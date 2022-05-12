Кехман поставил в НОВАТе балет «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым — 15 фото грандиозной премьеры

Сюжет сказки Петра Ершова передан очень точно, хоть и с сокращениями. Мы видим избу, в которой живут трое братьев с отцом. Среди них Иван, которого все держат за дурачка. Но за этой простотой и наивностью скрывается скорее не глупость, а бескрайняя доброта и способность любить всем сердцем.

В НОВАТе партию Ивана исполняет известный артист Роман Полковников, а также восходящая звезда театра Никита Ксенофонтов.

— Всегда приятно участвовать в премьерных показах, тем более ведущую партию танцевать. Это, конечно, большая ответственность, — объяснил корреспонденту НГС Никита Ксенофонтов. — Для меня этот персонаж совершенно не дурачок. Это просто самый младший сын. Он наивный и верит в чудо. Все невзгоды он проходит с улыбкой вместе со своим другом, волшебным коньком.