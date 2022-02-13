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Николай Цискаридзе в образе грозной вдовы покорил НОВАТ — показываем, как прошла долгожданная премьера

Спектакли прошли с аншлагом

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Николай Цискаридзе исполнил роль вдовы Симоны

Николай Цискаридзе исполнил роль вдовы Симоны

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Премьера балета «Тщетная предосторожность» с успехом прошла в Новосибирском оперном театре. В двух премьерных спектаклях на сцену вышел народный артист Николай Цискаридзе — билеты были проданы задолго до представлений. Корреспондент НГС Александра Бруня побывала на премьере.

Мы подготовили для вас видео с блестящей премьеры с Николаем Цискаридзе.

Первые гости начали появляться в зале за час до начала балета. Публика подобралась в основном взрослая. Лишь несколько новосибирцев взяли с собой детей, а зря: балет очень яркий, красочный и очень динамичный.

Среди зрителей несложно было заметить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва с семьей, а также руководителя Михайловского театра и МХАТа им. Горького Владимира Кехмана. Высокопоставленный чиновник из Кузбасса поблагодарил коллектив театра за исполнение «Реквиема» в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная».

Устоять перед харизмой народного артиста, задором и талантом было просто невозможно

Устоять перед харизмой народного артиста, задором и талантом было просто невозможно

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«Тщетная предосторожность» в НОВАТе представлена в хореографии Фредерика Аштона — в такой же, как в Михайловском театре.

Николай Цискаридзе исполнил партию вдовы Симоны, которая была против брака ее дочери Лизы с Коленом. Она хотела выдать девушку за сына богатого владельца виноградников, но ее планам не суждено было сбыться. Это одна из главных ролей в спектакле, но именно танцевальная партия по времени небольшая, пусть танцевать чечетку артисту балета — не самая простая задача. При этом именно на Симоне лежит основная сюжетная нагрузка, и именно к ней прикованы взгляды зрителей — уступит ли вдова силе любви, сможет ли она понять дочь.

В спектакле шикарные костюмы и декорации

В спектакле шикарные костюмы и декорации

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Каждое появление на сцене Николая Цискаридзе зал встречал аплодисментами. Устоять перед его харизмой, задором и талантом было просто невозможно. Вместе с ним на сцену вышли и артисты Михайловского театра. Лизу исполнила прима-балерина Анжелина Воронцова, а Колена — солист Никита Четвериков.

Оба спектакля прошли с аншлагом. Билеты на вечерние показы с Николаем Цискаридзе были проданы больше чем за неделю до премьеры. Как только отзвучали последние ноты, зал встал. Артистов не отпускали со сцены больше 15 минут.

У Симоны в спектакле много пантомимы. С ролью Николай Цискаридзе справился блестяще

У Симоны в спектакле много пантомимы. С ролью Николай Цискаридзе справился блестяще

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В «Тщетной предосторожности» три акта, балет идет 2 часа 45 минут с двумя антрактами

В «Тщетной предосторожности» три акта, балет идет 2 часа 45 минут с двумя антрактами

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За спектакли Николаю Цискаридзе заплатили 1,2 миллиона рублей.

— Для исполнителя такого уровня этот гонорар не самый высокий. Если сравнивать с эстрадными звездами, то он вообще ничтожный. Все билеты на эти показы были проданы — конечно, в том количестве, которое сейчас разрешено по всем нормам. Спрос от зрителей был колоссальным. Новосибирцы ждали и надеялись, что он сможет выступить у нас, — объяснили в пресс-службе НОВАТа.

Будет ли еще выступать на сцене Николай Цискаридзе, в театре сказать не смогли, но намекнули, что надеются на продолжение сотрудничества.

Симона очень строгая, но любящая мать

Симона очень строгая, но любящая мать

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Лиза и Колен искренне любят друг друга

Лиза и Колен искренне любят друг друга

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В январе солист НОВАТа Коя Окава из Японии дал большое интервью НГС о своей работе в театре — травмах, отношениях с женой-балериной и том, почему он не будет советовать сыну идти в балет.

Ранее стало известно, что ведущий солист НОВАТа Роман Полковников вернулся на работу в театр. В конце октября прошлого года он уволился со скандалом.

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НОВАТбалетпремьераНиколай Цискаридзе
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