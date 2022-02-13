Николай Цискаридзе в образе грозной вдовы покорил НОВАТ — показываем, как прошла долгожданная премьера

Премьера балета «Тщетная предосторожность» с успехом прошла в Новосибирском оперном театре. В двух премьерных спектаклях на сцену вышел народный артист Николай Цискаридзе — билеты были проданы задолго до представлений. Корреспондент НГС Александра Бруня побывала на премьере.
Мы подготовили для вас видео с блестящей премьеры с Николаем Цискаридзе.
Первые гости начали появляться в зале за час до начала балета. Публика подобралась в основном взрослая. Лишь несколько новосибирцев взяли с собой детей, а зря: балет очень яркий, красочный и очень динамичный.
Среди зрителей несложно было заметить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва с семьей, а также руководителя Михайловского театра и МХАТа им. Горького Владимира Кехмана. Высокопоставленный чиновник из Кузбасса поблагодарил коллектив театра за исполнение «Реквиема» в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная».
«Тщетная предосторожность» в НОВАТе представлена в хореографии Фредерика Аштона — в такой же, как в Михайловском театре.
Николай Цискаридзе исполнил партию вдовы Симоны, которая была против брака ее дочери Лизы с Коленом. Она хотела выдать девушку за сына богатого владельца виноградников, но ее планам не суждено было сбыться. Это одна из главных ролей в спектакле, но именно танцевальная партия по времени небольшая, пусть танцевать чечетку артисту балета — не самая простая задача. При этом именно на Симоне лежит основная сюжетная нагрузка, и именно к ней прикованы взгляды зрителей — уступит ли вдова силе любви, сможет ли она понять дочь.
Каждое появление на сцене Николая Цискаридзе зал встречал аплодисментами. Устоять перед его харизмой, задором и талантом было просто невозможно. Вместе с ним на сцену вышли и артисты Михайловского театра. Лизу исполнила прима-балерина Анжелина Воронцова, а Колена — солист Никита Четвериков.
Оба спектакля прошли с аншлагом. Билеты на вечерние показы с Николаем Цискаридзе были проданы больше чем за неделю до премьеры. Как только отзвучали последние ноты, зал встал. Артистов не отпускали со сцены больше 15 минут.
За спектакли Николаю Цискаридзе заплатили 1,2 миллиона рублей.
— Для исполнителя такого уровня этот гонорар не самый высокий. Если сравнивать с эстрадными звездами, то он вообще ничтожный. Все билеты на эти показы были проданы — конечно, в том количестве, которое сейчас разрешено по всем нормам. Спрос от зрителей был колоссальным. Новосибирцы ждали и надеялись, что он сможет выступить у нас, — объяснили в пресс-службе НОВАТа.
Будет ли еще выступать на сцене Николай Цискаридзе, в театре сказать не смогли, но намекнули, что надеются на продолжение сотрудничества.
В январе солист НОВАТа Коя Окава из Японии дал большое интервью НГС о своей работе в театре — травмах, отношениях с женой-балериной и том, почему он не будет советовать сыну идти в балет.
Ранее стало известно, что ведущий солист НОВАТа Роман Полковников вернулся на работу в театр. В конце октября прошлого года он уволился со скандалом.