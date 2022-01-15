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«Кидали меня, кидали и выкинули»: солист НОВАТа из Японии — о травмах и переживаниях из-за роста (видео)

Коя Окава сумел покорить сцену самого большого театра России

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У Кои Окава — десятки партий и главная роль в балете «Чиполлино»

У Кои Окава — десятки партий и главная роль в балете «Чиполлино»

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Солист НОВАТа Коя Окава из Японии на этой неделе дал большое интервью НГС о своей работе в театре — травмах, отношениях с женой-балериной и том, почему он не будет советовать сыну идти в балет.

Коя родился и вырос в Японии, в городе Аомори. Мальчика отдали на балет в 2 года, и так получилось, что это стало делом его жизни. Он выучил русский язык, в 15 лет поступил в знаменитую Московскую государственную академию хореографии. К 29 годам он стал ярким солистом Новосибирского театра оперы и балета. Его историю вы можете узнать в нашем видео.

Полное текстовое интервью с Коей Окава вы можете почитать здесь.

В мае на сцену НОВАТа вернулась опера «Тоска». Мы побывали в театре, чтобы показать, как это будет на этот раз. Предыдущий раз эта опера на языке оригинала звучала со сцены в марте 2017 года. Смотрите кадры, которые во время генерального прогона сделал фотокорреспондент.

В декабре в НОВАТе исполнили «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная». Это крупнейшая авария на российской шахте за последние 11 лет — после двух взрывов на «Распадской», когда погиб 91 человек. Корреспонденты НГС вместе со всем залом НОВАТа почтили память шахтеров.

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НОВАТбалеттеатрКоя Окава
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