Кехман поставил в НОВАТе балет «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым — 15 фото грандиозной премьеры

Премьера балета «Конек-Горбунок» состоится завтра, 13 мая, в НОВАТе. Ослепительная постановка на музыку Родиона Щедрина — режиссерский дебют Владимира Кехмана. На роль царя он пригласил известного актера Марата Башарова. Корреспондент НГС Александра Бруня увидела постановку одной из первых. Предлагаем вам вместе с нами погрузиться в удивительную атмосферу сказки.
Посмотрите наше видео с балета.
В основе хореографии «Конька-Горбунка» — редакция известного советского балетмейстера Александра Радунского. Ее возродил известный балетмейстер Михаил Мессерер, ее же и покажут на сцене НОВАТа. Балет уже идет в Михайловском театре Санкт-Петербурга, но для огромной новосибирской сцены пришлось увеличить количество задействованных артистов.
Балет «Конек-Горбунок» — это яркая смесь классического искусства и современных технологий. В постановке множество специально сделанной анимации с использованием 3D-графики. «Конек-Горбунок» — режиссерский дебют Владимира Кехмана. За работу он получил 1,25 миллиона рублей.
Сюжет сказки Петра Ершова передан очень точно, хоть и с сокращениями. Мы видим избу, в которой живут трое братьев с отцом. Среди них Иван, которого все держат за дурачка. Но за этой простотой и наивностью скрывается скорее не глупость, а бескрайняя доброта и способность любить всем сердцем.
В НОВАТе партию Ивана исполняет известный артист Роман Полковников, а также восходящая звезда театра Никита Ксенофонтов.
— Всегда приятно участвовать в премьерных показах, тем более ведущую партию танцевать. Это, конечно, большая ответственность, — объяснил корреспонденту НГС Никита Ксенофонтов. — Для меня этот персонаж совершенно не дурачок. Это просто самый младший сын. Он наивный и верит в чудо. Все невзгоды он проходит с улыбкой вместе со своим другом, волшебным коньком.
Ивану удается отловить кобылицу, которая портит пшеницу на поле. Здесь главный герой и знакомится с Коньком-горбунком. Эту роль исполняет Елизавета Аношина.
— Мой конек волшебный, добрый, дарящий максимально позитивный настрой как коллегам по сцене, так и нашим дорогим зрителям, — улыбается Елизавета. — Ты выходишь — и как будто бы сразу в сказке. Кобылица дарит конька Ивану. И ты такой маленький, такой волшебный конечек... И не думаешь на сцене о технических сложностях, вживаешься в этот образ и на протяжении трех актов проживаешь эту роль.
Стоит отметить, что Елизавете Аношиной удалось сделать своего героя не только веселым, но и передать его самоотверженность. Но вернемся к сюжету.
Братья Ивана уводят двух коней, подаренных кобылицей. И здесь нам открывается яркая русская ярмарка. В сценическом оформлении балета использованы мотивы палехской росписи. В постановке использовано множество спецэффектов.
Здесь на сцене появляется царь. В премьерных показах его роль исполнит Марат Башаров. Артист получил гонорар в 337 тысяч рублей.
— Сумма итоговая будет намного меньше, потому что это до вычета всех налогов. Гонорар артиста по современным меркам достаточно скромный, — отметили в театре.
Для Марата Башарова это дебют в балете.
— Посмотрите, какой шикарный театр. Я был в Новосибирске лет пять назад, и я скажу, что и город изменился. А поиграть в этом театре — это счастье просто. А потом еще когда удастся оказаться в роли балетного актера? Поступило такое предложение — я согласился с радостью, — объяснил Марат Башаров.
Артист дал НГС интервью перед премьерой — его вы можете почитать здесь.
Жемчужина балета — это блистательная Ольга Гришенкова. Она играет Царь-девицу — и как только появляется на сцене, оторвать взгляд от нее просто невозможно.
Также эту партию в театре будет исполнять Анна Гермизеева.
Сюжет балета очень динамично развивается, и вот мы уже видим, как старик-царь пытается свататься к красавице Царь-девице, которой приглянулся Иван.
Любовь и добро обязательно победят — об этом всеми любимая сказка Петра Ершова, об этом и роскошный балет.
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