Премьера «Свадьба Фигаро» в НОВАТ: огромная кровать и гигантская фата размером со сцену — чем удивляет спектакль

Этот динамичный сюжет, яркие костюмы и игра актеров не дают оторваться от происходящего, и совсем не замечаешь, как пролетает время.



— Самое главное — нам удалось сделать тот самый моцартовский театр. Когда мы много говорим об аутентичности, то имеется в виду в первую очередь музыкальная аутентичность, как будто кто-то жил во время Моцарта и знает точно, как там всё было. Но не менее важна и театральная аутентичность, — убежден режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев. — Почему выбрали именно Моцарта? Мне кажется, что он очень подходит именно для малого зала. Все театры, в которых в свое время проходили его премьеры, они практически такого плана. И я считаю, что нам здесь удалось воплотить и театральную аутентичность.

Вячеслав Стародубцев провел свою музыкальную редакцию и сократил оперу с четырех часов до трех.

— Я очень много погружался в этот материал и купировал те моменты, которые, на мой взгляд, на глубинные смыслы не повлияли. И сам Моцарт перерабатывал материал, чтобы сделать его более динамичным, — отметил Вячеслав Стародубцев. — Можно перенести этот спектакль в любое время и надеть на героев от костюмов офисных работников до инопланетян. И, наверное, это тоже будет интересно. Но меня интересует глубинный театр, та музыкальная драматургия, которая была заложена автором. Я защищаю театр в авторе. Мы достигли того уровня театральности, которая очень ценна, и на сегодня, с полной уверенностью и ответственностью могу сказать, ее нигде больше нет. Того моцартовского театра — в кринолинах, париках, глубинном погружении в сюжет, солнечности его.