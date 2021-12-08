«Они улыбались с экрана, зал плакал»: в НОВАТе исполнили «Реквием» в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Сегодня, спустя две недели после трагедии, его заупокойная месса прозвучала в новосибирском театре уже в память о погибших кемеровчанах. Перед ее началом нам удалось поговорить с директором театра и дирижером Дмитрием Юровским.

— Мы достаточно долгое время живем в состоянии некоторой настороженности и трагедий, которые время от времени случаются. Когда происходит то, что произошло с шахтерами, это напоминает нам о том, что есть люди, которые рискуют каждый день. Когда начинаешь осознавать, как выглядит их рабочий день, как выглядит их жизнь, ты понимаешь, что всем нам, кто живет другой жизнью, очень повезло. Мы не можем их уже вернуть, и это ужасно. Мы можем почтить их память, в нашей ситуации, будучи артистами, можем почтить память произведениями, которые специально для этого и написаны, — рассказал нам Дмитрий Юровский перед выходом к дирижерскому пульту.

Изначально в афише театра на эту дату значилось другое произведение Верди — «Травиата». Решение исполнить «Реквием» приняли буквально сразу после происшествия на Кузбассе.