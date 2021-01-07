Грузинская балерина переходит в НОВАТ — на ее родине из-за этого скандал

В связи со сложной политической ситуацией во взаимоотношениях между Грузией и Россией на родине Нину раскритиковали за ее решение. Кроме того, муж балерины — политический деятель. В грузинских СМИ и социальных сетях развернулась обширная дискуссия на эту тему.

Грузинский священнослужитель Тамаз Ломидзе, который назвал согласие Нины «Божьим наказанием», высказался о ситуации на своей странице в Facebook:

— И Господь не поможет таким, которые отказываются от чести и танцуют при дворе врага. Пусть Бог образумит их.

А известная грузинская тележурналистка Инга Григолия, по информации корреспондента издания «Взгляд» в Тбилиси, обратилась к ней с вопросом:

— Сейчас Россия нам больше не враг?



Сама Нина была изначально готова к такому повороту событий, давая согласие на сотрудничество, и не планирует отступать, отмечает источник НГС.

Так она прокомментировала свое решение в интервью грузинской службе «Радио Свобода»:

— Да, я ожидаю, что это решение будут критиковать, однако я не меняю своих политических взглядов независимо от того, буду я здесь или там. Я часто говорю об этом. За 15 лет я не провела в России ни одного представления, всегда отказывалась. Однако всё это сейчас я рассматриваю за пределами политической ситуации. Знаю, что меня будут критиковать, однако я танцевала в России, была российской балериной, и из-за этого моя любовь к Грузии не уменьшилась. Сейчас, видимо, все всё забыли и предпочитают не помнить. В том числе о моих выступлениях в американских СМИ, когда я всегда говорила с позиции защиты Грузии. Еще раз повторяю: я остаюсь руководителем труппы в Тбилиси и буду руководить балетом в Новосибирске. Так будет записано в моем CV. Я ожидаю, что нападки будут только в мой адрес, но я готова. Я думаю, что искусство не должно быть таким политизированным.