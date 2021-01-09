Кехман приостановил действие контракта с грузинской балериной. В НОВАТе объяснили почему

НОВАТ приостановил контракт с грузинской балериной
Руководство Новосибирского театра оперы и балета приостановило действие контракта с грузинской примой-балериной — 57-летней Ниной Ананиашвили после того, как стало известно о ее назначении новым худруком балетной труппы НОВАТа.
— Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве, — говорится в официальном сообщении руководства НОВАТа.
Окончательное решение будет принято в середине января по результатам встречи Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили.
Ранее НГС писал, что балерина уже дала устное согласие на предложение возглавить труппу НОВАТа. В связи со сложной политической ситуацией во взаимоотношениях между Грузией и Россией на родине Нину Ананиашвили раскритиковали за такое решение. Кроме того, муж балерины — политический деятель.