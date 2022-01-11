Ведущий солист НОВАТа Роман Полковников вернулся на работу в театр после скандального увольнения

Ведущий солист НОВАТа Роман Полковников вернулся на работу в театр. В конце октября прошлого года он уволился со скандалом. Трудовой договор с ним вновь подписали вчера, 10 января, сообщили корреспонденту НГС в НОВАТе.
— Его возращение активно поддержал художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский, генеральный директор театра Ара Карапетян и руководитель балета Леонид Сарафанов, приветствовавший возращение артиста в состав балетной труппы, — рассказали корреспонденту НГС в НОВАТе. — Роман активно репетирует. Видно, что он соскучился по театру и ждет встречи со зрителями.
21 января Полковников станцует партию Солора в балете «Баядерка», а 27 января выйдет в дуэте с Анжелиной Воронцовой в балете «Собор Парижской Богоматери».
— Я не большой любитель говорить. Я солист балета и привык танцевать, а не произносить речи. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто в это время меня морально поддержал, — цитирует театр Романа Полковникова. — Я вернулся. Активно репетирую и приглашаю всех 21 января на «Баядерку», в которой я выйду на родную для меня сцену и надеюсь порадовать своих зрителей. Еще раз спасибо Всем!
Ведущий солист НОВАТа Роман Полковников в конце октября покинул театр накануне премьеры — балета «Собор Парижской Богоматери», в котором он должен был исполнить партию Квазимодо.