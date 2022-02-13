Николай Цискаридзе в образе грозной вдовы покорил НОВАТ — показываем, как прошла долгожданная премьера

Премьера балета «Тщетная предосторожность» с успехом прошла в Новосибирском оперном театре. В двух премьерных спектаклях на сцену вышел народный артист Николай Цискаридзе — билеты были проданы задолго до представлений. Корреспондент НГС Александра Бруня побывала на премьере.

Мы подготовили для вас видео с блестящей премьеры с Николаем Цискаридзе.