Чем ярче, тем больше холестерина? Эксперт — о том, что о яйце говорит цвет желтка

От цвета желтка ничего не зависит? Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Желток в яйце считается самой полезной частью, именно в нем сосредоточено большинство питательных веществ, которыми ценен этот продукт. В частности, в нем можно найти витамины А, D и Е, железо, цинк, а также большое количество белка и жира.



Какого цвета желток самый полезный и можно ли по нему судить о свежести яйца? Об этом «Доктору Питеру» рассказала биолог Ирина Лялина.



Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения.



Какой цвет нормальный

По словам Ирины Лялиной, цвет желтка четко зависит от рациона птицы — какими кормами она питалась. К примеру, яркий цвет говорит о большом количестве в нем витамина А и природного органического пигмента каротиноида, который могли добавлять в корм.



В норме цвет желтка может варьироваться от желто-оранжевого до ярко-оранжевого. Однако не стоит слишком придирчиво относиться к цветовому оттенку. Как заверяет Ирина Лялина, вкусовые качества и польза желтка от цвета не зависят — главное, чтобы яйцо было свежим. Так что первым делом смотрите на срок годности.



Серый — это небезопасно?

Если желток в процессе приготовления приобрел серый цвет, ничего страшного. По словам Ирины Лялиной, серый оттенок в вареном яйце — это всего лишь признак того, что яйцо переварено и произошло окисление железа при термической обработке. Пугаться этого не стоит, вопрос лишь в эстетике: яркий желток будет аппетитнее выглядеть в салате, супе или омлете.



А вот если вы заметили темный оттенок у сырого желтка, выбрасывайте такое яйцо и даже не сомневайтесь.



— Если желток яйца темнеет, это может быть признаком того, что яйцо начинает портиться или уже испортилось. Начался процесс разложения из-за бактерий или других микроорганизмов. В таком случае яйцо следует выбросить, чтобы избежать пищевого отравления, — рекомендует эксперт Государственного университета просвещения.



В каком желтке больше холестерина

Именно из-за содержания холестерина до сих пор не прекращаются споры вокруг нормы употребления яиц — можно ли их есть каждый день и сколько штук конкретно. Между тем, как говорит Ирина Лялина, вопреки расхожему мнению, холестерина больше всего не в желтке, а в белке яйца — это показали исследования. В желтке он, конечно, тоже присутствует. Правда, цвет желтка вам ничего об этом не скажет.



— Содержание холестерина в желтке зависит не от его цвета, а от других факторов. Таких, как порода курицы, питание, условия содержания и генетика, — уточняет специалист.

Можно ли по желтку определить свежесть

Как говорит Ирина Лялина, определить свежесть яйца можно как по белку, так и по желтку. У свежего желтка будет более высокий и округлый вид, в то время как более старый может выглядеть плоским и расплывчатым.



— Если желток остается целым в глазунье, обычно это тоже может свидетельствовать о свежести яйца. Но разрушение желтка при приготовлении далеко не всегда признак старого яйца. Такое, например, бывает при слабой оболочке желтка, если в рационе курицы было мало белка, из-за стресса, погоды. Или же оболочка была просто повреждена при разбивании, — заключила наш эксперт.



Варите правильно

Эксперты называют самую распространенную и простейшую ошибку при варке яиц. Как оказалась, она связана с температурой. Очень многие при варке бросают яйца уже после того, как вода закипела. Если сварить продукт таким образом, яйца слегка позеленеют. Такой эффект дает сульфид железа. Так что поедание таких яиц чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника.

По этой причине яйца нужно класть в холодную воду, предварительно посолив ее. Потом нужно подождать примерно 8 минут, а после выключения надо подержать в этой же воде еще 5 минут. Только после этого яйца можно переместить в холодную воду.



Определить, правильно ли приготовлено яйцо и безопасно ли оно для здоровья, можно по цвету желтка: он должен быть оранжево-желтым.



Кстати

Китайские ученые не рекомендуют есть яйца часто и тем более включать их в ежедневный рацион. Всё дело в высоком содержании холестерина. По некоторым данным, потребление всего лишь половины целого яйца (с желтком и белком) увеличивает риск смерти на 7%, а целого — на 14% по сравнению с теми, кто не увлекается этим продуктом.



Впрочем, другие эксперты, напротив, говорят о том, что яйца нужно есть обязательно. А тем, кто переживает за холестерин, стоит просто заменить куриные яйца на перепелиные.

