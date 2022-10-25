Укротила строптивую: наследница известной петербургской театральной династии поставила оперу в НОВАТе

На малой сцене НОВАТа 23 октября состоялась премьера новой оперы — «Укрощение строптивой». Произведение стало первой работой в новосибирском театре режиссера-постановщика Ирины Гаудасинской, поэтому интерес к постановке был особый. Корреспонденты НГС одними из первых увидели эту пленяющую оперу.

Малая сцена — идеальное пространство для оперы, при этом режиссер-постановщик должен быть очень внимательным.

— На этой сцене мы лишены таких стандартных средств, как кулисы, здесь специфический свет, выходы по-другому устроены на сцену. Это дает пространство для творчества, а с другой стороны, у меня это первый опыт работы с концертной площадкой, — объяснила корреспонденту НГС режиссер-постановщик Ирина Гаудасинская.