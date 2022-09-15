«Игра престолов» отдыхает: атмосфера русского Средневековья с интригами и убийствами — какой получилась новая опера НОВАТа

Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа, убежден, что именно эта опера сейчас особо нужна зрителю, потому что позволяет ему выплеснуть свои эмоции и получить новые, иногда шокирующие.

— В «Царской невесте» есть всё, за что мы любим русскую музыку. В ней есть та палитра и гамма эмоций и чувств, которая присуща русскому человеку — от тонкого небесного лиризма до животного драйва. В великой музыкальной партитуре отображены эта глубина и этот разбег. Высочайший эмоциональный градус переплавлен в каждой ноте этого произведения, — рассказал режиссер.