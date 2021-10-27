Владимира Кехмана отправили спасать московский театр. Кто займет его пост в НОВАТе?

Владимир Кехман покинул пост худрука НОВАТа
Художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман оставляет свою должность. Такое решение приняли в Министерстве культуры. Владимир Кехман был назначен директором МХАТ им. Горького в Москве.
— Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте, — пишет «Фонтанка» о ссылкой на минкульт.
Кризисная ситуация, о которой говорят в минкульте, вероятно связана со скандалом из-за спетакля о Сталине, в котором приняла участие Ольга Бузова. После этого худрука театра Эдуарда Боярова требовала уволить народная артистка СССР и бывший художественный руководитель театра, его президент Татьяна Доронина.
Сменит Владимира Кехмана Дмитрий Юровский — музыкальный руководитель НОВАТа и главный дирижер, пишет Meduza (признана Минюстом иностранным агентом).
Владимир Кехман возглавил Новосибирский театр 29 марта 2015 года приказом министра культуры России Владимира Мединского. Предыдущий худрук Борис Мездрич был уволен после скандала с «Тангейзером».