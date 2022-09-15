«Игра престолов» отдыхает: атмосфера русского Средневековья с интригами и убийствами — какой получилась новая опера НОВАТа

Впервые за два года на большой сцене НОВАТа поставили полномасштабную оперу. «Царская невеста» — одно из самых драматичных русских произведений. В ней есть всё: любовные треугольники, интриги, отравления, убийства. И именно этим известным произведением театр решил открыть сезон. Только на декорации и реквизит потратили более 59 миллионов рублей. Журналисты НГС одними из первых посмотрели долгожданную премьеру — показываем, на что потратили столько денег.
«Царская невеста» — девятая опера Римского-Корсакова, которая считается одной из самых драматичных русских опер. В основу сюжета легла история помолвки Ивана Грозного и дочери новгородского купца Марфы Собакиной.
Сюжет оперы смело может соперничать с «Игрой престолов». Молодой боярин Иван Лыков — ее жених, вернулся из заграничной поездки. Совсем скоро должна быть свадьба, но взаимная любовь пары разбита неожиданным известием: царь Иван Грозный, пораженный красотой Марфы, выбрал девушку себе в невесты. Но не только самодержец влюблен в нее: по девушке тоскует опричник Григорий Грязной — друг Малюты Скуратова. Он получил отказ от Собакиных, поэтому покупает у немца, царского лекаря Елисея Бомелия, приворотное зелье. Планы опричника разрушает его любовница Любаша, которая задумала извести соперницу.
На сцене НОВАТа оживает пугающее, немного мрачное, но при этом завораживающее русское Средневековье, переполненное интригами, ревностью, предательством и предчувствием близкой смерти.
Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа, убежден, что именно эта опера сейчас особо нужна зрителю, потому что позволяет ему выплеснуть свои эмоции и получить новые, иногда шокирующие.
— В «Царской невесте» есть всё, за что мы любим русскую музыку. В ней есть та палитра и гамма эмоций и чувств, которая присуща русскому человеку — от тонкого небесного лиризма до животного драйва. В великой музыкальной партитуре отображены эта глубина и этот разбег. Высочайший эмоциональный градус переплавлен в каждой ноте этого произведения, — рассказал режиссер.
Он уверен, что пришло время вспомнить об эмоциях в театре.
— Сейчас как никогда нам важно заглянуть в глубину себя, потому что любовь, измена и предательство были на протяжении всех времен, — подчеркнул режиссер. — Несмотря на то что это историческая драма с достаточно художественным прочтением и вымыслом, сейчас особо важно вспомнить об эмоции в театре. Зритель приходит в театр, чтобы увидеть то, что он не видит дома, на улице, где-либо еще. Здесь музыкальная драматургия оперы очень сложна, в ее основе лежит практически драматический спектакль. Особенно это ощущается в речитативных моментах — сначала идет артист, а уже за ним повторяет оркестр.
Кадило за полмиллиона и сорок кубков
На впечатляющие декорации и реквизит, которые были подготовлены для оперы, потратили более 59 миллионов рублей. С учетом других расходов — на костюмы и работу постановщиков — можно смело утверждать, что опера стоила более миллиона долларов. Но для театра такие суммы не редкость: огромная сцена требует соответствующих декораций и сложных механизмов.
— Для такого масштабного спектакля, с таким количеством исполнителей это совершенно нормальная сумма, тем более учитывая размеры нашей сцены. Вы видите эту красоту, масштаб! Постановка такого уровня дешевой быть не может. Мы рады тому, что можем показать нашим зрителям спектакль, созданный на самом высоком международном уровне, — объяснили в НОВАТе.
Приворотное зелье, предательство и интриги
Стоит отметить ярко и детально прописанных героев. Каждый из них убедителен, каждый пытается донести до зрителя свою правду — и каждому веришь.
Вот влюбленный опричник Григорий Грязнов: он готов на всё, лишь бы заполучить Марфу. Приворотное зелье, предательство друга — всё что угодно, лишь бы девушка его полюбила.
Любаша — любовница Грязнова, отдает себя в руки подлого лекаря, только бы получить яд, который погубит ненавистную соперницу.
Марфа, нежная девушка, жестоко разлученная с возлюбленным, упорно повторяет почти в каждой своей партии: «Иван Сергеич, Иван Сергеич, Иван Сергеич» — с любовью, надеждой, болью утраты.
Премьера НОВАТа точно придется по вкусу всем, кто любит максимальный накал эмоций на сцене, кто не боится шокирующих сцен предательств и убийств. Поклонники «Игры престолов» оценят мрачную атмосферу Средневековья, а ценители искусства — детальную проработку и точность постановки великого произведения. Но нужно помнить, что там, где смешались любовь, ревность и предательство, не жди счастливой развязки.
Весной на малой сцене НОВАТа прошла премьера оперы «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — нового просветительского проекта театра под названием «Пушкиниана».