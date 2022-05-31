Кольчуги, оружие и сказочная еда: разглядываем детали шикарной оперы по сказке Пушкина — репортаж из мастерской
На малой сцене появится сам великий писатель
Оперу «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» покажут в НОВАТе. Премьера — новый просветительский проект театра под названием «Пушкиниана». Это не просто музыкальная сказка, но и образовательный проект. На одной площадке режиссеру удалось совместить театр, музей и картинную галерею. В НОВАТе решили напомнить всем, насколько велика и богата русская культура. Мы побывали на репетиции оперы и заглянули в мастерские, чтобы посмотреть на кольчуги, оружие и шикарные блюда для пира.
Премьерные показы оперы назначены на 4 и 5 июня, поэтому и декорации, и костюмы, и реквизит уже почти готовы. Работа была проделана масштабная. Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа, и Тимур Гуляев, художник-постановщик, замахнулись на историческую достоверность во всём — от кольчуги и до оружия.
Чтобы вы могли первыми увидеть кадры этой красивой оперы, а также оценить костюмы и эффектный реквизит, мы подготовили для вас это видео.
— У нас уже были «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери» — это камерные оперы для взрослых. И сейчас мне очень хочется, чтобы наши замечательные классические русские сказки ожили в этих стенах. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — это кладезь русских традиций. В этой сказке есть всё. И добро, и зло, и торжество самых лучших качеств, которые вообще есть в человеке. Александр Сергеевич Пушкин — тот автор, который вечен. Это те традиции и каноны внутренней культуры и вечных ценностей, — убежден Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа.
Сейчас во многих странах пытаются отменить русскую культуру, запрещая Чайковского, отказываясь от постановок на произведения Чехова и задумываясь о сносе памятников Пушкину.
— Отменить русскую культуру — невозможно так же, как осушить океан, — подчеркнул Вячеслав Стародубцев. — Потому что русская культура настолько велика, богата и многогранна, что она везде и всюду. Не знаю, как представить культурный мир без Чайковского, Пушкина, Достоевского и других великих имен. Они дают импульс к развитию не только мировой культуры, но и науке и технике. Потому что всё современное, всё передовое придуманы мечтателями и фантазерами. А эта фантазия начинается у нас в театре.
Музыка Виктора Плешака и либретто Юрия Александрова перенесут и взрослых, и детей в волшебный мир сказки Александра Пушкина. В постановке много современных приемов. С помощью проекторов на сцене оживут картины, а расскажет сказку сам автор. На сцене будет одновременно и музейное пространство, и сказочный мир.
— Благодаря «Пушкинской карте» сейчас заново рождается традиция похода в театр у молодого поколения. Был период безвременья, когда она была утрачена. Результаты этой программы мы получим намного позже, — убежден главный режиссер НОВАТа. — Сейчас мы прививаем детям любовь к театру, к искусству. Это очень важно с малых лет рассказывать, что наша русская культура непобедима, многогранна. Она настолько мощна и высока — невозможно ее отменить. Даже сама мысль отменить русскую культуру смешна.
Вячеслав Стародубцев уверен, что сейчас особо важно говорить со сцены о красоте и любви:
— Театр объединяет. И, объединившись, мы можем противостоять любому и злу, и неверию, и отсутствию идеалов. Именно сейчас мы должны кричать о красоте, кричать о любви и настоящих ценностях, которые вечны.
Красоты и внутренней, и внешней в опере немало. Посмотрим на костюмы и реквизит, которые подготовили мастера.
Костюмы
Расписные кокошники, сарафаны, рубахи и доспехи — всё выполнено с максимальным вниманием к деталям. Мастера не поскупились на качественные ткани и украшения.
Доспехи и оружие
Для того чтобы воссоздать богатырей с картин русских художников, мастера не пожалели ни времени, ни сил. В первую очередь внимание приковывают кольчуги. Если их не трогать, то кажется, что они из настоящего металла.
— Для изготовления кольчуг мы использовали полиэтиленовую трубу для теплого пола, которая выдерживает температуру до 100 градусов. Она очень эластичная. Мы нарезали ее на специально подготовленном приборе на колечки, а затем спаивали. На четыре кольчуги ушло 200 метров, — объяснил Тимур Гуляев, художник-постановщик. — Технология плетения наших кольчуг почти такая же, как в старые времена. Разница только в том, что материал используется гораздо более легкий.
На одну кольчугу уходит более 10 тысяч колец с учетом пластин. За один день мастер изготавливает кусок в полторы тысячи колец.
— Эффектнее смотрятся комбинированные доспехи, — переворачивает кольчуги мастер. — Труд кропотливый, совершенно не театральный. Но раз мы замахнулись на музейную достоверность, нужно эту планку держать.
Для создания кольчуг и оружия мастера изучили множество исторических материалов.
— Отбирались наиболее яркие варианты доспехов, чтобы наши семь богатырей произвели эффект разорвавшейся бомбы на сцене, чтобы зритель увидел, проникся и порадовался, — улыбается Тимур Гуляев.
На фото выше очень редкий шлем.
— Найден он был в единственном экземпляре, а увидели мы его на полотне «Три богатыря». В таком шлеме Добрыня Никитич изображен. Всё здесь с крепкой исторической базой, — уверяет специалист.
Еда для пира
Какая русская сказка без пира? Еда, сделанная мастерами, ближе к музейным экспонатам, нежели к настоящим блюдам.
— Поскольку у нас замешанное пространство между сказкой, музеем и литературными иллюстрациями, то настоящую еду держать показалось нелепым, — пожимает плечами Тимур Гуляев, художник-постановщик. — Мы сделали не просто еду, а произведение искусства, как если бы эти блюда стояли в соседней витрине с яйцами Фаберже. У нее гипертрофированная форма, обилие украшений.
На пиру будут угощения — лебедь, рыба и рак. И это не случайно. Это отсылка к одной очень известной басне.
От эскиза до готового изделия
Работа была непростая, но художник-постановщик доволен мастерами.
— Очень хорошее воплощение от эскиза до костюма, — кивает головой Тимур Гуляев. — Сложно было решиться на историческую достоверность. Желание сделать красиво, мощно и зрелищно, при этом не уйти в гротеск — это серьезная задача и для художника, и для режиссера, и для артиста. Богатырей можно было сделать разными — мультяшными и простыми... А потом вскипели внутри честные амбиции: «Пусть это будет оружейная палата, пусть все ахнут!»
В театре совместили сказку с образовательным проектом. И каждой детали уделялось особое внимание.
— В формате этого зала эти вещи читаются одинаково, что с переднего ряда, что с заднего. Философия концертного зала — то, на чем я всегда настаиваю — чтобы зритель мог дотянуться глазом до деталей. В искусстве самое главное — детали, — уверяет Вячеслав Стародубцев. — И я считаю, что у нас один из лучших бутафорских цехов в России, где мастера уделяют огромное внимание деталям.
Зрители в антракте смогут посмотреть картинную галерею — репродукции картин Виктора Васнецова, Михаила Врубеля и Ивана Билибина.
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