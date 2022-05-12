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Кехман поставил в НОВАТе балет «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым — 15 фото грандиозной премьеры

НГС посмотрел постановку одним из первых

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Ослепительная постановка на музыку Родиона Щедрина — режиссерский дебют Владимира Кехмана

Ослепительная постановка на музыку Родиона Щедрина — режиссерский дебют Владимира Кехмана

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Премьера балета «Конек-Горбунок» состоится завтра, 13 мая, в НОВАТе. Ослепительная постановка на музыку Родиона Щедрина — режиссерский дебют Владимира Кехмана. На роль царя он пригласил известного актера Марата Башарова. Корреспондент НГС Александра Бруня увидела постановку одной из первых. Предлагаем вам вместе с нами погрузиться в удивительную атмосферу сказки.

Посмотрите наше видео с балета.

В основе хореографии «Конька-Горбунка» — редакция известного советского балетмейстера Александра Радунского. Ее возродил известный балетмейстер Михаил Мессерер, ее же и покажут на сцене НОВАТа. Балет уже идет в Михайловском театре Санкт-Петербурга, но для огромной новосибирской сцены пришлось увеличить количество задействованных артистов.

Балет «Конек-Горбунок» — это яркая смесь классического искусства и современных технологий. В постановке множество специально сделанной анимации с использованием 3D-графики. «Конек-Горбунок» — режиссерский дебют Владимира Кехмана. За работу он получил 1,25 миллиона рублей.

Подводный мир нарисован, а сетка с анимацией придает ему объема

Подводный мир нарисован, а сетка с анимацией придает ему объема

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Сюжет сказки Петра Ершова передан очень точно, хоть и с сокращениями. Мы видим избу, в которой живут трое братьев с отцом. Среди них Иван, которого все держат за дурачка. Но за этой простотой и наивностью скрывается скорее не глупость, а бескрайняя доброта и способность любить всем сердцем.

В НОВАТе партию Ивана исполняет известный артист Роман Полковников, а также восходящая звезда театра Никита Ксенофонтов.

— Всегда приятно участвовать в премьерных показах, тем более ведущую партию танцевать. Это, конечно, большая ответственность, — объяснил корреспонденту НГС Никита Ксенофонтов. — Для меня этот персонаж совершенно не дурачок. Это просто самый младший сын. Он наивный и верит в чудо. Все невзгоды он проходит с улыбкой вместе со своим другом, волшебным коньком.

Иван смог поймать кобылицу, которая портила поле

Иван смог поймать кобылицу, которая портила поле

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Ивану удается отловить кобылицу, которая портит пшеницу на поле. Здесь главный герой и знакомится с Коньком-горбунком. Эту роль исполняет Елизавета Аношина.

— Мой конек волшебный, добрый, дарящий максимально позитивный настрой как коллегам по сцене, так и нашим дорогим зрителям, — улыбается Елизавета. — Ты выходишь — и как будто бы сразу в сказке. Кобылица дарит конька Ивану. И ты такой маленький, такой волшебный конечек... И не думаешь на сцене о технических сложностях, вживаешься в этот образ и на протяжении трех актов проживаешь эту роль.

Конек-горбунок отважно помогает своему другу справляться со всеми невзгодами

Конек-горбунок отважно помогает своему другу справляться со всеми невзгодами

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В постановке — шикарные костюмы

В постановке — шикарные костюмы

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Стоит отметить, что Елизавете Аношиной удалось сделать своего героя не только веселым, но и передать его самоотверженность. Но вернемся к сюжету.

Братья Ивана уводят двух коней, подаренных кобылицей. И здесь нам открывается яркая русская ярмарка. В сценическом оформлении балета использованы мотивы палехской росписи. В постановке использовано множество спецэффектов.

В НОВАТе партию Ивана исполняют известный артист Роман Полковников, а также восходящая звезда театра Никита Ксенофонтов

В НОВАТе партию Ивана исполняют известный артист Роман Полковников, а также восходящая звезда театра Никита Ксенофонтов

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В сценическом оформлении балета использованы мотивы палехской росписи

В сценическом оформлении балета использованы мотивы палехской росписи

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В балете много элементов народных танцев

В балете много элементов народных танцев

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Здесь на сцене появляется царь. В премьерных показах его роль исполнит Марат Башаров. Артист получил гонорар в 337 тысяч рублей.

— Сумма итоговая будет намного меньше, потому что это до вычета всех налогов. Гонорар артиста по современным меркам достаточно скромный, — отметили в театре.

Для Марата Башарова это дебют в балете.

— Посмотрите, какой шикарный театр. Я был в Новосибирске лет пять назад, и я скажу, что и город изменился. А поиграть в этом театре — это счастье просто. А потом еще когда удастся оказаться в роли балетного актера? Поступило такое предложение — я согласился с радостью, — объяснил Марат Башаров.

Артист дал НГС интервью перед премьерой — его вы можете почитать здесь.

Для Марата Башарова это дебют в балете

Для Марата Башарова это дебют в балете

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Царь у артиста получился с характером

Царь у артиста получился с характером

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Жемчужина балета — это блистательная Ольга Гришенкова. Она играет Царь-девицу — и как только появляется на сцене, оторвать взгляд от нее просто невозможно.

Также эту партию в театре будет исполнять Анна Гермизеева.

Первое появление Царь-девицы очень эффектно

Первое появление Царь-девицы очень эффектно

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Царь-девицу охраняют жар-птицы

Царь-девицу охраняют жар-птицы

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Сюжет балета очень динамично развивается, и вот мы уже видим, как старик-царь пытается свататься к красавице Царь-девице, которой приглянулся Иван.

Любовь и добро обязательно победят — об этом всеми любимая сказка Петра Ершова, об этом и роскошный балет.

Все билеты на оба премьерных показа почти проданы

Все билеты на оба премьерных показа почти проданы

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Самые дорогие билеты были на первые ряды — от 10 тысяч рублей

Самые дорогие билеты были на первые ряды — от 10 тысяч рублей

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Любовь и добро обязательно победят

Любовь и добро обязательно победят

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В НОВАТе на Малой сцене в Международный день театра состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро» — второго спектакля «Моцартианы». Корреспонденты НГС побывали на сдаче спектакля и увидели, как вечная классика оживает на сцене новосибирского театра и играет новыми красками.

В середине февраля в Новосибирске с успехом прошла премьера балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе. В двух премьерных спектаклях на сцену вышел народный артист Николай Цискаридзе — билеты были проданы задолго до представлений.

В январе солист НОВАТа Коя Окава из Японии дал большое интервью НГС о своей работе в театре — травмах, отношениях с женой-балериной и том, почему он не будет советовать сыну идти в балет.

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