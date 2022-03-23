Сергей Маковецкий в Новосибирске: интервью о счастье и главной роли в спектакле «Папа» (кино по пьесе получило два «Оскара»)

Известный актер Сергей Маковецкий, народный артист России сыграет в Новосибирске в известном спектакле «Папа». В непростой истории о старческой деменции у него главная роль. Мы поговорили с артистом о его работе, пьесе, с которой он приехал к нам в город, и немного о счастье.
Перед началом интервью Сергей Васильевич включил песню Булата Окуджавы «Счастливый жребий».
«После дождичка небеса просторней,
Голубей вода, зеленее медь.
В городском саду флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь».
— Почему вы выбрали именно эту песню?
— Потому что я ее обожаю. Я ее слушаю, и возникает очень много образов. И страны нашей, которая была, и парка, и оркестров, и тех мелодий. Это гениальная песня Окуджавы.
— Удалось ли вам посмотреть Новосибирск?
— К сожалению, пока нет. Не раз бывал в городе, но сейчас же не так, как раньше. Раньше мы, в советское время, с гастролями в город на месяц приезжали, а сейчас день — и всё, назад. Но надеюсь, что будет возможность познакомиться с Новосибирском поближе. Удивила метель... Из-за которой мы ехали из Барнаула сюда со скоростью 70 километров в час. (Улыбается.)
Пьеса «Папа», в которой Сергей Маковецкий вместе с Мариной Александровой исполняют главные роли, написана французом Флорианом Зеллером и с успехом идет по всему миру. В 2014 году Зеллер был удостоен за нее главной театральной награды своей страны — Премии Мольера. В 2020 году по этому сюжету сняли голливудский фильм «Отец». Энтони Хопкинс сыграл в нем главного героя и получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Второй «Оскар» получили Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер за «Лучший адаптированный сценарий». Посмотреть пьесу на столь непростую тему могут и новосибирцы — она пройдет 23 марта в ДКЖ.
— Расскажите о спектакле, с которым вы приехали? Это пьеса француза Флориана Зеллера «Папа» о старческой деменции. Главный герой постепенно теряет рассудок...
— Я ничего не буду подробно говорить о роли. Но эта история о том, что бывает иногда странная и сложная ситуация у людей. Мне рассказали, что Брюс Уиллис уходит из профессии, потому что у него началась деменция. Я думаю, что этим всё сказано. Он не хочет выглядеть смешно и глупо. Я его понимаю.
Как только я прочитал эту пьесу, то начал про нее думать и, конечно, пошел к лучшему психиатру Москвы. Рассказал сюжет, а он мне говорит: «Сережа, может быть, тебе это пригодится. У меня есть знакомая подруга, и я к ней иногда прихожу пить чай. И она всё время говорит: "Что-то мама не звонит, что-то мама не звонит". И однажды я ей сказал: "Успокойся, наши мамы умерли уже 15 лет назад: и твоя, и моя". Она взяла чашки, пошла на кухню, вернулась и говорит: "Ты какой-то сумасшедший. Я же о соседке говорила. Это я ее мамой называю"». Получается, что она пошла на кухню и нашлась, как ему ответить, чтобы он, не дай бог, не подумал что-либо. Это очень страшно, терять себя. Очень тяжело.
По сюжету главный герой — 80-летний мужчина — теряет контроль над своим рассудком. Ему требуется внимание и уход. Его дочь оказалась перед непростым выбором. Обеспечить отцу профессиональный уход и жить своей жизнью? Или остаться и пожертвовать собой, чтобы не разрушить жизнь близкого? «Папа» — нетипичная французская пьеса, жанр которой сам автор определяет как «трагический фарс». Это история взаимоотношений отца и дочери в непростой момент жизни, когда один из них так сильно нуждается в другом.
— И как зрители реагируют на такую постановку?
— Я много играл «Пап», и однажды ко мне пришел друг и сказал: «Серега, спасибо тебе». Я так удивился. За что? «За то, что ты меня вернул на 15 лет назад. Я вдруг вспомнил, как я был со своим папой в такой ситуации и как я был неправ. Папа был в таком состоянии. Я был с ним неправ, у меня не хватало терпения». И он стоит передо мной и плачет, взрослый, крепкий, замечательный мужик. Стоит и плачет. Это очень сложно. И этот спектакль для любого возраста.
Мы с вами можем как угодно рассуждать, что это очень сложная ситуация. Но когда у вас родной человек спрашивает внезапно: «А вы кто?» Это страшно. Но мы играем спектакль не о болезни, мы играем о том, что говорится в песне, которую я включил в начале: «Ах, как помнятся прежние оркестры, не военные, а из мирных лет. Расплескалася в уличках окрестных та мелодия, а поющих нет». Это Окуджава. Гениальный Окуджава, который всё сказал в этой песне.
— Что самое сложное в работе артиста?
— Сложный вопрос. Я никогда не снимался за деньги. Никогда. При том что их никто не отменял. Это моя профессия, я так зарабатываю. Но мне хочется получать удовольствие от своей работы. И я его получаю. Если я читаю какую-то историю и понимаю, что так уже давно не пишут, она очень странная... То без разговора с режиссером в таком проекте я не участвую. Но сегодня все почему-то пытаются связываться через кастинг-директора... И это странно, я привык работать по-другому, когда режиссер звонит сам.
— Вы считаете себя счастливым человеком?
— Да.
— И в чем секрет счастья?
— В том, что я жив. И этого действительно достаточно.
— Что бы вы сказали молодым актерам?
— Не знаю, как случаются наши судьбы, но, наверное, нужно просто запастись терпением. Хотя хорошо об этом говорить, когда ты в Москве и уже прожил немало. У нас у всех своя непростая судьба. Нужно, чтобы ваша душа стремилась к тому, что хочет.
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