Сергей Маковецкий в Новосибирске: интервью о счастье и главной роли в спектакле «Папа» (кино по пьесе получило два «Оскара»)

— Почему вы выбрали именно эту песню?

— Потому что я ее обожаю. Я ее слушаю, и возникает очень много образов. И страны нашей, которая была, и парка, и оркестров, и тех мелодий. Это гениальная песня Окуджавы.

— Удалось ли вам посмотреть Новосибирск?

— К сожалению, пока нет. Не раз бывал в городе, но сейчас же не так, как раньше. Раньше мы, в советское время, с гастролями в город на месяц приезжали, а сейчас день — и всё, назад. Но надеюсь, что будет возможность познакомиться с Новосибирском поближе. Удивила метель... Из-за которой мы ехали из Барнаула сюда со скоростью 70 километров в час. (Улыбается.)

Пьеса «Папа», в которой Сергей Маковецкий вместе с Мариной Александровой исполняют главные роли, написана французом Флорианом Зеллером и с успехом идет по всему миру. В 2014 году Зеллер был удостоен за нее главной театральной награды своей страны — Премии Мольера. В 2020 году по этому сюжету сняли голливудский фильм «Отец». Энтони Хопкинс сыграл в нем главного героя и получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Второй «Оскар» получили Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер за «Лучший адаптированный сценарий». Посмотреть пьесу на столь непростую тему могут и новосибирцы — она пройдет 23 марта в ДКЖ.