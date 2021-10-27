27 октября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 69.55
eur 80.70
СрочноКехман покинул НОВАТ. Что случилось? И кто вместо?
Все новости
Все новости

Владимира Кехмана отправили спасать московский театр. Кто займет его пост в НОВАТе?

Он руководил театром с 2015 года

1 207
12Обсудить

Поделиться

Свое назначение в Новосибирском театре Владимир Кехман получил в 2015 году

Свое назначение в Новосибирском театре Владимир Кехман получил в 2015 году

Поделиться

Владимир Кехман покинул пост худрука НОВАТа

Художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман оставляет свою должность. Такое решение приняли в Министерстве культуры. Владимир Кехман был назначен директором МХАТ им. Горького в Москве.

— Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте, — пишет «Фонтанка» о ссылкой на минкульт.

Кризисная ситуация, о которой говорят в минкульте, вероятно связана со скандалом из-за спетакля о Сталине, в котором приняла участие Ольга Бузова. После этого худрука театра Эдуарда Боярова требовала уволить народная артистка СССР и бывший художественный руководитель театра, его президент Татьяна Доронина.

Сменит Владимира Кехмана Дмитрий Юровский — музыкальный руководитель НОВАТа и главный дирижер, пишет Meduza (признана Минюстом иностранным агентом).

Владимир Кехман возглавил Новосибирский театр 29 марта 2015 года приказом министра культуры России Владимира Мединского. Предыдущий худрук Борис Мездрич был уволен после скандала с «Тангейзером».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Кехманназначение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...