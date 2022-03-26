«Свадьба Кречинского»: яркий водевиль XIX века ожил на сцене «Красного факела» — мы посмотрели его до премьеры

На сцене театра «Красный факел» громкая премьера — водевиль «Свадьба Кречинского» драматурга Александра Сухово-Кобылина. Это первая часть трилогии «Картины прошедшего», написанная в 1854 году, но не потерявшая своего блеска и спустя более 150 лет. Корреспондент НГС Александра Бруня посмотрела генеральную репетицию яркого водевиля.

Чтобы вы тоже смогли окунуться в атмосферу премьеры, посмотрите наш короткий яркий фильм.