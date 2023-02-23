Страсть, секс и предательство: смотрим яркую премьеру «Дон Жуана» — ее смогут увидеть только взрослые зрители

— Мы освободили «Дон Жуана» от того количества исполнительских и постановочных интерпретаций, которые иногда очень умные музыковеды выдают за традиции. Но традиции создают люди в разное время. Мы хотели эту шелуху очистить и погрузиться в музыкальную драматургию самого Моцарта, — отметил Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа. — Мы к нему с очень большой осторожностью подбирались.

Театр Моцарта органично вписался в Малый зал новосибирского театра.



— Моцарт назвал свою оперу dramma giocosa, что означает «веселая драма». Мы постарались сделать целостную историю, чтобы зритель понимал, отчего в одном моменте серьезно, а затем смешно. Нужно существовать в двух разных жанрах. Это очень большая сложность и для режиссера, и для исполнителей, — объяснил главный режиссер.