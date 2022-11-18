«Ничего ярче и эротичнее нет»: самый страстный балет НОВАТа и блестящий дивертисмент — 20 фото с закрытого показа

«Кармен-сюита» — одноактный балет, который был создан в 1967 году кубинским хореографом Альберто Алонсо на музыку российского композитора Родиона Щедрина (транскрипция для оркестра оперы Жоржа Бизе) специально для его жены, прима-балерины Большого театра Майи Плисецкой. Она хотела исполнять не только классику, но «Кармен» получалась слишком откровенной для строгого советского времени, поэтому у балета две версии.