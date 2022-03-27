Премьера «Свадьба Фигаро» в НОВАТ: огромная кровать и гигантская фата размером со сцену — чем удивляет спектакль

В НОВАТе на Малой сцене сегодня,
«Свадьба Фигаро» — второй спектакль «Моцартианы», которую решили поставить в Новосибирском театре оперы и балета. Первым стала «Волшебная флейта», также планируется поставить и «Мнимую садовницу», и «Дон Жуана».
В НОВАТе «Свадьбу Фигаро» исполняют на языке оригинала — итальянском. Конечно, на сцене высвечиваются и русские субтитры, но читать их достаточно трудно. За счет этого очень сильно отвлекаешься от происходящего, хотя, если признаться честно, — в субтитрах нет особой нужды. Мало того что сюжет и музыка больше чем за 200 лет стали очень популярны и узнаваемы, так и игра актеров точно передает происходящее. Поэтому лучше откинуться на кресло и наслаждаться великолепным исполнением арий, дуэтов, хора...
«Свадьба Фигаро» — это комическая опера Вольфганга Амадея Моцарта, написанная по мотивам пьесы французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», либретто — Лоренцо да Понте. Премьера состоялась
Сюжет разворачивается в доме графа Альмавива вокруг предстоящей женитьбы Фигаро и Сюзанны. Ловкий и предприимчивый Фигаро, правая рука графа Альмавивы, узнает от своей невесты, которая в свою очередь служит жене графа Розине, о недвусмысленных знаках внимания со стороны Альмавивы. Фигаро собирается проучить своего хозяина, вовлекая в хитроумную кампанию своих друзей и даже супругу графа.
Этот динамичный сюжет, яркие костюмы и игра актеров не дают оторваться от происходящего, и совсем не замечаешь, как пролетает время.
— Самое главное — нам удалось сделать тот самый моцартовский театр. Когда мы много говорим об аутентичности, то имеется в виду в первую очередь музыкальная аутентичность, как будто кто-то жил во время Моцарта и знает точно, как там всё было. Но не менее важна и театральная аутентичность, — убежден режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев. — Почему выбрали именно Моцарта? Мне кажется, что он очень подходит именно для малого зала. Все театры, в которых в свое время проходили его премьеры, они практически такого плана. И я считаю, что нам здесь удалось воплотить и театральную аутентичность.
Вячеслав Стародубцев провел свою музыкальную редакцию и сократил оперу с четырех часов до трех.
— Я очень много погружался в этот материал и купировал те моменты, которые, на мой взгляд, на глубинные смыслы не повлияли. И сам Моцарт перерабатывал материал, чтобы сделать его более динамичным, — отметил Вячеслав Стародубцев. — Можно перенести этот спектакль в любое время и надеть на героев от костюмов офисных работников до инопланетян. И, наверное, это тоже будет интересно. Но меня интересует глубинный театр, та музыкальная драматургия, которая была заложена автором. Я защищаю театр в авторе. Мы достигли того уровня театральности, которая очень ценна, и на сегодня, с полной уверенностью и ответственностью могу сказать, ее нигде больше нет. Того моцартовского театра — в кринолинах, париках, глубинном погружении в сюжет, солнечности его.
Стоит отметить прекрасную работу художников: Жанны Усачевой (костюмы), Тимура Гуляева (сценография). Им удалось сохранить стиль и красоту той эпохи, при этом сделать и костюмы, и декорации яркими и запоминающимися. Чего стоят только огромная кровать в треть сцены и гигантская фата, которую в начале выносят все действующие лица.
«Свадьба Фигаро» хоть и комическая опера, но в ней множество символов и глубинного смысла. Она напоминает нам, что нет ничего важнее верности, любви, нежности и стремления понять ближнего.
— В финальном хоре граф просит прощения за измену. И кажется, что это в жизни нашей одно из самых страшных событий, и не у каждого, как у графини, хватит сил сказать: «Я тебя прощаю» и идти дальше. Грандиозные слова, что этот безумный день капризов и упреков может закончить только любовь. И нам всем сейчас нужна надежда, солнце и любовь, которая должна объединять. И мне кажется, что моцартовский театр поэтому сегодня невероятно актуален, — убежден Вячеслав Стародубцев.
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