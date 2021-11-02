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Юри Аннов

Новосибирский журналист, пишущий о культуре
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Юри Аннов

Новосибирский журналист, пишущий о культуре
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«Королева приходила за кулисы, благодарила»: гневная колонка об увольнении ведущего солиста НОВАТа Романа Полковникова

Юри Аннов удивлен, что звезду театра так легко отпустили перед самой премьерой

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Любимец публики ушел молча, но его поклонники до сих пор удивляются такому поступку

Любимец публики ушел молча, но его поклонники до сих пор удивляются такому поступку

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Ведущий солист НОВАТа Роман Полковников покинул театр. Причем произошло это накануне премьеры — балета «Собор Парижской Богоматери», в котором он 31 октября должен был исполнить партию Квазимодо. Его поклонники находятся в полном недоумении, а новосибирский журналист Юри Аннов, пишущий о культуре, и вовсе призывает руководство одуматься и вернуть Полковникова обратно. Читайте аргументы журналиста в авторской колонке.

В последние дни октября Новосибирск ожидал громкую премьеру. В НОВАТе показали балет классика мировой хореографии Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери». Ну кто не слышал знаменитую историю Эсмеральды и Квазимодо? Именно этот трагический сюжет развернулся в двух актах нового спектакля. Третьего акта в балете нет, но жизнь сама добавила к яркой истории еще один, не менее трагический сюжет. Из театра накануне премьеры увольняется премьер балета Роман Полковников. Это гром среди ясного неба, который не заглушить ни шумом аплодисментов в премьерные дни, ни мельтешащей подсветкой НОВАТа. И это событие заслуживает пристального внимания зрителей, театрального сообщества и всех новосибирцев больше, чем любая, даже самая громкая премьера.

Хотелось бы узнать, почему выдающийся артист балета уволился из «храма искусства», которому он служил потом и кровью, не жалея ни душевных, ни физических сил? Почему простой парень из Кемерова, посвятивший новосибирскому балету вместе с обучением двадцать четыре года своей жизни, был вынужден уйти из театра перед самой премьерой, в которой его ждала, возможно, одна из главных партий в карьере? Почему театр равнодушно, спешно и, главное, молча подписывает заявление артиста на увольнение по собственному желанию, молниеносно и в гробовой тишине молчаливого согласия убирает его фото и всякое упоминание с официального сайта театра? Невольно вспомнился вопрос Берии к руководству Северной Кореи, идеально подходящий к художественному руководству театра: «Они что там, совсем с ума посходили?!»

Роман — неотъемлемая часть истории новосибирского балета последних лет. Он заслужил абсолютное признание и уважение не только многочисленных поклонников балетного искусства, но и всего города, символу которого он служит всю сознательную жизнь.

И это, безусловно, делает наш город и его жителей, всех нас — особенными. Этот театр с куполом — символ всей страны, а все его артисты — гордость и достояние России. Возможно, этого понимания не хватало нынешнему художественному руководству театра для формирования более чуткого отношения к артистам.

Что же случилось?

Полковников находится на пике формы и идеально подходит для партии Квазимодо. Но мы так и не увидим его в этой партии. Неужели этого не заметило художественное руководство театра? Тогда как это объяснить — невнимательностью, недальновидностью, предвзятостью, безразличием? Это системная ошибка или что-то личное? Может быть, художественное руководство театра хотело таким образом поставить жирную точку и перелистнуть страницу прошлых творческих достижений театра, так называемой «докехмановской» эпохи? Но если вопросы, касающиеся реконструкции театра, еще можно условно разделить на до и после, то вопросы творчества и судеб артистов не так просты, и одним махом их не обрубить.

Приход и становление Романа Полковникова в качестве артиста Оперного театра связано с именем Игоря Зеленского, когда эта мировая звезда первой величины и премьер «Нью-Йорк Сити Балет» стал художественным руководителем балета. Тогда же Зеленский воспитывает в труппе театра «работящего премьера», на которого ложится практически весь балетный репертуар на долгие годы. При этом Зеленский приглашал зарубежных репетиторов, постановщиков, при нем ставились балетные шедевры, о которых Новосибирск не мог и мечтать. Но тогдашний руководитель не заменял ими солистов своей труппы, а приглашал для поддержки и развития уровня, никак не умаляя достоинства артистов новосибирского балета — наши звезды выступали с приглашенными звездами на равных.

Это сейчас уже несколько лет мы видим на всех премьерах имена только приглашенных звезд. А имена наших звезд даже не появляются заранее в афише — они на вторых ролях, как будто зрители их не ждут. Но это не так. Это не уважение, а скорее унижение артистов. Тем более приглашенные артисты с баснословными гонорарами выступают так часто, что нашим солистам всё меньше остается спектаклей. Это влияет и на зарплату, которая и так несравнимо меньше, и на форму, которую сложно поддерживать, не выходя на сцену.

У нас есть свой Спартак

Последние несколько лет все «двойники» Спартака Полковников танцует с Иваном Васильевым (один день Спартак — Васильев, другой день — Полковников). Наш новосибирский артист всегда танцует на второй день. Но с какой стати? Его Спартак никогда не был хуже, а по мнению многих зрителей, даже не просто лучше, а ни в какое сравнение не идет со Спартаком Ивана Васильева. Пусть это дело вкуса останется на совести публики, Иван Васильев — выдающийся артист нашего времени и великолепный Спартак, а для кого-то лучший, но почему на обложке программы балета «Спартак» в нашем театре фото приглашенного артиста? Можно было бы понять, если бы в театре не было своего Спартака, но он есть.

Ценность Полковникова не только в том, что он классный профессионал и добрый душевный человек, настоящий друг в жизни и на службе в театре. Он спокойный, знает себе цену, не сварливый, не скандальный. Он ушел молча. Как молча работал все эти годы на благо новосибирского балета. Он не поехал искать лучшей доли или славы в столицы или за границу, он остался работать в Новосибирске. Кто-то скажет, его там не ждали и не звали, не тот уровень? Нет, это не так, а совершенно наоборот. В Таиланде — королева приходила после спектакля за кулисы и благодарила — это обычное дело, если артист на своем достойном месте. Не все знают, что во время гастролей в Лондоне, Игорю Зеленскому поступало предложение для Романа от Королевского театра «Ковент-Гарден». Тогда это предложение для него было не актуально, потому что артист был незаменим в Новосибирске. Тогда он был очень нужен тут, а теперь что — не нужен?

На этом месте самое время вернуться на несколько дней назад, в день назначения Владимира Кехмана директором МХАТ имени Горького в Москве. При всех неоспоримых организаторских заслугах господина Кехмана и принципиальной невозможности сравнивать худрука с артистом, у меня, тем не менее, в глазах две картины этого дня. Первая: господин Кехман назначается в московский МХАТ и сообщает, что он оставляет НОВАТ. Узнав эту новость, весь коллектив театра якобы взмолился и буквально упросил господина Кехмана не оставлять театр! Конечно, он внял «мольбам» и придумал себе другую должность, чтобы остаться. И вторая: в этот же день свою трудовую книжку из театра должен был забрать уволившийся премьер балета, артист, любимец публики, обожаемый зрителями уже минимум двух поколений. И что, его никто не просит остаться? Может быть, театр не заметил этого?

Несмотря на критический тон этого материала, у меня теплится надежда на то, что новое художественное руководство НОВАТа вернет Полковникова, предложив ему достойную его возможностям службу искусству в родном театре. Ради искусства, ради зрителей, ради памяти великого Ролана Пети. Пусть Новосибирск и весь мир увидят артиста в новой премьере. Уверен, в выигрыше будут все. Тогда, возможно, художественное руководство театра действительно перевернет страницу истории театра, которую все хотят забыть — историю взаимного непонимания, главной трагедии человечества в наше время.

Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Эдуард Бояков заявил об уходе с должности. На своей странице в Facebook он объяснил причину — по его словам, написать заявление его попросил недавно назначенный Владимир Кехман.

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НОВАТартистыспектакль
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