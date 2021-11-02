«Королева приходила за кулисы, благодарила»: гневная колонка об увольнении ведущего солиста НОВАТа Романа Полковникова

У нас есть свой Спартак

Последние несколько лет все «двойники» Спартака Полковников танцует с Иваном Васильевым (один день Спартак — Васильев, другой день — Полковников). Наш новосибирский артист всегда танцует на второй день. Но с какой стати? Его Спартак никогда не был хуже, а по мнению многих зрителей, даже не просто лучше, а ни в какое сравнение не идет со Спартаком Ивана Васильева. Пусть это дело вкуса останется на совести публики, Иван Васильев — выдающийся артист нашего времени и великолепный Спартак, а для кого-то лучший, но почему на обложке программы балета «Спартак» в нашем театре фото приглашенного артиста? Можно было бы понять, если бы в театре не было своего Спартака, но он есть.



Ценность Полковникова не только в том, что он классный профессионал и добрый душевный человек, настоящий друг в жизни и на службе в театре. Он спокойный, знает себе цену, не сварливый, не скандальный. Он ушел молча. Как молча работал все эти годы на благо новосибирского балета. Он не поехал искать лучшей доли или славы в столицы или за границу, он остался работать в Новосибирске. Кто-то скажет, его там не ждали и не звали, не тот уровень? Нет, это не так, а совершенно наоборот. В Таиланде — королева приходила после спектакля за кулисы и благодарила — это обычное дело, если артист на своем достойном месте. Не все знают, что во время гастролей в Лондоне, Игорю Зеленскому поступало предложение для Романа от Королевского театра «Ковент-Гарден». Тогда это предложение для него было не актуально, потому что артист был незаменим в Новосибирске. Тогда он был очень нужен тут, а теперь что — не нужен?