Владимир Кехман поставит в НОВАТе балет «Конек-Горбунок» за 1,25 млн рублей — это его дебют в качестве режиссера

Новосибирский театр оперы и балета заключил контракт с бывшим руководителем Владимиром Кехманом на постановку балета «Конек-Горбунок» за
— Автор лично создает режиссерскую постановку и художественную концепцию спектакля. <…> Автор создает произведение, руководствуясь собственным художественным видением, указаниями заказчика, — сказано в документе.
По условиям контракта, из бюджета Оперного автору будут обеспечены не более трех перелетов в Новосибирск, а также номер в отеле Marriott и вип-проход в аэропорт.
В Новосибирском театре оперы и балета сообщили НГС, что премьера балета «Конек-Горбунок» в постановке Владимира Кехмана запланирована на апрель 2022 года. Она будет приурочена к
«Конек-Горбунок» станет первой работой Владимира Кехмана в статусе дипломированного режиссера. Диплом об окончании ассистентуры-стажировки ГИТИСа по специальности «искусство театральной режиссуры» (формат обучения, который подразумевает исключительно дневную форму обучения. — Прим. ред.) он получил в сентябре 2021 года в ГИТИСе. Документ, подтверждающий профессиональную квалификацию «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссер музыкального театра», ему вручил лично ректор Григорий Заславский.
Получить комментарий Владимира Кехмана на момент публикации НГС не удалось. Как он сам объяснял в конце ноября 2021 года в интервью изданию «Мир24», спектакль, который он планировал привезти в Новосибирск, это переработка спектакля «Конек-Горбунок», которую поставил в начале сентября в Михайловском театре главный приглашенный балетмейстер Михаил Мессерер.
— Я хочу, чтобы он [Михаил Мессерер] мне позволил чуть-чуть изменить всё, что он сделал, — уникальный сейчас спектакль «Конек-Горбунок» на музыку Щедрина и по хореографии Радунского, которую он восстановил в Михайловском театре, — я хочу сделать некие небольшие поправки. Если он мне разрешит, тогда это будет еще Новосибирск, — заявил о своем дебюте осенью 2021 года Владимир Кехман.
Ранее НГС писал о намерении действующего руководителя МХАТ завершить проекты НОВАТ на общественных началах после перехода во МХАТ.