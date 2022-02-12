Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв приехал в Новосибирск — его визит связан с трагедией на «Листвяжной»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с семьей приехал в Новосибирск. Сегодня, 12 февраля, он побывал на премьере балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе и поблагодарил коллектив театра за исполнение «Реквиема» в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная».

— Для нас было очень значима и ценна такая поддержка. Видео посмотрели более 5 миллионов человек, — поблагодарил коллектив театра Сергей Цивилёв.