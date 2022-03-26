«Свадьба Кречинского»: яркий водевиль XIX века ожил на сцене «Красного факела» — мы посмотрели его до премьеры

На сцене театра «Красный факел» громкая премьера — водевиль «Свадьба Кречинского» драматурга Александра Сухово-Кобылина. Это первая часть трилогии «Картины прошедшего», написанная в 1854 году, но не потерявшая своего блеска и спустя более 150 лет. Корреспондент НГС Александра Бруня посмотрела генеральную репетицию яркого водевиля.
Чтобы вы тоже смогли окунуться в атмосферу премьеры, посмотрите наш короткий яркий фильм.
Сюжет на первый взгляд очень прост. Мы видим увешанную портретами комнату в доме состоятельного ярославского помещика Петра Муромского. Он приехал в Москву вместе с семьей и сразу же попал под пристальное внимание местного бомонда. Ведь у него молодая, наивная и веселая 20-летняя дочь Лидия, которая встает с постели к полудню и обожает балы. Очень выгодная партия... За Лидией ухаживает эффектный кавалер Михаил Кречинский.
Мужчина делает предложение руки и сердца влюбленной в него Лидии. Девушка буквально порхает по сцене от счастья в ярком желтом платье, делится своим секретом с тетушкой и надеется, что отец разрешит ей брак с возлюбленным. Обе женщины очарованы Михаилом Кречинским.
И всё бы хорошо, да вот только Кречинский оказывается карточным шулером. Но в итоге даже умный и опытный Петр Муромский поддается его очарованию. Мы видим очень доброго помещика с наивной и веселой дочерью. И они совсем не были готовы к тому кошмару, которым для них обернется такое сватовство.
Петра Муромского играет гениальный заслуженный артист России Владимир Лемешонок. Глядя на него в конце третьего акта, даже каменное сердце откликнется на то горе, что ему удается передать. Актеру удалось создать потрясающий образ русского помещика, влюбленного в свою землю и деревню, в которую он так стремится всей душой. При этом это трепетно любящий отец.
— Мой герой — добрый, очень любит свою дочь, при этом прижимистый, но наивный и добрый, — улыбается заслуженный артист России Владимир Лемешонок. — Я могу с уверенностью сказать, что сколько идет спектакль, столько он и делается. Он может идти 10 лет и более и всё равно меняться, как-то раскрываться по-новому. Иначе не нужно играть, иначе спектакль мертвый. Так что всё в работе, всё в процессе.
Водевиль «Свадьба Кречинского» драматурга Александра Сухово-Кобылина — первая часть трилогии «Картины прошедшего», написанной в середине XIX века. На сцене «Красного факела» уже идет вторая часть трилогии — «Дело». Теперь зрители смогут увидеть, с чего началась эта непростая история.
«Свадьба Кречинского» — жанрово самая «легкая» из трех пьес. Ее преподносят, как комедию о простодушных провинциалах и красавце-аферисте, охотящемся за приданым. Не хочется раскрывать все карты, но всё же в полной мере назвать эту пьесу комедией не получается. Особенно в конце третьего акта, когда Лидия рвет на себе платье, срывает с него нежные цветы...
Михаила Кречинского будет исполнять Михаил Селезнев, Лидию Муромскую по очереди — Анастасия Косенко и Екатерина Макарова. А тетушку главной героини — народная артистка России Галина Алехина.
— Конечно, лучше «Свадьбу Кречинского» и «Дело» подряд смотреть. Мы изначально хотели, чтобы это был сериал на три вечера. Насколько я припомню, трилогию ставили только один раз, потому что «Дело» и «Смерть Тарелкина» были запрещены в царское время, и в Советском Союзе «Смерть Тарелкина» осталась под запретом, — объяснил режиссер Дмитрий Егоров. — И пока ничего опять не запретили, мы пользуемся этим моментом.
Режиссер Дмитрий Егоров поприветствовал зрителей в футболке с надписью: «Уплотняйтесь». Ее ему подарили артисты после спектакля «Дело».
— Сам Сухово-Кобылин говорил, что играть «Свадьбу Кречинского» нужно со скоростью французского водевиля. И на самом деле мы старались соблюдать это, чтобы артисты играли спектакль очень быстро. Уплотняться действительно важно, потому что водевиль — жанр очень скоростной, — улыбается режиссер. — «Свадьба Кречинского» — это спектакль, на котором можно отдохнуть душой.
В следующем году театр планирует поставить и третью часть трилогии — «Смерть Тарелкина».
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