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«В театре я буду никем»: Кехман намерен остаться в Новосибирске до конца ремонта Оперного

Бывший руководитель театра хочет закончить дела в НОВАТе на общественных началах

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Бывший руководитель НОВАТа предлагает создать художественный совет в Новосибирске

Бывший руководитель НОВАТа предлагает создать художественный совет в Новосибирске

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Бывший руководитель Оперного Кехман хочет закончить все дела в НОВАТе на общественных началах

Художественный руководитель Новосибирского оперного театра Владимир Кехман останется в театре до окончания ремонта. В среду, 27 октября, стало известно, что художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана отправляют в Москву работать в МХАТ имени Горького. Работать в оперном театре он больше не будет.

Несмотря на новую должность, Владимир Кехман не собирается оставлять театр.

— У нас будет премьера «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети, сейчас идет выпуск. Дальше у меня было запланировано как у худрука две премьеры: «Тщетная предосторожность» и 12 мая у нас будет премьера — это я говорю про Большую сцену только — «Опричника» Сергея Новикова. Это проекты, которые я заканчиваю. Плюс, конечно, идет стройка, которую я тоже должен закончить. Но это уже будет на общественных началах. Формально в театре я уже буду никем, — сказал Кехман ТАСС в среду.

Как рассказал Владимир Кехман, к нему обратилась вся труппа и директор театра с просьбой не бросать НОВАТ. Бывший руководитель предложил создать художественный совет в театре, который он возглавит. По словам Владимира Кехмана, это может поддерживать театр финансово и художественно.

Известно, что должность худрука НОВАТа вместо Кехмана займет Дмитрий Юровский. Дмитрий Юровский начал работать в НОВАТе шесть лет назад в должности музыкального руководителя и главного режиссера.

Владимир Кехман работал в Новосибирском оперном театре с 2015 года после скандала с «Тангейзером». Мы собрали в один текст события, которыми запомнился новосибирцам Владимир Кехман.

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Оперный театртеатрремонт
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