Много лет жил в Берлине, из музыкальной семьи: что известно о новом руководителе НОВАТа

Пост Владимира Кехмана, который отправился спасать МХАТ, займет Дмитрий Юровский — его назначили новым художественным руководителем Оперного театра в Новосибирске.

Дмитрий Юровский начал работать в НОВАТе шесть лет назад в должности музыкального руководителя и главного режиссера.

Биография нового худрука с самого детства тесно связана с музыкой: Дмитрий Юровский родился в Москве в 1979 году. В 1989 году эмигрировал с семьей в Германию. В апреле 2003 года начал учиться дирижированию в Берлинской Высшей школе музыки имени Ганса Эйслера. Летом 2010 года состоялся дебют Юровского в Большом театре России с постановкой «Евгения Онегина». С 1 января 2011 года Юровский занял пост главного дирижера Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте, с сезона 2011/2012 он стал главным дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».