Рекордные траты, скандал с примой и конфликты с мэрией. Чем еще запомнился Кехман в Новосибирске?

27 октября стало известно, что художественный руководитель Владимир Кехман оставляет свою должность худрука Оперного театра Новосибирска. В ближайшее время он отправится в Москву, спасать МХАТ имени Горького, который, по признанию Минкульта, находится в кризисе — вероятно, из-за череды скандалов. В свое время Владимира Кехмана отправили в Новосибирск точно так же спасать Оперный театр, который на тот момент только что пережил грандиозный скандал с оперой «Тангейзер» и выпадами православных активистов. Впрочем, и эпоха Кехмана была не всегда безоблачной.
Смена названия
Почти сразу после назначения Владимира Кехмана заявил, что сменит название театра с НГАТОиБ на НОВАТ, что вызвало недовольство среди тех, кто посчитал новое название недостаточно звучным. Также Кехман рассказал, что работу в Новосибирске будет совмещать с работой в Санкт-Петербурге — там он руководит Михайловским театром («Видимо, в первое время мне нужно будет работать в графике "четыре дня в Новосибирске — три дня в Петербурге"»). Это тоже не прошло мимо внимания общественности, которая принялась судачить о том, на чьи деньги будут выполняться такие частые и дорогие перелеты.
Вообще тема денег и трат всегда окружала НОВАТ и Владимира Кехмана. Министр культуры Владимир Мединский даже сравнил нового худрука с клещом из-за его желания выбить средства на преображение театра:
— Кехман — как клещ. Ему всё время нужны деньги! То на ремонт фасада, то на ремонт туалетов, то на гастроли. Но для театра это хорошо.
Незаконная реконструкция
А спустя полгода после назначения Владимира Кехмана грянул скандал с реконструкцией театра без разрешения. Региональное управление по госохране объектов культурного наследия в лице его начальника Александра Кошелева выдало предписание о приостановке всех внутренних работ в фойе и зрительном зале театра, так как на них нужно было заранее получить разрешение от управления, чего подопечные нового директора Владимира Кехмана не сделали. Тогда же стали известны суммы, которые были запланированы на реконструкцию, —
В итоге дело о реконструкции театра дошло до суда. С иском туда обратились представители Управления по охране памятников культурного наследия Новосибирской области. Центральный суд принял их сторону и оштрафовал на
Скандал с мэрией
Спустя год — новый скандал. На этот раз с мэрией. Дело в том, что 22 июня власти задумали у ступенек театра провести концерт, посвященный Дню памяти и скорби, для чего начали монтировать там сцену. Это не понравилось худруку: в этот же день в Оперном театре планировалась премьера спектакля «Дон Кихот». С властями договориться не удалось, и худрук отменил премьеру, обвинив власти в отсутствии взаимодействия и назвав их действия «авантюрными».
— Мы переносим очень красивую постановку Горского в редакции Мессерера. Именно эту постановку мы хотели сделать, чтобы поменять, чтобы увидели зрители новую постановку. Для труппы это очень сложный балет. Труппа готовилась 3 месяца к этой постановке. То, что сейчас происходит, для меня это является актом беспрецедентного давления на театр. Если бы кто-то творческий с нами поговорил, чтобы мы могли вместе с филармонией исполнить эту симфонию. Более того, это решение принято на коленке. Как решаются такие вопросы, это же просто невозможно. 25 мая на заседании было принято, что будет этот форум мира, придумана Ленинградская симфония, которая не имеет отношения к тому, что как объясняют про ленинградцев и т. д. Я живу в Петербурге и в Ленинграде жил с 1991 года. Уж я как-то, наверное, смог бы сделать это гораздо правильнее, всё это обосновать, если бы хоть кто-то обратился к нам. Просто так не делается. Если использовать театр как туалеты и гардеробы... Пока я его директор, его никто не будет использовать как туалет и гардероб, — заявлял тогда Кехман в эфире НГС.
Банкротство и рекордные траты
В 2017 году положение Владимира Кехмана как художественного руководителя Оперного стало шатким из-за собственного банкротства. Причем настолько, что Владимир Мединский объявил о его увольнении, поскольку судебное дело «подрывает имидж Минкультуры». Но Кехман остался, его статус банкрота тоже остался при нем: всего компании театрала задолжали больше
Сам же Кехман был объявлен банкротом в 2018 году по иску «Сбербанка». На тот момент сумма требований кредиторов лично к нему превышала
Два года назад Владимир Кехман презентовал в НОВАТе отремонтированный за
А в 2020 году НОВАТ отметился монтажом подсветки за рекордные
Расторжение контракта с примой
Один из последних скандалов был связан с грузинской балериной Ниной Ананиашвили. Сначала НОВАТ заключил с ней контракт, а потом приостановил из-за того, что в Сеть преждевременно просочилась информация о ее планируемом назначении в НОВАТ.
— В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключенного контракта по соглашению сторон, — кратко сообщали тогда в пресс-службе театра.
Известно, что должность худрука НОВАТа вместо Кехмана займет Дмитрий Юровский. Дмитрий Юровский начал работать в НОВАТе шесть лет назад в должности музыкального руководителя и главного режиссера.