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Кехман приостановил действие контракта с грузинской балериной. В НОВАТе объяснили почему

Окончательное решение будет принято после встречи Нины Ананиашвили и Владимира Кехмана

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Балерина собиралась совмещать работу в новосибирском и тбилисском театрах

Балерина собиралась совмещать работу в новосибирском и тбилисском театрах

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НОВАТ приостановил контракт с грузинской балериной

Руководство Новосибирского театра оперы и балета приостановило действие контракта с грузинской примой-балериной — 57-летней Ниной Ананиашвили после того, как стало известно о ее назначении новым худруком балетной труппы НОВАТа.

— Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве, — говорится в официальном сообщении руководства НОВАТа.

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Окончательное решение будет принято в середине января по результатам встречи Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили.

Ранее НГС писал, что балерина уже дала устное согласие на предложение возглавить труппу НОВАТа. В связи со сложной политической ситуацией во взаимоотношениях между Грузией и Россией на родине Нину Ананиашвили раскритиковали за такое решение. Кроме того, муж балерины — политический деятель.

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НОВАТОперный театртеатр
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