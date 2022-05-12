«Не ожидал, что жизнь сведет меня с балетом»: Марат Башаров — о Новосибирске, роли царя и работе с Кехманом

— Какая провинция, вы что. Это столица Сибири. Посмотрите, какой шикарный театр. Я был в Новосибирске лет пять назад, и я скажу, что и город изменился. А поиграть в этом театре — это счастье просто. А потом еще когда удастся оказаться в роли балетного актера? Поступило такое предложение — я согласился с радостью.



Балет «Конек-Горбунок» — постановка на музыку Родиона Щедрина. Премьерные показы в НОВАТе состоятся 13 и 14 мая. Это режиссерский дебют Владимира Кехмана. В основе хореографии — редакция Александра Радунского. Ее возродил известный балетмейстер Михаил Мессерер.

— Вам удалось посмотреть Новосибирск?



— Я думаю, удастся еще посмотреть. Как прилетел, то сразу в театр — прогоны, прогоны, репетиции.



— Как вы отреагировали, когда получили приглашение участвовать в балетном спектакле?

— Как говорится, если бы знал, куда судьба нелегкая закинет, то соломочку подложил бы... Я, конечно, не ожидал, что моя жизнь сведет меня с балетом. Хотя балет очень люблю. Я знал, что это очень тяжелый труд. Но даже не представлял насколько. Это великий труд. И я счастлив, что судьба меня забросила в балет. И нужно быть дураком, чтобы отказаться от такого предложения.