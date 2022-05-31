Кольчуги, оружие и сказочная еда: разглядываем детали шикарной оперы по сказке Пушкина — репортаж из мастерской

Сейчас во многих странах пытаются отменить русскую культуру, запрещая Чайковского, отказываясь от постановок на произведения Чехова и задумываясь о сносе памятников Пушкину.

— Отменить русскую культуру — невозможно так же, как осушить океан, — подчеркнул Вячеслав Стародубцев. — Потому что русская культура настолько велика, богата и многогранна, что она везде и всюду. Не знаю, как представить культурный мир без Чайковского, Пушкина, Достоевского и других великих имен. Они дают импульс к развитию не только мировой культуры, но и науке и технике. Потому что всё современное, всё передовое придуманы мечтателями и фантазерами. А эта фантазия начинается у нас в театре.