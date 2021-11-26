51 погибший и два уголовных дела: история «идеальной» шахты «Листвяжная», где произошел взрыв

Краткая история шахты

До начала нулевых шахта «Листвяжная» носила другие имена: в разные годы она называлась «Грамотеинская 1–2» и «Инская».



Постройка предприятия началась в 1954 году, спустя пару лет она была введена в эксплуатацию. К 1971 году мощность предприятия была увеличена с 400 до 900 тысяч тонн угля. Примерно в то же время она была объединена с шахтой «Грамотеинская 3–4» и стала называться «Инская», спустя 30 лет шахта перешла под руководство группы «Белон» и стала называться «Листвяжная».



В 2011 году предприятие вошло в ХК «СДС-Уголь».



СДС, КРУ, «Человек года»: что известно о директоре шахты «Листвяжная»



Когда читаешь старые новости о предприятии, складывается мнение, что задержанный Махраков является чуть ли не самым лучшим руководителем в регионе. Свой трудовой путь он начал в 1996 году на шахте «Колмогоровская», где работал машинистом подземных установок. Отметим, что сейчас этой шахты не существует. В 2013 году там произошел крупный пожар, во время которого пострадал один человек, впоследствии шахта была затоплена, а предприятии признано банкротом.

