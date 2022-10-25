Укротила строптивую: наследница известной петербургской театральной династии поставила оперу в НОВАТе
НГС посмотрели премьеру одними из первых
На малой сцене НОВАТа 23 октября состоялась премьера новой оперы — «Укрощение строптивой». Произведение стало первой работой в новосибирском театре режиссера-постановщика Ирины Гаудасинской, поэтому интерес к постановке был особый. Корреспонденты НГС одними из первых увидели эту пленяющую оперу.
Малая сцена — идеальное пространство для оперы, при этом режиссер-постановщик должен быть очень внимательным.
— На этой сцене мы лишены таких стандартных средств, как кулисы, здесь специфический свет, выходы по-другому устроены на сцену. Это дает пространство для творчества, а с другой стороны, у меня это первый опыт работы с концертной площадкой, — объяснила корреспонденту НГС режиссер-постановщик Ирина Гаудасинская.
Полюбоваться на отрывки из оперы вы можете в нашем видео.
Ирина Гаудасинская в 2022 году стала лауреатом конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» и получила право постановки спектакля на сцене НОВАТа. Выпускница вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Представительница известной петербургской театральной династии, внучка выдающейся певицы меццо-сопрано Ирины Богачевой и оперного режиссера Станислава Гаудасинского, ее мама — Елена Гаудасинская — была известной пианисткой.
Известный шекспировский сюжет был превращен в оперу Виссарионом Шебалиным. Премьера состоялась в 1957 году. В центре сюжета — Катарина и Петруччио. Сильные и неординарные личности, которые по воле судьбы должны быть вместе. Катарину не принимает и не понимает ее семья, а Петруччио нужны средства на существование. И то, что начиналось как непримиримая вражда, в итоге превращается в глубокое и сильное чувство.
— Катарине в какой-то момент становится невыносимо от того, что ее никто не понимает и ее ценности никто не разделяет. Она привыкла быть настоящей. Всегда говорит то, что думает и чувствует, — объяснила София Бачаева, солистка НОВАТа, которая исполняет роль Катарины. — И она наконец-то встретила человека — Петруччио, который ей близок по страсти, по энергии. Он такой же, как она, — сильный характером, духом, и этот человек ей ровня.
Художнику-постановщику Тимуру Гуляеву при подготовке декораций и костюмов пришлось изучить огромное количество материала — от книг по истории итальянского костюма в Средневековье до самых различных постановок «Укрощения строптивой».
— Нужно было таким образом придумать декорации и костюмы, чтобы задача решалась на разных уровнях. Чтобы нравилось тем, кто все это придумал, нравилось артистам и, конечно, чтобы это нравилось зрителю. Костюмы у главных героев имеют свое развитие, — отметил Тимур Гуляев. — А цветовая гамма для декораций была выбрана нарочито приглушенной монохромной, чтобы на этом фоне люди в своих костюмах выглядели выигрышно. Декорации выполняют роль нейтрального фона, как на старинных картинах.
Режиссер-постановщик Ирина Гаудасинская уверена, что это произведение будет интересно зрителю и позволит отдохнуть душой и отвлечься от грустных мыслей:
— Есть сюжеты про вечные ценности, которые, возможно, наивны. Но каждому из нас порой нужен кусочек солнечного света, надежды и счастья, который помог бы нам открыть в себе что-то приятное и то, что нам хотелось бы показать миру и подарить близким. Опера про это.
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