51 погибший и два уголовных дела: история «идеальной» шахты «Листвяжная», где произошел взрыв

В ночь на 26 ноября, спустя почти сутки после взрыва на шахте «Листвяжная», во время которого погибло более 50 человек, были арестованы директор предприятия и ряд других лиц, в том числе сотрудники местного Ростехнадзора, которые якобы халатно проверяли этот объект.
NGS42.RU выяснил, чем известен задержанный Сергей Махраков, а также историю предприятия. Оказалось, что за ширмой практически идеального предприятия холдинга «СДС» скрывалась шахта с огромным количеством проблем и крупными авариями, в которых погибло почти 20 человек. Сразу отметим, что никто не отсидел за это ни одного дня в тюрьме. Подробности — в материале NGS42.RU.
Краткая история шахты
До начала нулевых шахта «Листвяжная» носила другие имена: в разные годы она называлась «Грамотеинская 1–2» и «Инская».
Постройка предприятия началась в 1954 году, спустя пару лет она была введена в эксплуатацию. К 1971 году мощность предприятия была увеличена с 400 до 900 тысяч тонн угля. Примерно в то же время она была объединена с шахтой «Грамотеинская 3–4» и стала называться «Инская», спустя 30 лет шахта перешла под руководство группы «Белон» и стала называться «Листвяжная».
В 2011 году предприятие вошло в ХК «СДС-Уголь».
СДС, КРУ, «Человек года»: что известно о директоре шахты «Листвяжная»
Когда читаешь старые новости о предприятии, складывается мнение, что задержанный Махраков является чуть ли не самым лучшим руководителем в регионе. Свой трудовой путь он начал в 1996 году на шахте «Колмогоровская», где работал машинистом подземных установок. Отметим, что сейчас этой шахты не существует. В 2013 году там произошел крупный пожар, во время которого пострадал один человек, впоследствии шахта была затоплена, а предприятии признано банкротом.
Чем занимался Махраков 14 следующих лет, выяснить не удалось, но с мая 2010 года по июнь 2013 года он был директором шахты «Байкаимская». На тот момент она была самой новой шахтой АО «Кузбассразрезуголь», расположенной в Беловском районе. За то время, что он руководил предприятием, крупных аварий или инцидентов не происходило. Более того, в 2011 году предприятие смогло добиться рекордных показателей.
В 2013 году Махраков стал директором шахты «Листвяжная», которая за два года до этого перешла под руководство АО ХК «СДС-Уголь». Практически сразу он был приглашен на областной финмониторинг, где ему указали на убыточность предприятия по итогам первого полугодия.
По данным сайта мэрии Белово, в 2017 году Махракову было присвоено звание «Почетный шахтер», также он, по версии муниципальных властей, стал «Человеком года». При его участии были отремонтированы концертный и спортивный залы культурного центра «Грамотеинский», а также построен автогородок у местной школы. В период его руководства шахта помогала с уборкой снега на улицах поселка.
Помимо всего прочего, он был удостоен статуса полного кавалера знака «Шахтерская слава» — одной из главных наград недродобытчиков.
Знак «Шахтерская слава» вручается работникам угольной промышленности за безупречную работу и выслугу лет. Для получения статуса «полный кавалер» руководители предприятий должны непрерывно проработать в угледобывающей сфере 20 лет. В некоторых случаях, например, если награждаемое лицо имеет достижения или проявило мужество при ЧП, статус полного кавалера выдается без учета стажа.
В 2019 году Махраков и президент холдинга «СДС» Михаил Федяев сопровождали губернатора Сергея Цивилева, посетившего шахту «Листвяжную». Как сообщала муниципальная газета «Беловский вестник», чтобы показать главе региона, что новые очистные сооружения на предприятии работают на все 100%, Махраков выпил воды, набранной в ведро из системы фильтрации. Пили ли воду другие участники визита, не уточнялось.
В год
С лета текущего года и до вчерашнего дня никаких новостей о Махракове не было. На сегодняшний день известно, что он, а также его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок задержаны. В каком статусе — обвиняемый или подозреваемый — находится Махраков и его подчиненные, не уточняется.
«Успешное предприятие»
Перед празднованием Дня шахтера в 2019 году ООО «Шахта «Листвяжная»» была признана победителем по ряду номинаций областных и муниципальных конкурсов: «Лучшее предприятие по управлению качеством угольной продукции», «Лучший горный участок», «Лучшая очистная бригада» и «Лучшая смена обогатительной фабрики».
Кроме того, согласно материалам корпоративной газеты ХК «СДС», шахта регулярно участвовала во всяких благотворительных акциях, в том числе, помогая детям компьютерной техникой или созданием кормушек для птиц, что называлось «традиционным» для предприятия.
По данным сайта СДС, взорвавшаяся шахта считается «экологически безопасным с максимальным использованием внутренних ресурсов» предприятием. Особо отмечается, что она была спроектирована с учетом всех требований к безопасности, на ней регулярно проводится дегазация и используется современное горно-шахтное оборудование. При этом для повышения уровня предприятие обеспечено многофункциональной системой аэрогазового контроля «Микон lР».
В 2012 году шахту посещал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, где вместе с теперь уже бывшим губернатором Аманом Тулеевым спускался в забой.
Тысячи неизвестных нарушений
Несмотря на то, что шахта считается лучшей по многим направлениям, у нее имеются большие проблемы с судами и контролирующими органами. На данный момент «Листвяжная» является ответчиком по 32 различным искам, в том числе связанным с компенсацией морального вреда из-за производственных травм. Также существует 79 административных дел по нарушениям промышленной безопасности.
По данным сервиса «Контур.Фокус», с 2015 по 2020 годы Ростехнадзор провел на шахте 31 проверку и выявил ряд нарушений промышленной безопасности: в 2020 году их было 18, в 2019 — 85, в 2018 — 41, в 2017 — 70, в 2015 — 31 нарушение.
Еще больше о ситуации на «Листвяжной» рассказал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. Он заявил, что в текущем году на шахте прошло 127 проверок, по результатам которых ее 9 раз приостанавливали из-за 914 выявленных нарушений. При этом последний смертельный случай на предприятии произошел в январе 2017 года. В прошлом году в числе прочего на предприятии выявляли нарушения, связанные с контролем за газово-пылевым режимом и неправильной работой датчиков контроля метана и воздуха.
Официальных сообщений на сайте сибирского Ростехнадзора о проверках, выявленных нарушениях и приостановках шахты нет.
Помимо всего перечисленного, шахта являлась ответчиком по 126 делам в арбитражном суде на общую сумму в
При этом на конец прошлого года выручка «Листвяжной» составила
О том, что на шахте регулярно нарушались правила промышленной безопасности, сейчас в открытую заявляют и шахтеры, и родственники погибших. По их словам, руководство шахты заставляло людей работать с повышенной нагрузкой, угрожая лишить части зарплаты. Кроме того, сотрудники рассказывают, что датчики метана замазывали грязью, чтобы скрыть показания приборов. По одной из версий, причиной произошедшего стала именно детонация газа. На данный момент неизвестно, проводят ли проверки по этим заявлениям сотрудники следственных органов.
Три трагедии
Взрыв, произошедший 25 ноября и унесший жизни 51 человека, стал третьим крупным происшествием на шахте.
Зимой 1981 года в аккумулирующем штреке взорвался метан после короткого замыкания кабеля фары проходческого комбайна. В результате погибли пять человек.
О другой крупной трагедии, произошедшей в октябре 2004 года, до сих пор вспоминают жители Белово. В тот раз метановоздушная смесь взорвалась на пласте «Сычевский». Ударной волной от взрыва снесло 45 человек, 13 из которых скончались.
Уже через два года девять инженеров были осуждены на сроки от двух до пяти лет. Наказание они отбывали условно. Причиной произошедшего стало нарушение проветривания штрека и плохая организация контроля производства.
Наш корреспондент, работавший на штабе по ликвидации последствий взрыва 25 ноября 2021 года, поговорила с одной из женщин, которая пришла к месту трагедии. Она рассказала, что взрывы на шахтах в 2004 и в текущем году забрали жизни двух ее сыновей.
Что говорит компания
Пресс-служба холдинга «СДС» очень редко комментирует негативные моменты, происходящие на предприятиях компании. Нам удалось лишь получить ответ по компенсациям пострадавшим, на другие вопросы, например, о причинах взрыва, добиться комментариев не удалось. Более того, нас просили воздержаться от публикации информации о пострадавших.
Хотя трагедия произошла рано утром 25 ноября, на сайте холдинга, несмотря на приветствие «Мы всегда на связи!», нет никаких упоминаний об этом. Только поздно вечером в Instagram холдинга было опубликовано краткое соболезнование родным и близким погибших на шахте. В паблике СДС во «ВКонтакте» о взрыве ничего не сообщается.
Немногим раньше соболезнования выразил Павел Федяев — депутат ГД РФ и сын долларового миллионера Михаила Федяева, являющегося президентом холдинга «СДС». На сегодняшний день Михаил Федяев занимает