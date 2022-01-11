Владимир Кехман поставит в НОВАТе балет «Конек-Горбунок» за 1,25 млн рублей — это его дебют в качестве режиссера

Новосибирский театр оперы и балета заключил контракт с бывшим руководителем Владимиром Кехманом на постановку балета «Конек-Горбунок» за 1 миллион 250 тысяч рублей. Информация о сделке появилась на сайте госзакупок. Владимир Кехман руководил НОВАТом в 2015–2017 годах, в настоящее время он возглавляет Михайловский театр в Санкт-Петербурге и Московский художественный академический театр им. Максима Горького.

— Автор лично создает режиссерскую постановку и художественную концепцию спектакля. <…> Автор создает произведение, руководствуясь собственным художественным видением, указаниями заказчика, — сказано в документе.

