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Фоторепортаж

Кольчуги, оружие и сказочная еда: разглядываем детали шикарной оперы по сказке Пушкина — репортаж из мастерской

На малой сцене появится сам великий писатель

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Блистательная премьера пройдет уже на этой неделе

Блистательная премьера пройдет уже на этой неделе

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Оперу «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» покажут в НОВАТе. Премьера — новый просветительский проект театра под названием «Пушкиниана». Это не просто музыкальная сказка, но и образовательный проект. На одной площадке режиссеру удалось совместить театр, музей и картинную галерею. В НОВАТе решили напомнить всем, насколько велика и богата русская культура. Мы побывали на репетиции оперы и заглянули в мастерские, чтобы посмотреть на кольчуги, оружие и шикарные блюда для пира.

Премьерные показы оперы назначены на 4 и 5 июня, поэтому и декорации, и костюмы, и реквизит уже почти готовы. Работа была проделана масштабная. Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа, и Тимур Гуляев, художник-постановщик, замахнулись на историческую достоверность во всём — от кольчуги и до оружия.

Чтобы вы могли первыми увидеть кадры этой красивой оперы, а также оценить костюмы и эффектный реквизит, мы подготовили для вас это видео.

— У нас уже были «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери» — это камерные оперы для взрослых. И сейчас мне очень хочется, чтобы наши замечательные классические русские сказки ожили в этих стенах. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — это кладезь русских традиций. В этой сказке есть всё. И добро, и зло, и торжество самых лучших качеств, которые вообще есть в человеке. Александр Сергеевич Пушкин — тот автор, который вечен. Это те традиции и каноны внутренней культуры и вечных ценностей, — убежден Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа.

Сейчас во многих странах пытаются отменить русскую культуру, запрещая Чайковского, отказываясь от постановок на произведения Чехова и задумываясь о сносе памятников Пушкину.

— Отменить русскую культуру — невозможно так же, как осушить океан, — подчеркнул Вячеслав Стародубцев. — Потому что русская культура настолько велика, богата и многогранна, что она везде и всюду. Не знаю, как представить культурный мир без Чайковского, Пушкина, Достоевского и других великих имен. Они дают импульс к развитию не только мировой культуры, но и науке и технике. Потому что всё современное, всё передовое придуманы мечтателями и фантазерами. А эта фантазия начинается у нас в театре.

Рассказывать сказку будет сам автор

Рассказывать сказку будет сам автор

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НГС первыми удалось побывать на репетиции

НГС первыми удалось побывать на репетиции

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Музыка Виктора Плешака и либретто Юрия Александрова перенесут и взрослых, и детей в волшебный мир сказки Александра Пушкина. В постановке много современных приемов. С помощью проекторов на сцене оживут картины, а расскажет сказку сам автор. На сцене будет одновременно и музейное пространство, и сказочный мир.

— Благодаря «Пушкинской карте» сейчас заново рождается традиция похода в театр у молодого поколения. Был период безвременья, когда она была утрачена. Результаты этой программы мы получим намного позже, — убежден главный режиссер НОВАТа. — Сейчас мы прививаем детям любовь к театру, к искусству. Это очень важно с малых лет рассказывать, что наша русская культура непобедима, многогранна. Она настолько мощна и высока — невозможно ее отменить. Даже сама мысль отменить русскую культуру смешна.

Вячеслав Стародубцев уверен, что сейчас особо важно говорить со сцены о красоте и любви:

— Театр объединяет. И, объединившись, мы можем противостоять любому и злу, и неверию, и отсутствию идеалов. Именно сейчас мы должны кричать о красоте, кричать о любви и настоящих ценностях, которые вечны.

Красоты и внутренней, и внешней в опере немало. Посмотрим на костюмы и реквизит, которые подготовили мастера.

Костюмы

Расписные кокошники, сарафаны, рубахи и доспехи — всё выполнено с максимальным вниманием к деталям. Мастера не поскупились на качественные ткани и украшения.

Костюмы сразу притягивают внимание

Костюмы сразу притягивают внимание

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Цвета яркие и насщенные

Цвета яркие и насщенные

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В костюмах продумано всё — от дизайна до цветовой гаммы

В костюмах продумано всё — от дизайна до цветовой гаммы

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Про доспехи мы расскажем подробнее отдельно

Про доспехи мы расскажем подробнее отдельно

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Доспехи и оружие


Для того чтобы воссоздать богатырей с картин русских художников, мастера не пожалели ни времени, ни сил. В первую очередь внимание приковывают кольчуги. Если их не трогать, то кажется, что они из настоящего металла.

Тяжелая, кропотливая работа мастеров

Тяжелая, кропотливая работа мастеров

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Тимур Гуляев признается, что поставил перед собой и мастерами очень амбициозную задачу — сделать всё с максимальной исторической достоверностью

Тимур Гуляев признается, что поставил перед собой и мастерами очень амбициозную задачу — сделать всё с максимальной исторической достоверностью

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— Для изготовления кольчуг мы использовали полиэтиленовую трубу для теплого пола, которая выдерживает температуру до 100 градусов. Она очень эластичная. Мы нарезали ее на специально подготовленном приборе на колечки, а затем спаивали. На четыре кольчуги ушло 200 метров, — объяснил Тимур Гуляев, художник-постановщик. — Технология плетения наших кольчуг почти такая же, как в старые времена. Разница только в том, что материал используется гораздо более легкий.

На одну кольчугу уходит более 10 тысяч колец с учетом пластин. За один день мастер изготавливает кусок в полторы тысячи колец.

— Эффектнее смотрятся комбинированные доспехи, — переворачивает кольчуги мастер. — Труд кропотливый, совершенно не театральный. Но раз мы замахнулись на музейную достоверность, нужно эту планку держать.

На одну кольчугу уходит более 10 тысяч колец с учетом пластин. За один день мастер изготавливает кусок в полторы тысячи колец

На одну кольчугу уходит более 10 тысяч колец с учетом пластин. За один день мастер изготавливает кусок в полторы тысячи колец

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Мастерам пришлось придумывать, как сделать кольчуги похожими на настоящие и чтобы артисты смогли в них выступать

Мастерам пришлось придумывать, как сделать кольчуги похожими на настоящие и чтобы артисты смогли в них выступать

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Для создания кольчуг и оружия мастера изучили множество исторических материалов.

— Отбирались наиболее яркие варианты доспехов, чтобы наши семь богатырей произвели эффект разорвавшейся бомбы на сцене, чтобы зритель увидел, проникся и порадовался, — улыбается Тимур Гуляев.

В таком шлеме на картине «Три богатыря» изображен Добрыня Никитич

В таком шлеме на картине «Три богатыря» изображен Добрыня Никитич

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На фото выше очень редкий шлем.

— Найден он был в единственном экземпляре, а увидели мы его на полотне «Три богатыря». В таком шлеме Добрыня Никитич изображен. Всё здесь с крепкой исторической базой, — уверяет специалист.

Доспехи должны были быть такими, чтобы артисты могли выступать. При этом мастерам удалось сделать эффектные костюмы

Доспехи должны были быть такими, чтобы артисты могли выступать. При этом мастерам удалось сделать эффектные костюмы

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Оружие так же выполнено из легких материалов

Оружие так же выполнено из легких материалов

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Стрелы сделали из бука

Стрелы сделали из бука

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Еда для пира


Какая русская сказка без пира? Еда, сделанная мастерами, ближе к музейным экспонатам, нежели к настоящим блюдам.

Посмотрите, сколько украшений использовано

Посмотрите, сколько украшений использовано

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— Поскольку у нас замешанное пространство между сказкой, музеем и литературными иллюстрациями, то настоящую еду держать показалось нелепым, — пожимает плечами Тимур Гуляев, художник-постановщик. — Мы сделали не просто еду, а произведение искусства, как если бы эти блюда стояли в соседней витрине с яйцами Фаберже. У нее гипертрофированная форма, обилие украшений.

На пиру будут угощения — лебедь, рыба и рак. И это не случайно. Это отсылка к одной очень известной басне.

Здесь можно увидеть и рака, и наливные яблочки

Здесь можно увидеть и рака, и наливные яблочки

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Раскроем маленький секрет — царице рыба не понравится. А нас очень впечатлила

Раскроем маленький секрет — царице рыба не понравится. А нас очень впечатлила

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От эскиза до готового изделия


Работа была непростая, но художник-постановщик доволен мастерами.

— Очень хорошее воплощение от эскиза до костюма, — кивает головой Тимур Гуляев. — Сложно было решиться на историческую достоверность. Желание сделать красиво, мощно и зрелищно, при этом не уйти в гротеск — это серьезная задача и для художника, и для режиссера, и для артиста. Богатырей можно было сделать разными — мультяшными и простыми... А потом вскипели внутри честные амбиции: «Пусть это будет оружейная палата, пусть все ахнут!»

А это эскизы костюмов

А это эскизы костюмов

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В театре совместили сказку с образовательным проектом. И каждой детали уделялось особое внимание.

— В формате этого зала эти вещи читаются одинаково, что с переднего ряда, что с заднего. Философия концертного зала — то, на чем я всегда настаиваю — чтобы зритель мог дотянуться глазом до деталей. В искусстве самое главное — детали, — уверяет Вячеслав Стародубцев. — И я считаю, что у нас один из лучших бутафорских цехов в России, где мастера уделяют огромное внимание деталям.

Зрители в антракте смогут посмотреть картинную галерею — репродукции картин Виктора Васнецова, Михаила Врубеля и Ивана Билибина.

Картины были напечатаны, но художники прорисовывают их сверху вручную

Картины были напечатаны, но художники прорисовывают их сверху вручную

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Зрители смогут увидеть шедевры русской живописи

Зрители смогут увидеть шедевры русской живописи

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Что еще почитать о театре


Актер и телеведущий Марат Башаров выступил на сцене оперного театра в Новосибирске в премьере балета «Конек-Горбунок». Он сыграл роль царя. Партия Башарова хоть и не танцевальная, но всё же одна из главных. Корреспондент НГС поговорила с артистом и узнала, почему он решился выступить в Новосибирске.

В середине февраля в Новосибирске с успехом прошла премьера балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе. В двух премьерных спектаклях на сцену вышел народный артист Николай Цискаридзе — билеты были проданы задолго до представлений.

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Александр ПушкинНОВАТоператеатр
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