионов рублей, и это без зарплат. В какой-то момент город просто прекратил финансирование. А от области я ничего не слышал, кроме обещаний и включения фестиваля «Новая книга» во все официальные документы, связанные с продвижением книги и чтения. То есть медаль себе за него вешали многие чиновники. Рассказывали везде, какой у нас красивый проект проходит, но только для этого проекта убивались три человека: я, Наташа Лопатина и Андрей Привродский. И тогда я понял: пусть я здесь не нужен, но я остаюсь во многих других местах, — сообщил НГС организатор «Новой книги».