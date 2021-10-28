«В театре я буду никем»: Кехман намерен остаться в Новосибирске до конца ремонта Оперного

Бывший руководитель Оперного Кехман хочет закончить все дела в НОВАТе на общественных началах
Художественный руководитель Новосибирского оперного театра Владимир Кехман останется в театре до окончания ремонта. В среду,
Несмотря на новую должность, Владимир Кехман не собирается оставлять театр.
— У нас будет премьера «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети, сейчас идет выпуск. Дальше у меня было запланировано как у худрука две премьеры: «Тщетная предосторожность» и
Как рассказал Владимир Кехман, к нему обратилась вся труппа и директор театра с просьбой не бросать НОВАТ. Бывший руководитель предложил создать художественный совет в театре, который он возглавит. По словам Владимира Кехмана, это может поддерживать театр финансово и художественно.
Известно, что должность худрука НОВАТа вместо Кехмана займет Дмитрий Юровский. Дмитрий Юровский начал работать в НОВАТе шесть лет назад в должности музыкального руководителя и главного режиссера.
Владимир Кехман работал в Новосибирском оперном театре с 2015 года после скандала с «Тангейзером». Мы собрали в один текст события, которыми запомнился новосибирцам Владимир Кехман.