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Фоторепортаж

«Ничего ярче и эротичнее нет»: самый страстный балет НОВАТа и блестящий дивертисмент — 20 фото с закрытого показа

НГС удалось посмотреть постановки до премьеры

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С 1967 года «Кармен-сюита» вызывает противоречивые отзывы

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Новосибирский театр оперы и балеты дает громкую премьеру одного из самых страстных балетов — «Кармен-сюиту» (12+). Одноактный балет кубинского хореографа в свое время вызвал настоящую бурю после того, как заглавную партию исполнила Майя Плисецкая. На самой большой сцене России выстроили корриду, чтобы постановка получила свое второе дыхание. НГС удалось посмотреть балет раньше других.

«Кармен-сюита» — одноактный балет, который был создан в 1967 году кубинским хореографом Альберто Алонсо на музыку российского композитора Родиона Щедрина (транскрипция для оркестра оперы Жоржа Бизе) специально для его жены, прима-балерины Большого театра Майи Плисецкой. Она хотела исполнять не только классику, но «Кармен» получалась слишком откровенной для строгого советского времени, поэтому у балета две версии.

— Спектакль вызвал противоречивые отклики. Ничего ярче и эротичнее советская балетная публика не видела. Одним из немногих зрителей, безоговорочно принявших новый спектакль, был Дмитрий Шостакович, о чем он сообщил в Министерство культуры. Балет «Кармен-сюита» был возобновлен на сцене Большого театра только в 2005 году, к 80-летнему юбилею Майи Плисецкой, — объяснили в НОВАТе.

В премьерных показах в ноябре в НОВАТе выступит звезда мировой величины — балерина Светлана Захарова. На новосибирской сцене будут исполнять редакцию, которую танцевала Алисия Алонсо, — более откровенную и яркую.

Светлана Захарова — международная звезда, прима-балерина Большого театра России, этуаль Театра Ла Скала, народная артистка России, лауреат Государственной премии России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат международных балетных премий и национальных театральных премий.

— Этот спектакль состоит из нюансов, и каждый поворот головы, каждый взгляд очень важны. К деталям я отношусь очень серьезно и трепетно, — объяснила Светлана Захарова. — В советское время многое сглаживали, чтобы сцены были менее откровенными. В этой редакции были добавлены некоторые страстные моменты.

НГС удалось посмотреть постановку раньше остальных.

Партию Кармен после премьерных показов со Светланой Захаровой будет танцевать ведущая солистка НОВАТа Ольга Гришенкова

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Балетный гала-концерт

Помимо «Кармен-сюиты» зрители могут увидеть в первом действии — дивертисмент. Это череда номеров из самых разных балетов. Он посвящен творческому юбилею народной артистки России Анны Жаровой — она уже 25 лет выступает на сцене НОВАТа.

Дивертисмент открывают «Суворовцы»

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В балете шикарные костюмы

В балете шикарные костюмы

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На малой сцене НОВАТа 23 октября состоялась премьера новой оперы — «Укрощение строптивой». Произведение стало первой работой в новосибирском театре режиссера-постановщика Ирины Гаудасинской, поэтому интерес к постановке был особый.

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