Ведущий солист внезапно покинул НОВАТ накануне премьеры

— Уже несколько лет мы видим на всех премьерах имена только приглашенных звезд. Имена новосибирских звезд даже не указывают в афише. Это нонсенс, но именно в таких нюансах проявляется истинное отношение руководства к артистам. Показателен пример с Романом Полковниковым. Он при новом руководстве танцует «двойники» Спартака. При том, что «Спартак» в этом театре практически был возобновлен Игорем Зеленским для Романа Полковникова — другого Спартака в новосибирской труппе как не было с момента постановки десять лет назад, так и нет до сих пор. Роман Полковников — артист балета мирового уровня во всех смыслах. Но Новосибирск — не Милан, не Париж, не Лондон, даже не Москва и не Питер. И хотя наш театр федеральный, но в этом смысле новое художественное руководство театра как будто испытывает провинциальные комплексы, постоянно приглашая на все премьеры приезжих звезд вместо своих собственных.