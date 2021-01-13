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«Крайняя степень неуважения»: НОВАТ окончательно расторг контракт с грузинской балериной

Такое решение в театре приняли после переговоров худрука Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили

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Ранее балерину раскритиковали на родине из-за решения работать в НОВАТе. <nobr class="_">Причина —</nobr>&nbsp;сложная политическая ситуация во взаимоотношениях между Грузией и Россией

Ранее балерину раскритиковали на родине из-за решения работать в НОВАТе. Причина — сложная политическая ситуация во взаимоотношениях между Грузией и Россией

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НОВАТ расторг контракт с грузинской балериной

Руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили. Ранее в пресс-службе театра сообщали, что они приостановили действие контракта с ней из-за того, что в Сеть преждевременно просочилась информация о ее планируемом назначении в НОВАТ.

— В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключенного контракта по соглашению сторон, — кратко сообщили в пресс-службе театра.

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Ранее в НОВАТе объясняли, почему у них возник конфликт с балериной.

— Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве, — говорится в официальном сообщении руководства НОВАТа.

Корреспондент НГС попыталась связаться с балериной в социальных сетях, однако Нина Ананиашвили на момент публикации не ответила на сообщения.

В конце прошлого года балерина дала устное согласие на предложение возглавить труппу НОВАТа. В связи со сложной политической ситуацией во взаимоотношениях между Грузией и Россией на родине Нину Ананиашвили раскритиковали за такое решение. Кроме того, муж балерины — политический деятель. Именно поэтому в соцсетях и СМИ возник большой резонанс вокруг информации о ее планируемом переезде в Новосибирск.

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НОВАТОперный театрбалет
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