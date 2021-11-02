Худрук МХАТа Эдуард Бояков заявил об увольнении после назначения директором Владимира Кехмана

Худрук МХАТа заявил об увольнении из-за директора Владимира Кехмана
Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Эдуард Бояков заявил об уходе с должности. На своей странице в Faceebook он объяснил причину — по его словам, написать заявление его попросил недавно назначенный Владимир Кехман.
— Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта. Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития. Что касается моих планов — напишу позже. Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного — в кино, театре, образовании и вообще в жизни, — говорится в посте.
В июне народная артистка СССР и бывший худрук МХАТ им. Горького Татьяна Доронина обратилась к президенту Владимиру Путину с жалобой на состояние театра и попросила уволить Эдуарда Боякова. Обращение было связано также со скандальным спектаклем с Ольгой Бузовой.
Редакция НГС обратилась за комментариями к руководству МХАТа.
О назначении Владимира Кехмана на пост руководителя МХАТа стало известно на прошлой неделе. Чем он запомнился в Новосибирске, вы можете почитать здесь. Позже он заявил, что будет работать в НОВАТе на общественных началах.