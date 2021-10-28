«В театре я буду никем»: Кехман намерен остаться в Новосибирске до конца ремонта Оперного

Художественный руководитель Новосибирского оперного театра Владимир Кехман останется в театре до окончания ремонта. В среду, 27 октября , стало известно, что художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана отправляют в Москву работать в МХАТ имени Горького. Работать в оперном театре он больше не будет.

Несмотря на новую должность, Владимир Кехман не собирается оставлять театр.