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Ведущий солист внезапно покинул НОВАТ накануне премьеры

Роман Полковников служил в оперном больше 15 лет

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Роман Полковников служил в НОВАТе больше 15 лет

Роман Полковников служил в НОВАТе больше 15 лет

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Из НОВАТа ушел ведущий солист

Ведущий солист НОВАТа Роман Полковников покинул театр. Эту информацию НГС подтвердил сам 34-летний танцор. Службе в оперном он отдал почти 16 из 34 лет своей жизни. Причем произошло это накануне премьеры — балета «Собор Парижской Богоматери», в котором он 31 октября должен был исполнить партию Квазимодо.

— Ситуация непростая. Я уже уволен, меня рассчитали. Получается, я ушел в никуда. Пока больше ничего не могу сказать.

Роман Полковников в «Спартаке»

Роман Полковников в «Спартаке»

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Новосибирский журналист Юри Аннов, много лет пишущий о культуре, считает, что Полковникова убрали как неудобного сотрудника.

— Уже несколько лет мы видим на всех премьерах имена только приглашенных звезд. Имена новосибирских звезд даже не указывают в афише. Это нонсенс, но именно в таких нюансах проявляется истинное отношение руководства к артистам. Показателен пример с Романом Полковниковым. Он при новом руководстве танцует «двойники» Спартака. При том, что «Спартак» в этом театре практически был возобновлен Игорем Зеленским для Романа Полковникова — другого Спартака в новосибирской труппе как не было с момента постановки десять лет назад, так и нет до сих пор. Роман Полковников — артист балета мирового уровня во всех смыслах. Но Новосибирск — не Милан, не Париж, не Лондон, даже не Москва и не Питер. И хотя наш театр федеральный, но в этом смысле новое художественное руководство театра как будто испытывает провинциальные комплексы, постоянно приглашая на все премьеры приезжих звезд вместо своих собственных.

Роман Полковников принят в труппу Новосибирского театра оперы и балета в 2005 году

Роман Полковников принят в труппу Новосибирского театра оперы и балета в 2005 году

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Роман Полковников родился 25 января 1987 года в Кемерово. Окончил Новосибирское государственное хореографическое училище в 2005 году, с того же года — в труппе Новосибирского театра оперы и балета.

На днях Владимир Кехман заявил, что ушел с поста художественного руководителя. Он руководил театром в течение шести лет. При этом Кехман хочет продолжить работать в НОВАТе на общественных началах, чтобы, в том числе, закончить дела, которые начал.

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НОВАТСобор Парижской Богоматериувольнение
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