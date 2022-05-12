«Не ожидал, что жизнь сведет меня с балетом»: Марат Башаров — о Новосибирске, роли царя и работе с Кехманом

Актер и телеведущий Марат Башаров выступит на сцене Оперного театра в Новосибирске в премьере балета «Конек-Горбунок». Он сыграет роль царя. Партия Башарова хоть и не танцевальная, но всё же одна из главных. Корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с артистом и узнала, почему он решился выступить в Новосибирске, насколько трудно играть драматическому актеру в балете и как ему работается с Владимиром Кехманом.
Мы подготовили для вас видео с интервью и яркими кадрами балета.
— Почему вы согласились выступить в Новосибирске? Для многих московских артистов это провинция...
— Какая провинция, вы что. Это столица Сибири. Посмотрите, какой шикарный театр. Я был в Новосибирске лет пять назад, и я скажу, что и город изменился. А поиграть в этом театре — это счастье просто. А потом еще когда удастся оказаться в роли балетного актера? Поступило такое предложение — я согласился с радостью.
Балет «Конек-Горбунок» — постановка на музыку Родиона Щедрина. Премьерные показы в НОВАТе состоятся 13 и 14 мая. Это режиссерский дебют Владимира Кехмана. В основе хореографии — редакция Александра Радунского. Ее возродил известный балетмейстер Михаил Мессерер.
— Вам удалось посмотреть Новосибирск?
— Я думаю, удастся еще посмотреть. Как прилетел, то сразу в театр — прогоны, прогоны, репетиции.
— Как вы отреагировали, когда получили приглашение участвовать в балетном спектакле?
— Как говорится, если бы знал, куда судьба нелегкая закинет, то соломочку подложил бы... Я, конечно, не ожидал, что моя жизнь сведет меня с балетом. Хотя балет очень люблю. Я знал, что это очень тяжелый труд. Но даже не представлял насколько. Это великий труд. И я счастлив, что судьба меня забросила в балет. И нужно быть дураком, чтобы отказаться от такого предложения.
— Мы привыкли, что «Конек-Горбунок» — это детская сказка. Чему она может научить взрослого?
— Не перебарщивать со спа-процедурами (смеется). Всё нужно делать в меру.
— Вы драматический актер, как вам в балетном спектакле?
— Стараюсь внести драму в движение. Мне сложно. Потому что по привычке хочется говорить. Мы выражаем свои мысли при помощи текста, а ребята, наоборот, при помощи тела. Первое время хочется всё сказать. А мне: «Нет, Марат, у нас не разговаривают — у нас танцуют». В этом и кайф, и волшебство балета. При помощи своего тела должен рассказать зрителю историю.
— Какой он, ваш герой?
— Я сегодня задумался: «Вот, Башаров, ты и докатился, ты уже играешь дедушек, ничего не можущих». С другой стороны — царь. Раньше играл лейтенантиков молоденьких, которые отбивали жен у друзей. Разные роли были. Подводников играл молодых. Всё, докатился (смеется). Живот, но, слава богу, не свой, а наращенный. Грим старческий. Но, повторяюсь, корона на голове. А это немало.
— Как готовились к роли?
— Я репетировал дистанционно. Прилетал в Санкт-Петербург в Михайловский театр. И около 10 дней я репетировал со стулом. Сюда приехал и встретил моих партнеров живьем.
Михаил Ефремов — мой очень хороший товарищ. Мы все знаем, где он сейчас находится. Мы продолжаем поддерживать отношения. Одна из последних работ Ефремова в кино — это именно «Конек-Горбунок», где он играл царя. Я ему в письме написал: «Мишань, так и так, буду играть твою же роль в сказке». Он меня зовет Марчело, написал: «Марчело, я думаю, твой царь будет лучше моего». Передавал напутствие.
— Что больше всего удивило в работе в балете?
— Мне раньше говорили, что с балетными актерами сложно играть, потому что у них одно на лице и они только танцуют. Сегодня когда я впервые попал на сцену, то удивился, что они живее всех живых. Они умеют шутить, помочь, поддержать. В нашей среде порой встречаешь таких деревянных артистов. Здесь развеяли все мои представления о балете.
— С какими сложностями столкнулись?
— Балет — это история про пахать, пахать и пахать. Теперь я понял, чем отличаются драматические артисты от балетных. Драматические артисты сидят в курилке, гримерке во время антракта и трут языком. А балетные даже во время антракта находятся на сцене и что-то повторяют, проходят, репетируют. И не из-за того, что спектакль премьерный. И на двухсотом спектакле так. В балете тело — это твое оружие и всегда должно быть наготове. И я считаю, что и драматическим артистам свое тело нужно держать всегда наготове.
— Сложнее работать физически или эмоционально?
— И то и другое. Физически это очень сложно, и психологически всё другое. Несмотря на то что в драматических спектаклях регулярно танцую и спортом занимаюсь, и в хоккей играю. Сейчас понимаю, что, оказывается, у меня в теле есть другие мышцы. Они болят. Значит, в балете работают совсем другие мышцы, о существовании которых я даже не знал.
— Как работается с Владимиром Кехманом? Это его дебют как постановщика. И артисты говорят, что он строгий режиссер.
— Как за каменной стеной. Я в нём уверен. Мы сейчас работаем вместе с ним в Москве в театре МХАТ имени Горького, где репетируем спектакль. Это будет премьера. Играю одну из главных ролей.
А как без строгости? В любой профессии должна быть строгость. Тем более в балете. Тем более когда ты держишь огромный такой проект, где заняты сотни людей. Конечно, нельзя давать слабинку и нужно всех держать. И тогда у тебя всё получится. И надеюсь, зрители это увидят.
— Часто будете в Новосибирске появляться с этим спектаклем?
— Это как будет новосибирский зритель приглашать, так и буду приезжать.
— Что бы вы сказали людям: почему нужно пойти на этот балет?
— Это шикарная постановка, чудесная сказка. Потрясающая 3D-графика, актеры живые, актеры на видео, еще и сетка, которая делает объемные изображения. И я считаю, что это театр будущего, сценография будущего. Приходите и приводите детей.
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