Много лет жил в Берлине, из музыкальной семьи: что известно о новом руководителе НОВАТа

Руководителем Оперного театра в Новосибирске назначили Дмитрия Юровского
Пост Владимира Кехмана, который отправился спасать МХАТ, займет Дмитрий Юровский — его назначили новым художественным руководителем Оперного театра в Новосибирске.
Дмитрий Юровский начал работать в НОВАТе шесть лет назад в должности музыкального руководителя и главного режиссера.
Биография нового худрука с самого детства тесно связана с музыкой: Дмитрий Юровский родился в Москве в 1979 году. В 1989 году эмигрировал с семьей в Германию. В апреле 2003 года начал учиться дирижированию в Берлинской Высшей школе музыки имени Ганса Эйслера. Летом 2010 года состоялся дебют Юровского в Большом театре России с постановкой «Евгения Онегина». С 1 января 2011 года Юровский занял пост главного дирижера Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте, с сезона 2011/2012 он стал главным дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
— Желания свернуть с музыкальной колеи не было — я родился в этой среде и не представлял себе жизнь без музыки. Старшие брат и сестра уже играли на рояле, поэтому в три года меня отдали на скрипку. Через пару месяцев разгорелись нешуточные дискуссии на тему «скрипка или виолончель», так как у меня были довольно крупные для моего возраста кисти рук. Победила виолончель, — говорит Дмитрий Юровский в интервью Коммерсантъ в 2016 году.
В 2005 году Дмитрий Юровский отмечал, что, хотя его профессиональная деятельность была связана в основном с Европой и Америкой, ему крайне важно заниматься любимым делом в России.
Дмитрий Юровский — из семьи музыкантов. Он — младший брат Владимира Юровского, который является художественным руководителем симфонического оркестра Берлинского радио и музыкальным директором Баварской оперы. Его сестра — пианистка и педагог Мария Дрибински. Отец и дед Дмитрия Юровского также занимались дирижерством.
В качестве дирижера симфонических программ Дмитрий Юровский сотрудничал с Филармоническим оркестром «Би-би-си» (Манчестер), оркестрами театров «Ла Фениче» (Венеция), Туринского королевского театра, Тосканской филармонии (Парма), Миланским оркестром Pomeriggi Musicali, Симфоническим оркестром Португалии (Лиссабон), Оркестром Мюнхенского радио, филармоническими оркестрами Дрездена, Санкт-Петербурга и Шанхая, симфоническими оркестрами Гамбурга и Вены (фестиваль в Брегенце), «Резиденц-оркестром» Гааги, Ирландским оркестром телевидения и радио, Государственным академическим симфоническим оркестром имени
Художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман оставляет свою должность — его назначили директором МХАТ имени Горького в Москве. Такое решение приняли в Министерстве культуры.