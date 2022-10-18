Николай Цискаридзе выступит в Новосибирске — в каком спектакле его можно будет увидеть
В декабре артист выйдет на сцену НОВАТа
Николай Цискаридзе выступит на сцене НОВАТа в декабре в Новосибирске. Народный артист России будет танцевать в балете «Тщетная предосторожность» (6+) 2 и 3 декабря.
Он исполнит роль грозной вдовы Симоны, которая не хочет выдавать свою дочь за возлюбленного, потому что выбрала для нее богатого жениха.
— Театр много прикладывает усилий, чтобы новосибирские зрители имели возможность знакомиться с творчеством ведущих артистов России, — отметили в пресс-службе НОВАТа. — Николай Максимович, несмотря на свою занятость, нашел время, чтобы выступить в Новосибирске. Конечно, он поднимает уровень любого спектакля на неизмеримую высоту.
В театре отметили, что часто приглашают звезд в Новосибирск — ведущего артиста балета Большого театра Игоря Цвирко, приму-балерину Большого театра Светлану Захарову, звезду мировой оперы Олесю Петрову и других выдающихся артистов.
Вместе с Николаем Цискаридзе в декабре на сцену выйдут звезды Михайловского театра Анжелина Воронцова и Никита Четвериков. Театр уже открыл продажу билетов. Самые дешевые стоят 500 рублей для зрителей с инвалидностью. Все остальные места продаются от 4000 рублей. Самые дорогие — 15 тысяч рублей на нулевой ряд.
Народный артист ранее выступил на премьере балета в феврале. Мы побывали на ней и сделали подробный фоторепортаж.