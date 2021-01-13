«Крайняя степень неуважения»: НОВАТ окончательно расторг контракт с грузинской балериной

Руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили. Ранее в пресс-службе театра сообщали, что они приостановили действие контракта с ней из-за того, что в Сеть преждевременно просочилась информация о ее планируемом назначении в НОВАТ.

— В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключенного контракта по соглашению сторон, — кратко сообщили в пресс-службе театра.