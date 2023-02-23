Страсть, секс и предательство: смотрим яркую премьеру «Дон Жуана» — ее смогут увидеть только взрослые зрители

Оперу «Дон Жуан» (16+) поставили в НОВАТе. Премьера великого произведения Моцарта состоится на Малой сцене 23 февраля. Корреспонденты НГС одними из первых посмотрели новую постановку. Показываем, как классика ожила на новосибирской сцене в своем первозданном виде.
Малую сцену к премьере превратили в переплетение лестниц, над которыми возвышаются величественные, но при этом легкие статуи ангелов. В постановке всего два основных цвета. Черный отражает предрассудки и пороки общества, а цвет желтого сицилийского апельсина — страсть и желание жить.
Отрывки яркой премьеры вы можете увидеть в нашем видео.
— Мы освободили «Дон Жуана» от того количества исполнительских и постановочных интерпретаций, которые иногда очень умные музыковеды выдают за традиции. Но традиции создают люди в разное время. Мы хотели эту шелуху очистить и погрузиться в музыкальную драматургию самого Моцарта, — отметил Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа. — Мы к нему с очень большой осторожностью подбирались.
Театр Моцарта органично вписался в Малый зал новосибирского театра.
— Моцарт назвал свою оперу dramma giocosa, что означает «веселая драма». Мы постарались сделать целостную историю, чтобы зритель понимал, отчего в одном моменте серьезно, а затем смешно. Нужно существовать в двух разных жанрах. Это очень большая сложность и для режиссера, и для исполнителей, — объяснил главный режиссер.
В основе сюжета оперы — старинная легенда о Дон-Жуане, дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.
— Моцарт — это солнце, юмор. Он сам оправдывает своего персонажа музыкальной линией, — убежден Вячеслав Стародубцев. — Дон Жуан — это катализатор, который пробуждает и в женщине, и в мужчине экстремальные эмоции.
Опера не зря имеет ограничение по возрасту 16+. Постановка наполнена страстью и очень интимными моментами.
Дон Жуан всегда делает то, что хочет, и в финале оперы должен заплатить за это. Как именно — можно увидеть в постановке. Не будем раскрывать замысел, но знаем точно — финал получился грандиозным и заставляет задуматься о многом.
В ноябре прошлого года Новосибирский театр оперы и балета поставил один из самых страстных балетов — «Кармен-сюиту» (12+). Одноактный балет кубинского хореографа в свое время вызвал настоящую бурю после того, как заглавную партию исполнила Майя Плисецкая.