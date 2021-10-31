Ведущий солист внезапно покинул НОВАТ накануне премьеры

Из НОВАТа ушел ведущий солист
Ведущий солист НОВАТа Роман Полковников покинул театр. Эту информацию НГС подтвердил сам 34-летний танцор. Службе в оперном он отдал почти 16 из 34 лет своей жизни. Причем произошло это накануне премьеры — балета «Собор Парижской Богоматери», в котором он 31 октября должен был исполнить партию Квазимодо.
— Ситуация непростая. Я уже уволен, меня рассчитали. Получается, я ушел в никуда. Пока больше ничего не могу сказать.
Новосибирский журналист Юри Аннов, много лет пишущий о культуре, считает, что Полковникова убрали как неудобного сотрудника.
— Уже несколько лет мы видим на всех премьерах имена только приглашенных звезд. Имена новосибирских звезд даже не указывают в афише. Это нонсенс, но именно в таких нюансах проявляется истинное отношение руководства к артистам. Показателен пример с Романом Полковниковым. Он при новом руководстве танцует «двойники» Спартака. При том, что «Спартак» в этом театре практически был возобновлен Игорем Зеленским для Романа Полковникова — другого Спартака в новосибирской труппе как не было с момента постановки десять лет назад, так и нет до сих пор. Роман Полковников — артист балета мирового уровня во всех смыслах. Но Новосибирск — не Милан, не Париж, не Лондон, даже не Москва и не Питер. И хотя наш театр федеральный, но в этом смысле новое художественное руководство театра как будто испытывает провинциальные комплексы, постоянно приглашая на все премьеры приезжих звезд вместо своих собственных.
Роман Полковников родился 25 января 1987 года в Кемерово. Окончил Новосибирское государственное хореографическое училище в 2005 году, с того же года — в труппе Новосибирского театра оперы и балета.
На днях Владимир Кехман заявил, что ушел с поста художественного руководителя. Он руководил театром в течение шести лет. При этом Кехман хочет продолжить работать в НОВАТе на общественных началах, чтобы, в том числе, закончить дела, которые начал.