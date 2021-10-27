Рекордные траты, скандал с примой и конфликты с мэрией. Чем еще запомнился Кехман в Новосибирске?

Смена названия

Почти сразу после назначения Владимира Кехмана заявил, что сменит название театра с НГАТОиБ на НОВАТ, что вызвало недовольство среди тех, кто посчитал новое название недостаточно звучным. Также Кехман рассказал, что работу в Новосибирске будет совмещать с работой в Санкт-Петербурге — там он руководит Михайловским театром («Видимо, в первое время мне нужно будет работать в графике "четыре дня в Новосибирске — три дня в Петербурге"»). Это тоже не прошло мимо внимания общественности, которая принялась судачить о том, на чьи деньги будут выполняться такие частые и дорогие перелеты.



Вообще тема денег и трат всегда окружала НОВАТ и Владимира Кехмана. Министр культуры Владимир Мединский даже сравнил нового худрука с клещом из-за его желания выбить средства на преображение театра:



— Кехман — как клещ. Ему всё время нужны деньги! То на ремонт фасада, то на ремонт туалетов, то на гастроли. Но для театра это хорошо.



Незаконная реконструкция