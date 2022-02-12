Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв приехал в Новосибирск — его визит связан с трагедией на «Листвяжной»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с семьей приехал в Новосибирск. Сегодня, 12 февраля, он побывал на премьере балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе и поблагодарил коллектив театра за исполнение «Реквиема» в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная».
— Для нас было очень значима и ценна такая поддержка. Видео посмотрели более 5 миллионов человек, — поблагодарил коллектив театра Сергей Цивилёв.
Также он вручил Владимиру Кехману юбилейную медаль «
«Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди исполнили в Новосибирском театре оперы и балета 8 декабря в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная». Трагедия произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. Это крупнейшая авария на российской шахте за последние 11 лет — после двух взрывов на «Распадской», когда погиб 91 человек.
В ночь на 26 ноября, спустя почти сутки после взрыва на шахте «Листвяжная», были арестованы директор предприятия и ряд других лиц, в том числе сотрудники местного Ростехнадзора, которые якобы халатно проверяли этот объект. Оказалось, что за ширмой практически идеального предприятия холдинга «СДС» скрывалась шахта с огромным количеством проблем и крупными авариями, в которых до этого погибли почти 20 человек — и никто не отсидел за это ни одного дня в тюрьме.